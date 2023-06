Sin duda, Whatsapp se ha convertido en una de las aplicaciones que más utilizamos todos los días. La herramienta de mensajes instantáneos es parte fundamental de nuestra rutina y en la actualidad de un mundo cada vez más conectado, parece que si no tienes Whatsapp no te enteras de nada.

Con el paso de los años, Whatsapp ha ido evolucionando e incorporando novedades que han seguido utilizando los usuarios. Lo que comenzó como una aplicación dónde solo se podían enviar mensajes de texto, ahora ya se pueden hacer videollamadas, enviar audios y compartir fotografías con todos los contactos. Pero la app no se ha quedado ahí y sigue sorprendiendo con nuevas funciones, una de ellas se ha presentado recientemente.

La nueva función de Whatsapp

Una de las máximas preocupaciones en la actualidad para Whatsapp ha sido la protección y privacidad de los usuarios y precisamente su última novedad ha sido destinada a este aspecto. Según recogen desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ahora la aplicación de mensajes instantáneos permitirá bloquear conversaciones para evitar que otros puedan leerla en caso de que nos cojan el teléfono móvil. De esta manera, en caso de perder o que nos roben el teléfono nuestros chats pueden estar ocultos.

Esta función puede resultar muy útil ya que en Whatsapp guardamos mucha información que no queremos compartir con otra gente. La novedad está disponible tanto para Android como para teléfonos Apple y se puede hacer de una forma muy sencilla. Cabe recordar que es posible que si nuestro teléfono es muy viejo y no tiene la última actualización no dispondrá de esta función.

Para ocultar un chat tan solo hay que seguir estos sencillos pasos:

Entrar a la conversación que queremos ocultar y apretar la fotografía. En la parte inferior de toda la información de ese contacto aparecerá la opción “Bloqueo de chats” Seleccionamos esta opción y el chat ya estaría oculto. Para poder desbloquearlo tan solo hay que entrar en el apartado de Chats y seleccionar “Chats desbloqueados”. Aquí tendremos que poner nuestra huella o el pin de bloqueo para que los chats se desbloqueen.

De esta manera podremos ocultar las conversaciones que queramos para mantenerlas protegidas y que nadie pueda leerlas sin nuestro permiso.