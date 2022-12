Las casas en venta en Las Palmas de Gran Canaria, que se destacan en este artículo son auténticas joyas. No solo porque sus precios han sido rebajados, sino porque se trata de inmuebles con un encanto especial. Entramos en viviendas amplias, con jardines, terrazas, en las que el espacio dejará de ser un problema. Tras visitar estas casas raro es el que no se imagine junto con su familia y amigos en una de ellas celebrando las próximas Navidades, así como todo tipo de eventos. Si esto es lo que ansías y buscas para tu nuevo hogar, no pierdas detalle de las siguientes líneas. Entre ellas puede estar tu próxima vivienda en Las Palmas.

CASAS EN VENTA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Casa rebajada con vistas al mar Casa terrera, situada en segunda línea del Paseo de San José. Vivienda de lo más luminosa, divida en tres plantas. En la planta principal dispone de salón muy luminoso con gran ventanal al exterior, cocina-comedor de gran tamaño, dormitorio, baño y un armario empotrado situado debajo de la escalera. En la primera planta encontramos la zona de descanso, con cuatro dormitorios, el principal tipo suite, y dos baños. En la segunda planta disponemos de una cocina, un aseo, el cuarto lavadero, barbacoa de piedra. En último lugar, destaca su azotea con vistas al mar. Más información y fotografías en casa terrera en venta en Las Palmas de Gran Canaria. Casa a estrenar con apartamento en Tamaraceite Casa a estrenar en Tamaraceite, en zona muy tranquila rodeada de todo tipo de servicios a tan solo unos minutos andando del C. C. Los Alisios. Consta de garaje, actualmente habilitado como apartamento- estudio con 1 dormitorio, cocina montada y un baño. La vivienda principal dispone de salón-cocina, 5 dormitorios y 3 baños. En su azotea, de más de 90 m2, hay un cuarto lavadero y un aseo. Más información y fotografías en casa a estrenar en venta en Las Palmas de Gran Canaria. Casa rebajada en Tafira Casa amueblada de 190 m2 de superficie con una parcela de 214 m2, en Tafira. Este chalet tiene dos plantas de altura y dispone de amplio y luminoso salón a dos alturas con chimenea, cinco dormitorios con armarios empotrados, cocina amueblada, completamente independiente del resto de estancias y equipada con electrodomésticos, dos cuartos de baño completos y un funcional aseo. Además, cuenta con balcón, terraza y una práctica galería para aumentar el espacio. El inmueble es todo exterior, con vistas a la costa y tiene 2 plazas de garaje. Más información y fotografías en casa con vistas al mar en venta en Tafira, Las Palmas de Gran Canaria. Casa rebajada con vistas, gimnasio y sauna Espectacular vivienda con vistas inmejorables. Desde su maravilloso y amplio jardín se puede contemplar el mar, las montañas y el barranco de Guiniguada, a escasos diez minutos del centro de la ciudad. Cuenta en planta baja con un amplio salón con mucha luz natural, habitación de invitados, una fabulosa cocina con acceso directo a la terraza y al jardín y un baño completo. La planta primera dispone de gran dormitorio en suite con terraza, tres dormitorios más, dos de ellos con acceso a otra terraza, y un baño. La planta alta cuenta con un gran cuarto de lavado con terraza a ambos lados. En el sótano de la vivienda se encuentra el garaje para varios vehículos y zona de gimnasio con sauna y baño. Posibilidad de piscina ya construida, actualmente en desuso. Más información y fotografías en casa en venta en Las Palmas de Gran Canaria. Casa rebajada con jardín y piscina privada en Los Hoyos Fabuloso chalet en venta en la zona residencial de Los Hoyos, a tan solo 10 minutos en coche de la capital. La bonita propiedad se encuentra dentro de una parcela de 800 m2, con jardín privado y piscina. La vivienda, de dos alturas y sótano, cuenta en zona exterior de jardín con comedor, solana, aseo, zona barbacoa y piscina. En su interior, dispone de comedor, salón de 40m2, cuatro dormitorios, dos de ellas tipo suite, cocina independiente y tres baños. Más información y fotografías en casa con piscina en venta en Las Palmas de Gran Canaria.