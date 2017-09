Una pedida de mano, al son de la Banda de Agaete

Reza un dicho que el amor no entiende de edad, sexo o raza...y tampoco de vergüenza. Contraer matrimonio es uno de los pasos más importantes en el recorrido vital de una persona, y todos los detalles importan. Y si no que se lo digan a Saúl González que realizó una puesta en escena nunca vista hasta la fecha que recordarán por siempre al producirse durante la fiesta del Charco, el gran festejo de La Aldea, con la Banda de Agaete como cómplice.

"No, señor, yo no me casaré, así le digo al cura, así le digo al juez. No, señor, yo no me casaré, estoy enamorado pero me aguantaré", cantaban los amigos y el novio que se había puesto en contacto con la Banda de Agaete para poner la nota musical a la pedida.

Engalanado con sus mejores ropas, el habitual sombrero de paja romero y un anillo de compromiso, González sorprendió a la que ahora es su prometida, Sabrina Sánchez, en medio de la fiesta del Charco.

El resultado puede verse en este vídeo que ha inmortalizado este momento que la pareja recordará por siempre.

Vídeo de la Banda de Agaete

"No es la primera ocasión que la Banda de Agaete participa en este tipo de eventos", afirma Susanna de la formación, que asegura que llevan una temporada de lo más flexible e incluso "hemos participado en un curso de charanga en Burgos".