El humorista Alex O'Dogherty ha hecho su aparición en Tenerife este año, participando en el musical 'The Hole' y presentando su propio espectáculo titulado 'Imbécil'. Como es característico en su estilo, sus actuaciones involucran una gran dosis de interacción con el público. Recientemente, el comediante compartió un incidente peculiar que ocurrió durante uno de sus shows, lo cual generó una considerable cantidad de reacciones.

El encuentro entre diversas culturas cuando individuos de otras regiones de España llegan a Canarias suele ser natural. Las particularidades lingüísticas y costumbres de las Islas a menudo parecen extrañas para aquellos que vienen de fuera, y viceversa.

No obstante, en esta ocasión, la situación adquirió un matiz entre surrealista y cómico. Resulta que O'Dogherty se sorprendió al escuchar algunas palabras canarias que, aparentemente, eran totalmente nuevas para él.

Un momento destacado ocurrió durante una de sus actuaciones en Puerto de la Cruz, la cual compartió en sus perfiles de redes sociales. Durante el espectáculo, solicitó a la audiencia palabras canarias y la anécdota giró en torno a la palabra "cachanchán".

De acuerdo con el Diccionario Básico de Canarismos, "cachanchán" tiene tres significados:

Persona inexperta y a menudo incompetente en su trabajo.

Persona informal o que tiende a los chanchullos.

Expresión utilizada para referirse a una persona mayor y frágil.

Dado que era la primera vez que O'Dogherty escuchaba esta palabra, no resultó sorprendente que no pudiera pronunciarla de inmediato. Después de lograrlo, soltó la frase humorística del momento: "Cachanchán, ¿me aseguran que esto no es chino?"

Cuando pidió una definición, alguien del público respondió con un divertido "como que no tiene fundamento". Entre risas, le sugirieron la mejor manera de usar la palabra en una frase: "fuerte cachanchán".

Con una sonrisa, O'Dogherty repitió: "Fuerte cachanchán, fuerte cachanchán. Un mierda, ¿verdad?"

Sin lugar a dudas, el espectáculo de Alex O'Dogherty en Puerto de la Cruz ofreció una buena dosis de risas y entretenimiento para todos los presentes.