Una pareja de turistas irlandeses no olvidará sus vacaciones en Canarias después de haberse dejada olvidada una cartera en un taxi del municipio lanzaroteño de Tías con “un buen fajo de libras esterlinas” al finalizar su trayecto en la localidad de Puerto del Carmen a principios del pasado mes de noviembre. Era su primer día de vacaciones en la Isla, su lugar “favorito”.

Al inconveniente que tuvo la mujer, Laura Breen, con sus tarjetas bancarias antes de viajar a la isla de los volcanes, el cual no pudo solucionar antes de salir de su país, se sumó el hecho de que no le quedó más remedio que volar con un importante montante en efectivo para pagar sus gastos durante su estancia en Lanzarote. Pero no solo eso, perdió la billetera que llevaba consigo en el vehículo con licencia municipal número 12 de Tías, que la recogió a ella y a su pareja aquella noche en la Avenida de Las Playas para trasladarlos a un restaurante de comida china dentro de la misma población turística.

Afortunadamente, el susto le duró poco tiempo porque tuvo la suerte de que el taxista que los recogió, Manolo Arturo Mayorga Vivanco, tras haber finalizado ese servicio se percató del extravío al encontrar la cartera en el asiento trasero de su coche y lo comunicó a la Central del Taxi en Tías.

“Siempre me gusta revisar la parte trasera del taxi porque, normalmente, se quedan cosas y para evitar que otro cliente que se suba posteriormente se quede con ellas, miro por si se han dejado algo olvidado”, asegura Manolo en declaraciones a LA PROVINCIA.

"Me asusté al ver tanto dinero"

El taxista, de nacionalidad ecuatoriana, 47 años y profesional asalariado del taxi, revisó la cartera “por curiosidad para mirar lo que había abandonado la señora. Había monedas en el centro y, por un lado, un fajo de billetes de libras esterlinas [700 libras]”, que al cambio resultaron ser unos 800 euros. “Hasta me asusté un poco. ¡Todo lo que perdió la pobre señora!”, pensó Manolo. Apenas había pasado una hora cuando recibió una llamada de la Central del Taxi de Tías después de que la clienta comunicara que podía haber perdido su dinero en el citado taxi.

Los clientes lo estaban esperando en los apartamentos Jable Bermudas, en Puerto del Carmen, donde se estaban hospedando y allí fue donde Manolo le entregó a la señora su pertenencia. Cuál no fue la sorpresa del taxista, que fue recompensado por ello. “La señora me entregó 50 libras en una mano y el señor 40 en la otra”, recuerda el taxista. Todavía no ha cambiado a euros el dinero y lo tiene “como reserva”.

“Lo haré el día que no tenga que comer y, mientras tanto, lo tendré de recuerdo con mi colección de billetes”, confiesa el conductor, quien colecciona billetes de más de un centenar de países del mundo desde hace quince años.

“Cambiaré a euros el dinero el día que no tenga que comer”, asegura el taxista

El agradecimiento público de la turista

Laura Breen no dudó en agradecer públicamente el gesto de Manolo con una publicación en su muro de Facebook el pasado 20 de noviembre. La señora admitió que no tenía esperanzas de recuperar su dinero, pese a haber dado cuenta de su pérdida. Pero su “encantador taxista Manolo” le devolvió la cuantía extraviada. “Queda alguna gente decente en este mundo”, destacó Laura aplaudiendo el comportamiento de Manolo.

El gesto del taxista ha sido calificado de “honesto”, “brillante” y “buen chico” son algunos de los calificativos que se pueden leer en los comentarios en relación con Manolo.

Hace cinco meses que Manolo regresó a Lanzarote desde su Ecuador natal. Previamente, estuvo viviendo en la Isla entre los años 2000 y 2012 a donde volvió “para quedarme porque en mi país hay mucha delincuencia y está demasiado desbordada”, confiesa.

La turista admite que no tenía esperanza de recuperar su dinero

En los últimos seis años de su primer periodo lanzaroteño ya había trabajado como conductor de taxis y con anterioridad había sido camarero. “Al volver conocí a mi jefa, Nieves Mosegue Curbelo, a la cual le estoy muy agradecida por darme trabajo”, subraya Manolo, quien tiene a dos de sus hijos residiendo en Lanzarote.

Nuevos extravíos

La cartera con las 700 libras no ha sido el único olvido en el taxi de Manolo. El pasado domingo otro cliente se dejó un teléfono móvil, que devolvió al día siguiente en unos apartamentos de Puerto del Carmen. Hace tiempo se encontró en el coche otra billetera de otra señora con 30 euros, que aún guarda porque no la reclamó. “La tengo por si regresa y me la pide”, señala.

“Todos cometemos errores, pero siempre hay oportunidades de enmendarse y ser mejor persona”, afirma Manolo tras sentirse halagado por su honestidad.