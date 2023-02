El ejercicio físico es, sin duda, una de las claves para conseguir perder peso pero no solo eso, sino también para tener un mejor estado de salud y lograr envejecer de una forma más activa. Los expertos aseguran que el deporte es importante para darle más años a la vida y para darle más vida a los años. Está claro que no solo con ejercicio se puede adelgazar, también afectan otros factores como la alimentación, la hidratación o las horas de descanso.

Uno de los propósitos de año más repetidos es perder peso o empezar a hacer ejercicio, pero no hay porque esperar hasta una fecha señalada para ponerse a ello, siempre es un buen día para comenzar a hacer deporte. Muchas personas no disponen del tiempo que les gustaría para ejercitarse o no tienen la condición física necesaria para poder empezar una rutina de ejercicio. Pues tenemos una buena noticia, caminar puede ayudarte a quemar grasa.

Aunque no lo parezca, andar es una de las mejores actividades que se puede hacer para adelgazar y es una idea genial para acostumbrar el cuerpo al movimiento. Además, lo mejor de todo es que no se requiere de mucho material y no hace falta tener una condición atlética para ponerse a ello.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que dar un paseo es un excelente ejercicio para adelgazar y que también tiene otros beneficios en nuestra salud. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard asegura que caminar más de 20 minutos al día favorece al sistema inmunitario, ayuda contra la diabetes y disminuye los niveles de colesterol malo en sangre.

Además, otro aspecto que se verá beneficiado es la salud cardiovascular, ya que andar es una actividad aeróbica en la que actúan varios grupos musculares de nuestro cuerpo y en la que se consumen calorías. Existen muchos mitos al respecto, como que si no se llega a los 10.000 pasos no se adelgaza nada. Es cierto que cuanto más andemos más gasto calórico haremos, pero eso siempre depende de la condición física y del tiempo que dispongamos, lo más importante es hacerlo.

Los tres trucos para adelgazar caminando, según Harvard

Hay algunos trucos que puedes poner en marcha para incrementar las calorías que se queman cuando caminamos. Esto viene bien, sobre todo, cuando ya tenemos una buena forma que nos permite andar sin cansarnos. Harvard ha dado tres ‘tips’ para perder más peso:

Realiza intervalos de caminar rápido y lento: variar la velocidad a la que caminamos también puede suponer una ventaja para adelgazar. Puedes dedicar un tiempo para andar más rápido (sin llegar a correr) con otros períodos de recuperación. Esta es una de las técnicas que se utiliza para empezar con el ‘running’ al ir incrementando la velocidad poco a poco

Caminar por cuestas: en un principio puede dar pereza, pero andar por cuestas empinadas, tanto subir como bajar, hará que tengamos que realizar un mayor esfuerzo muscular y, por tanto, quememos más grasa.

Añade peso extra: otro aspecto, según Harvard, es añadir un poco de peso cuando estamos haciendo ejercicio. En las tiendas de deporte existen algunas mancuernas de pocos kilos que podemos llevar en las manos cuando andamos o algunas que se llevan en los tobillos. Además, para añadir más peso también podemos ponernos un chaleco con lastre.