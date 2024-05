Amor Romeira sale en defensa de Sonia Ferrer: "Dejen de insultarla"

Hace unas semanas, el programa televisivo 'En boca de todos' fue escenario de un intenso debate sobre la reafirmación de género, protagonizado por Amor Romeira y Sonia Ferrer. Durante el programa, Amor Romeira acusó a la presentadora de tener un discurso tránsfobo, lo que ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales y medios digitales.

El enfrentamiento entre Amor y Sonia no solo captó la atención de los espectadores sino que también se convirtió en un tema ampliamente discutido en internet. Influencers y diversos portales digitales han comentado ampliamente sobre lo ocurrido, destacando las tensiones y las acusaciones hechas por Amor hacia Sonia.

Reflexiones y mensaje de Amor Romeira

Días después del incidente, Amor Romeira ha decidido tomar distancia y reflexionar sobre los acontecimientos. A través de una publicación, expresó su gratitud por el apoyo recibido y abogó por una respuesta pacífica hacia Sonia Ferrer:

"Quiero dar las gracias a todo el mundo por todo este apoyo positivo que he recibido condenando la transfobia, pero me gustaría pedir a toda esa gente que se ha involucrado en la causa y que sabe perfectamente que ella ha ejercido transfobia que no fuera a insultar, atacarle ni dejarle odio en las redes. Estaríamos haciendo lo mismo que ellos hacen así que vamos a defendernos desde el respeto y la tolerancia", afirmó Amor.

Amor Romeira. / LP / DLP

Esta declaración no solo busca calmar los ánimos sino también promover un diálogo constructivo y respetuoso, aún en desacuerdo.

Detalles del desacuerdo

El punto de tensión se centró en las afirmaciones de Sonia Ferrer, que Amor Romeira interpretó como un ataque directo hacia las mujeres trans. Amor expresó su decepción y dolor de manera contundente:

Sonia Ferrer / LP / DLP

"Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí personalmente. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú".