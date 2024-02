El mercado de fichajes de invierno ha acabado. Y Jesé Rodríguez sigue sin equipo. Valencia, Almería, Ferrol, Peñarol, Nacional..., muchos han sido los equipos que han estado en la órbita del grancanario que se encuentra libre tras rescindir su contrato con el Coritiba de Brasil, club con el que consumó el descenso a la Segunda División del fútbol carioca. Aunque al no pertenecer ningún club, puede incorporarse a otro fuera del mercado de fichajes, la incertidumbre sigue en el Bichito que se ha estado entrenando en Gran Canaria para seguir en forma mientras espera el destino de su nueva aventura futbolística.

"No se va a arrepentir quien me dé la oportunidad. A Jesé sólo le falta estar en un sitio donde tenga un proyecto bonito, y si es en España, mejor. Si es fuera, será un reto más como ya he tenido otros. Lo que me falta es jugar", desveló Jesé al Diario Marca en una entrevista publicada en los últimos días del mercado de fichaje. Una solicitud de empleo encubierto que no encontró demandante.

Su esposa y madre de su hijo Nyan, Auran Ruiz, quiso aprovechar las redes sociales para mandarle un mensaje de ánimo a su pareja. “Los caminos no siempre son los mismos, pero en cada uno hagámoslo mejor. Te amo”, escribió la influencer al atacante en una publicación de Instagram.

Una relación que da para una serie de televisión

El amor que ahora mantienen Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz es digna para una serie de televisión. Se ha ido fraguando poco a poco, envuelto en polémicas que incluso ha pasado por los tribunales. Pero el jugador y la exparticipante de 'GH VIP' u 'Hombres, Mujeres y Viceversa', entre otros, han logrado dar carpetazo y tras pasar por el altar han logrado estabilizar su relación. Y eso que no lo han tenido fácil con los vaivenes futbolísticos del jugador que se ha mudado recientemente a Turquía, Italia y Brasil.

Es habitual verles declarándose su amor a través de las redes sociales y parece que sus continuas guerras públicas ya han quedado atrás de forma definitiva