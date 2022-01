El Gobierno canario reparte en La Palma 218 millones de los 444 comprometidos

Justo cuatro meses desde que se iniciara la emergencia volcánica las administraciones han movilizado un total de 265 millones de los 444 comprometidos por las distintas instituciones para la reconstrucción de la Isla, dato que confirmó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una reunión telemática con el presidente canario, Ángel Víctor Torres. Se prevé que los casi 47 millones de diferencia entre lo entregado y movilizado sean adjudicados en los próximos días.

En concreto, de los 218,03 millones ya entregados, 103,1 han sido para ayudas de vivienda y alojamiento para las personas afectadas por la erupción, distribuidos en 9,8 millones para la adquisición de 104 viviendas en Tazacorte, Fuencaliente y Los Llanos; 7,1 millones para las 120 prefabricadas, y otros dos millones para el alojamiento en hoteles de las personas desplazadas. Además, el informe se refiere a que ya se entregaron 39 viviendas y un total de 264.000 euros a 19 familias para la compra de enseres.

Por su parte, el Estado abonó 60.000 euros a cada una de las 79 familias, hasta un total de 4,79 millones, que han recibido la indemnización por la pérdida de vivienda principal, además de otros 79,2 millones correspondientes a los seguros de otras 525 viviendas, cuyo pago ejecutó el Consorcio de Compensación de Seguros.

En relación a las ayudas de emergencia social y apoyo al empleo, dentro de estas medidas hay una inversión de 56 millones, de la cual el Plan Extraordinario de Empleo y Formación destina 49,8 millones de euros para la contratación de 1.600 personas, y se aporta otro millón y medio a los ayuntamientos para reforzar la asistencia de personas damnificadas.

El informe del Gobierno punta, en lo que respecta a los recursos adicionales para los perceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en los municipios afectados, que se han entregado 200.000 euros, mientras el costo del apoyo psicológico realizado a las personas afectadas alcanza los 30.000 euros en contratos con el Colegio de Psicólogos.

En relación a las donaciones de particulares llegadas al Cabildo y los ayuntamientos, la institución insular ya entregó 3,5 millones de euros a 1.300 familias; el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha repartido 1,6 millones entre 906 familias; Tazacorte ha destinado 133.600 euros a 202 familias. En estos tres casos se utilizaron los datos con los que cuenta el registro único.

Por otro lado, el Ayuntamiento de El Paso ha entregado una primera remesa de 600.000 euros y cuenta con otros 600.000 euros en ejecución, a través de su propio registro de afectados.

Para las empresas, autónomos y sectores económicos, las administraciones ya destinaron 31,03 millones de euros, de los que 13,5 millones han ido a parar al sector platanero, 536.000 euros se invirtieron en el sector pesquero y ganadero, así como 2,44 millones se repartieron entre 177 empresas afectadas.

Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros ha indemnizado con 11,06 millones a 78 empresas, y ha entregado 335.386 euros por la pérdida de 77 vehículos, mientras que la Seguridad Social ha hecho efectivas ayudas en materia de bonificaciones y apoyo a autónomos por un valor de 3,5 millones, y la Fundación Canaria de la Biosfera La Palma gestionará 15 millones que también serán dedicados a la reconstrucción de la Isla.

Otras medidas y aportaciones realizadas por distintas administraciones incrementan en 26,53 millones las cuantías destinadas a la reconstrucción de la Isla, según el informe de la oficina de afectados. Entre ellas, el montaje de las desaladoras de emergencia ubicadas en Puerto de Naos para garantizar el mantenimiento del riego agrícola en las zonas de exclusión, con un coste hasta ahora de 4,7 millones, así como los fondos de garantía del riego agrícola del Ministerio de Transición Ecológica, en los que se han invertido cuatro millones de euros.

En la nueva vía que conecta Las Manchas con Puerto Naos se han invertido 1,8 millones; en el equipamiento y personal de la oficina de atención a las personas afectadas y registro único, 300.000 euros, y en el proyecto de participación y escucha activa comunitaria, otros 400.000 euros.

Desde que se pusiera en marcha el registro único, esta oficina ha recibido un total de 4.428 solicitudes, con 4.013 expedientes. De ellos, 3.062 tienen toda la documentación y han concluido el proceso administrativo, mientras que otros 951 continúan ese proceso.

En el mismo encuentro para dar cuenta de este informe, Bolaños confirmó que la próxima semana se celebrará una nueva comisión interministerial con la reconstrucción de La Palma como eje central.

La ocupación del 30% «estrangula» a los hoteleros





Una ocupación hotelera que no ha superado el 30% en enero y que va por el mismo camino en febrero está «estrangulando» a las empresas turísticas palmeras. Así lo ha advertido la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, que pide articular de forma inmediata ayudas directas a las empresas turísticas de la isla para poder garantizar la «supervivencia» de una red formada principalmente por micropymes. «La celeridad en la tramitación de esas ayudas directas es la clave si no se quiere generar un problema mayor al que ha provocado la pandemia y la erupción del volcán», señala. Ashotel recuerda que estas micropymes no tienen la capacidad financiera de empresas de mayor tamaño, por lo que urge acelerar la gestión de inyecciones de capital inmediatas.«Ya ha pasado el volcán y el tiempo de las fotos, ahora toca pico y pala y todas esas ayudas prometidas que se articulen a gran velocidad». Además, Ashotel apunta que la afección económica no se ciñe solo al Valle de de Aridane, por lo que la respuesta debe ser global. | LP/DLP