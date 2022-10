Las valoraciones que los viajeros dejan en TripAdvisor sobre los lugares que visitan durante sus vacaciones permiten a otros escoger qué sitios merecen la pena y cuáles no. La plataforma recoge cada año un informe con los lugares favoritos de sus usuarios bajo el nombre 'Traveller's Choice: Best of the best', es decir, "lo mejor de lo mejor". Restaurantes, hoteles, destinos, playas y cosas que hacer son las cinco categorías en las que TripAdvisor su informe.

Sin duda TripAdvisor es ese portal de referencia donde encontrar reseñas, opiniones, puntuaciones y fotografías de los establecimientos que nos rodean. Cuando uno lo hace bien, lo sabe, las reseñas lo reflejan, los clientes se van contentos y la facturación sube. Aun así, hay que tener mucho cuidado con las reseñas negativas porque cuando uno sale insatisfecho de un lugar, siempre encuentra tiempo para opinar, pero si has salido encantado, raramente se dedican unos minutos a ello. Un reportero de Televisión Canaria protagoniza un divertidísimo y viral "tierra, trágame" en pleno directo Por eso es crucial incitar a los clientes a comentar en Google Reviews o TripAdvisor. A pesar de todos los esfuerzos que hagas, siempre habrá algún cliente que pondrá una reseña negativa porque sí, sin sentido, malintencionada y de mal gusto. "No es un hotel, es un albergue. Las instalaciones eran del siglo pasado, mobiliario roto, pero lo peor sin duda era la limpieza". Estas son las duras críticas de Lorena, una turista que se quedó una noche en un hotel en la zona Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. "El suelo estaba lleno de pelos y partículas de cosas... Encontramos una cucaracha en los pasillos que no me dejó dormir en toda la noche por si hubieran más por todos lados", añadió la mujer que pernoctó en una habitación doble con su pareja el pasado mes de septiembre. Lorena reservó una noche en el mencionado establecimiento turístico "por un vuelo cancelado". "No es para nada como lo pintan en las fotos. Lo único bueno eran las sábanas y las toallas que afortunadamente estaban limpias", sentenció. Remedios caseros para acabar con las cucarachas Con el verano las temperaturas aumentan y eso se traslada en la posibilidad de que aparezcan nuevos "inquilinos" en casa: las cucarachas. También conocidas como blatodeos, su nombre científico Blattodea proviene de la unión del latín Blatta, "cucaracha" y del griego eidés, "que tiene aspecto de". Y es que, aunque existen más de 3.500 especies reconocidas en la familia de las cucarachas, en todo el territorio español sólo se han identificado cuatro tipos diferentes. La falta de lluvias en la provincia junto con el incremento en los termómetros hace proliferar la aparición de estos indeseables insectos que buscan alimento y reproducirse. 1.Mezcla de bicarbonato y azúcar en polvo El bicarbonato sódico es una sustancia que puede resultar letal a la hora de acabar con las cucarachas. Sin embargo, éstas no se sentirán atraídas si no existe la presencia de un olor o sabor dulce. Por ello, aunque el bicarbonato resulte eficaz para exterminarlas, se necesita de un cebo que capte su interés. En este caso, la recomendación se basa en realizar una mezcla de este producto junto con el azúcar, creando la mezcla perfecta que ingerirán estos insectos. Para ello, deberás combinar en un recipiente ambos productos a partes iguales y aplicarlo posteriormente, en aquellos rincones del hogar donde haya presencia de cucarachas. 2.Plantas aromáticas y especies Es cierto que muchas de las plantas aromáticas que conocemos actúan como repelente natural de las cucarachas. Así, especies como la menta o el laurel parecen tener las propiedades oportunas para alejar estos desagradables insectos. También especies fuertes como el ajo molido, cebolla o chile en polvo ayudarán a disminuir su presencia. Sólo debes espolvorearlo en los sitios más oportunos. Puede que, aunque no se trate del truco más infalible en la lucha contra la plaga de estos bichos, sí que sea un remedio útil si tienes jardín o terraza por los que habitualmente se cuelan. De esta manera disminuyen las posibilidades de que alguno de estos animales acceda al interior de tu hogar. 3.Zumo de limón El limón es a menudo un remedio casero popular para muchos insectos, incluyendo las cucarachas. Estos indeseables insectos odian el olor ácido que ofrece el limón. Para ello, limpiar las superficies, suelos, lavabos y duchas con una solución de limón y agua o con un producto de limpieza que contenga limón perfumado reducirá su aparición. Sin embargo, no debemos olvidar que el remedio más importante para conseguir una total extinción de este tipo de plagas es sin duda, la limpieza constante del hogar. 4.Vinagre Otros de los productos estrella para la limpieza y para terminar con los problemas de cucarachas es el vinagre. Para que surja su efecto es necesario realizar una mezcla de agua y vinagre blanco que posteriormente debemos rociar por las zonas conflictivas de la casa. 5.Animales en casa Si eres un amante de todos los animales, quizá esta opción no te parezca algo descabellado. Si tienes un gato y ya forma parte de la familia, probablemente agradecerás la habilidad de estos pequeños felinos a la hora de cazarlos. También, y aunque poco habitual y extraño, 'alojar' en tu hogar a animales como la lagartija o el gorrión te ayudarán a acabar con el problema de las cucarachas. 6.La cebolla y el polvo bórico Uno de los remedios más utilizados para eliminarlas es crear una pasta muy barata y súper efectiva. La receta: mezclar media cebolla picada, media taza de harina común, agua, una pizca de azúcar y 3 o 4 cucharitas de polvo bórico. Una vez realizada la pasta, aprovecha los tapones de las botellas para ubicar la mezcla dentro y distribuirlas por las estancias de tu hogar en las que suelen aparecer. Pero ojo, ten cuidado si tienes mascotas ya que puede resultar tóxico.