La campaña de Meta para destronar a Twitter va viento en popa. En tan solo cinco días de vida, la nueva red social Threads ya ha superado los 100 millones de usuarios. Así lo ha confirmado este lunes Mark Zuckerberg, director ejecutivo del gigante tecnológico, lo que significa que esta nueva a aplicación habría superado a ChatGPT como la plataforma que más rápido ha crecido de la historia.

La compañía propiedad de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció el pasado miércoles el lanzamiento de Threads, una 'app' que funciona prácticamente igual que Twitter. "Se trata principalmente de demanda orgánica, y aún no hemos activado muchas promociones", ha señalado Zuckerberg en una publicación en la que celebraba el hito. El lanzamiento ha ido "mucho más allá de nuestras expectativas", declaró el viernes.

En menos de una semana, Threads ha pegado un fuerte acelerón, popularizándose entre celebridades, políticos y personalidades mediáticas que están ayudadndo a aupar este nuevo fenomeno. Así, de ser ciertos los datos, el clon de Twitter de Meta habría superado el récord de crecimiento establecido por ChatGPT, la 'app' de inteligencia artificial (IA) de OpenAI y adquirida por Microsoft, que tardó dos meses en alcanzar los 100.000 usuarios registrados.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha asegurado que Threads no busca sustituir a Twitter, sino ser una "versión amigable" en la que se debatirá de temas más ligeros como deportes o música. "No quiero inclinarme por las noticias duras en absoluto", explicó en el podcast 'Hard Fork'. La realidad difiere de lo que Meta explica. En los últimos días, políticos estadounidenses como el exvicepresidente Mike Pence o Nikki Haley –junto a otros que también han presentado su candidatura presidencial para 2024– se han apuntado a la aplicación. Personalidades neonazis, supremacistas y de extrema derecha también lo han hecho para poner a prueba la moderación de contenido de Threads, según ha denunciado Media Matters.

Amenaza para Twitter

Algunos expertos han apuntado que Threads puede suponer la primera amenaza gran amenaza a Twitter, cuya popularidad se ha desplomado desde que el magnate Elon Musk tomase su control el pasado noviembre. Los cambios introducidos en los últimos meses –como la función de pago que permite comprar el pin de verificación azul incluso a desinformadores– han empeorado la experiencia de muchos usuarios, algunos de los cuales han optado por migrar a plataformas antiguas como Mastodon u otras nuevas y similares como Bluesky que han ido apareciendo tratando de aprovechar la debilidad de Twitter.

La red social del pajarito azul cuenta con unos 260 millones de usuarios activos diarios monetizables, según señaló en noviembre Musk. Sin embargo, datos externos apuntan a una tendencia a la baja. El director ejecutivo de la multinacional de servicios en la red Cloudflare ha asegurado que el tráfico de usuarios en Twitter se está "hundiendo". Curiosamente, lo ha explicado en un mensaje publicado en Threads.

Threads aún se encuentra en una fase inicial de desarrollo: no tiene ni una función de mensajes directos, ni una versión de escritorio, ni hashtags, ni una herramienta de búsqueda por palabras. Tampoco hay espacios para los anuncios, esenciales en todo negocio digital. Zuckerberg ha asegurado que no pensarán en la monetización de su nueva criatura hasta que no haya un camino claro hacia los 1.000 millones de usuarios.

Sin embargo, su potencial inquieta a Musk. Al propietario de Twitter le ha gustado tan poco la estrategia empresarial de Meta que ha acusado a su rival de robarle secretos comerciales y ha amenazado con presentar una denuncia. Zuckerberg, por su parte, ha pasado al ataque. Tras 11 años de silencio, el pasado viernes volvió a tuitear y lo hizo para compartir un meme para trolear a Musk.