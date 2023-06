La intrahistoria de la pedida de mano viral más famosa de Canarias

Richard, un joven canario, decidió pedirle matrimonio a su pareja, Zuleima, en un avión de la compañía Binter. En ese instante, Richard le pidió a Zuleima, su "compañera de viaje en la vida", que tomara a su hija en brazos y se dirigieran juntos hacia la parte delantera de la nave. Allí, sintiendo una emoción abrumadora como el inmenso mar que separa Gran Canaria de Vigo, sacó un papel y declaró su amor a Zuleima. Le agradeció por hacerlo el "hombre más feliz del mundo" y luego le hizo una pregunta muy especial.

En ese momento, bajo la mirada asombrada de todos los presentes en el avión, Richard se arrodilló y le pidió que se casara con él. La joven canaria respondió rotundamente que sí. Un pacto de amor que se selló con tres besos entre ellos y con los aplausos y la alegría de los demás pasajeros y tripulantes.

El cuento terminó con la feliz pareja comprometida, celebrando con fresas y champán, y capturando un momento especial en una foto en la cabina del avión, una vez que aterrizaron en tierras gallegas.

La historia de los protagonistas

El programa Ponte al Día, de la productora VIDERE TV, perteneciente al grupo Prensa Ibérica. Richard contó que aunque su familia es de allí, él se considera "más canario que el gofio".

Ambos llevan ocho años de relación y tienen una niña de tan solo un año en común.

Durante todo ese tiempo de noviazgo, Zuleima siempre le decía que debía pedirle matrimonio, a lo que él respondía que era ella quien debía proponérselo a él.

"No quiero que haya escapatoria, así que no me puede decir que no". Planeó todo con anticipación junto a la tripulación de Binter, a quienes agradece enormemente por toda su colaboración y ayuda. Durante dos meses, estuvo nervioso, primero mirando el anillo, que tiene tres piedras simbolizando el pasado, el presente y el futuro. La piedra del medio, la más grande, representa el presente. Luego redactó el texto con lo que le diría y, por último, eligió la música. Le dedicó la canción de la película de "La Bella y la Bestia" porque Bella es la princesa favorita de Zuleima y ella hizo el musical de ese cuento. Ahora, en Galicia, ya han alquilado motos acuáticas para ir a las Islas Cíes, y ella lleva el anillo puesto.

Era la primera vez que volaba en avión

"Lo que menos imaginé fue que él iba a hacer eso. Justo antes de pedírmelo, la azafata le insistió mucho en que si teníamos hambre, había aperitivos en la parte delantera. Si queríamos algo, debíamos acercarnos porque no quedaba en el carrito", cuenta Zuleima que no se imaginaba que iba a suceder. Además era la primera vez que volaba en avión.

"Cari, voy un momento hacia allá" y ella lo vio hablando con la azafata. "Pensé que ya estaba dándole la chapa a la azafata porque mi novio habla mucho", contó entre risas.

Cuando regresó a su asiento, ella notó que estaba más nervioso de lo habitual. Pensó que era porque habían pasado 8 años sin que Ricardo viera a su familia, pero de repente el piloto hizo un anuncio:

"Buenas tardes. Por favor, la señorita Zuleima y el señor Ricardo, pasen a la parte delantera del avión", fue el aviso que sonó por la megafonía de la aeronave.

Un beso de película

"Solo pensaba que este hombre le había dicho algo al piloto (porque ella le había mencionado que le gustaría ver los mandos del avión). Cuando empezó a hablar y leerme la carta frente a todos los pasajeros, pensé que qué vergüenza. Quería que la tierra me tragara", contó Zuleima cuando de repente empezó a sonar la canción de "La Bella y la Bestia".

"Fue muy hermoso. En el vídeo no se escucha lo que dice porque la música estaba muy alta, pero yo sí lo escuché. Me dijo que me pedía matrimonio en nuestro primer viaje juntos, con el mundo a nuestros pies. Y obviamente, le dije que sí. El beso fue como de película", recordó Zuleima del momento en que vió como Richard se arrodillo y le pidió matrimonio.