Andrés Calamaro es uno de esos artistas que nunca deja indiferentes a sus seguidores, ya sea por lo excepcional de sus conciertos o por sus declaraciones sobre diferentes temas de la actualidad social.

En el concierto que ofreció el pasado sábado en Tenerife, mientras cantaba su conocido tema "La Flaca", el artista argentino introdujo entre los acordes de la canción un "que te vote Txapote", una suerte de lema que se ha vuelto muy conocido durante la campaña de las Elecciones Generales 23J y que sobre todo utilizan detractores del candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

No pasó desapercibido

Ante la sorpresa de los presentes en la actuación, Calamaro intercaló una frase a la que tal vez no se le pueda atribuir ningún tipo de intención puesto que no tuvo mayor desarrollo. Sin embargo, no pasó desapercibida para el público, que se encontró con esta anécdota mientras grababan en sus teléfonos móviles uno de los temas más esperados del repertorio del argentino.