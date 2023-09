Una dependienta de una tienda de ropa pide disculpas a un cliente que ha entrado en su establecimiento por saludarlo con un "Buenos días, mi niño. ¿En qué puedo ayudarte?". Le han dicho que no puede dirigirse de ese modo a la gente que entra a la tienda.

Al parecer, clientes de otros lugares de fuera de Canarias han entrado en el negocio y se han sentido incómodos cuando se han dirigido hacia ellos como "mi niño" o "mi amor".

En un vídeo publicado el pasado lunes en la cuenta de Instagram @canariasresiste en el que se explica la situación vivida, se muestra el asombro porque la dependienta se vea limitada a la hora de hablar en su trabajo con expresiones canarias.

"Estoy un poco flipando porque acabo de llegar de una tienda ropa y presencié una situación que me dejó sin palabras", se relata en el vídeo. Después de saludarlo con un "Buenos días, mi niño. ¿En qué puedo ayudarte?". Acto seguido le pide disculpas al chico que acaba de entrar a la tienda y este se extraña: "¿Discúlpame por qué? ¿Qué pasó?".

La trabajadora aclaró que no puede referirse así a los clientes que entran a la tienda. El chico le dijo que no se preocupara porque esa es la forma de hablar en Canarias. Sin embargo, la dependienta insistió y le comentó que "se habían dado situaciones incómodas porque hay gente que no es de Canarias y viene de otras ciudadades como Madrid o Barcelona y no tienden lo de 'mi niño", 'mi amor', 'mi cielo' se dice sin ninguna connotación ni con un doble sentido, sino que caracteriza a nuestro dialecto".

Lo sucedido planteó una reflexión a la persona que fue testigo de esa situación: "Hasta qué punto esas formas que están siendo coartadas o castradas de nuestras formas de expresarnos de nuestra cultura y de nuestra idiosincracia están respondiendo a lógicas que no son propias nuestras y ni siquiera tenemos capacidad de decidir o cuestionarlas, sino que tenemos que cumplirlas porque en otros lugares del Estado español se habla de una forma más seca, más distante, más seria y eso hay que cumplirlo".

"Consideramos que los canarios hablan como Chona"

"Si estamos en Canarias tenemos que eliminar todas esas expresiones de cara al público que están muy presentes en los entornos rurales de Canarias y parece ser que esto de cara al público no sienta muy bien y se está pidiendo a trabajadores y trabajadoras que lo borren. Me parece que esto tiene que ver con formas de relacionarnos que no nos pertenecen", cuestiona el vídeo. La publicación en Intagram acumula más de 2.100 'Me gusta'.

Humberto García, quien se identifica como filólogo canario asegura en respuesta a lo descrito en el vídeo que "Ojo, hay que aclarar qué expresiones como: "mi cielo", "mi amor", "mi niño", etc. no forman parte de la variedad lingüística canaria como tal. Son expresiones o apelativos cariñosos que los canarios pueden usar, pero no forman parte de nuestra norma".

En opinión del experto, "hay que diferenciar entre lo que forma parte de nuestra variedad, dígase: uso de ustedes frente a vosotros, pretérito indefinido frente a pretérito perfecto compuesto o canarismos; frente a usos concretos de diferentes contextos comunicativos".

El filólogo razona que "por muy canario que seas, si estás trabajando, no puedes dirigirte con "mi cielo" u otros apelativos cariñosos al cliente porque hay que mantener cierta distancia en los diferentes contextos. Hablar canario no es decir "mi niño" o "mi cielo", hablar canario es usar "ustedes", es decir "millo" y no "maíz", pero se suele confundir lo que solemos escuchar con el canario y eso precisamente es lo que genera complejo, porque luego consideramos que los canarios hablan como Chona, personaje parodiado maravillosamente por Lili Quintana, pero que dista demasiado de la representación de la modalidad canaria de habla".