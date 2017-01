El temporal de viento en las islas hunde tres barcas y rompe el pantalán de Puerto

Los usuarios de los pantalanes del muelle deportivo de Puerto del Rosario arremetieron ayer contra la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el mal estado de los citados diques, algunos de los cuales fueron seccionados en dos por los efectos del temporal que azota al Archipiélago canario desde hace varios días. La falta de protección de los pantalanes posibilita que los embates del mar los destroce. Al menos tres pequeñas embarcaciones se hundieron amarrados a los pantalanes.

La Autoridad Portuaria viene ejecutando la ejecución de nuevos pantalanes en la dársena deportiva de Puerto del Rosario con una inversión de 1.808.501,99 euros. El objeto de estos trabajos es realizar una nueva distribución de atraques a través de 84 metros lineales de embarcaderos para atraques de barcos de hasta 26 metros de eslora con 219 amarres de distintas medidas. Para poder ejecutar las obras se desplazaron los pantalanes de su lugar de origen "quedando a merced de los temporales porque no tienen ningún tipo de abrigo", protestaban los pescadores.

Los nuevos módulos de pantalán que se pretende instalar están realizados con aluminio de alta calidad. Además, deberán contener los elementos necesarios para su funcionamiento y servicios, según acordó el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en su sesión del pasado 13 de diciembre.

Los ánimos estaban ayer bastantes elevados en el muelle deportivo. Los marineros no disimulaban sus críticas hacia el estado de los pantalanes al considerar que "no reúne condiciones para afrontar un temporal como este. Los barcos se encuentran en peligro. Si viene otro no queda una embarcación. Tenían que haber iniciado las obras en verano, no ahora en pleno invierno y con unos tremendos temporales".

Aíran de León, señaló que "todos los años, cada vez que se mete temporal del sureste, lo pasamos fatal. Ayer (por el lunes) se perdió un barco, a final de año, otro, y hoy (por ayer) se hundió otro y los que se seguirán perdiendo si no se arregla esto". Además, añadió, que " hay una obra de los pantalanes que ha empezado y ahora esta parada".

De León no escatima críticas hacia la Autoridad Portuaria. "El muelle de Puerto del Rosario es el peor de la isla. Que se arregle el tema de los embarcaderos y se hagan responsables de los daños. No se pueden lavar las manos así por así, estamos pagando el pantalán y el seguro. Y ahora nos mandan una carta reclamando el pago, cuando no prestan servicios y encima se hunden los barcos por el mal estado de los mismos".

Pablo González, tildó la situación vivida en la dársena deportiva "de vergonzoso. Aquí nadie se responsabiliza de nada, no hay ni personal por lo que pueda pasar. Yo tenía el barco aquí y lo he tenido que quitar. Nadie me ha echado una mano, nadie me da explicaciones y encima nos obligan a pagar. Yo, ya he recibido la carta de pago. Advertimos hace meses a la Autoridad Portuaria por escrito lo que iba a pasar y no nos hicieron caso".