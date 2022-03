El PSOE defiende que el Gobierno está «transformando» las Islas pese a las crisis

El PSOE asegura que el pacto de las flores ha sorteado los embates de las diferentes crisis que ha sufrido desde 2019 preparando a Canarias para su «transformación» social y económica. «Gracias a las políticas valientes del Gobierno canario se ha conseguido en estos dos años desde el inicio de la pandemia transformar lo que podría haber sido una situación dramática en una oportunidad de transformación del país y de la Comunidad Autónoma», subrayó ayer la portavoz socialista en el Parlamento canario, Nayra Alemán, en su turno durante el debate sobre el estado de la nacionalidad.

Para la dirigente socialista el «programa de cambio» que se inició tras las elecciones autonómicas con la defensa de los servicios públicos y el compromiso con el desarrollo sostenible como hoja de ruta se ha ido implantando a pesar del Covid, el volcán de La Palma y ahora los efectos de la guerra de Ucrania. Alemán recordó que hace un año la vacunación de la población era mínima, Canarias no se había recuperado del cero turístico, la movilidad tenía muchos problemas y los fondos europeos eran un proyecto más que una realidad. Ahora «nos encontramos ejecutando unos presupuestos expansivos y con un 90% de la población vacunada. La cohesión y la estabilidad nos hacen ganar terreno a la incertidumbre», añadió.

Alemán realizó un repaso por las diferentes áreas del Ejecutivo, incluidas las no socialistas, y puso en valor que el Gobierno ha estado «a la altura de las circunstancias», lo que se refleja en el crecimiento económico, PIB, número de personas desempleadas, salidas de personas de los ERTE y número de personas afiliadas a la seguridad social. «Medida a medida, política a política, presupuesto a presupuesto se ha ido cumpliendo con el fin y único objetivo de que hoy Canarias esté en vías de recuperación», aseveró.

En relación con la erupción volcánica de La Palma, la portavoz socialista indicó que «jamás se habían activado tantos mecanismos y de forma tan coordinada ante un fenómeno natural» y destacó que tanto el Ejecutivo español como el canario se encuentran inmersos e implicados en la recuperación de esta isla el tiempo que sea necesario y con toda la capacidad económica y social posible. Asimismo, valoró la unidad lograda con todas administraciones públicas implicadas en esta catástrofe natural.

Entre las «obsesiones» del Gobierno figuran alcanzar la igualdad real y efectiva en la educación pública de las Islas; el compromiso con el incremento de la inversión en cultura; la «implicación» en dependencia, discapacidad, infancia y derechos sociales para proteger a la población más vulnerable y la prioridad que ha supuesto el reforzamiento de la sanidad pública durante los dos años de pandemia, con más contrataciones y un fuerte incremento del gasto.

Inyección de recursos

Con respecto al turismo, la portavoz socialista recordó que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, pero Canarias «supo responder con un destino seguro y de calidad». Dijo, además, que es obligación aprovechar todo el abanico de oportunidades que presentan los fondos europeos en materia turística para avanzar en la sostenibilidad del sector, mediante los planes de sostenibilidad turística en destino en colaboración con los cabildos.

Sobre la inmigración irregular, Alemán señaló que la situación no es como hace un año porque «los mecanismos de acogida se han ido perfeccionando y agilizando como siempre hemos pedido desde el PSOE. Ahora nos encontramos en una situación distinta porque hablamos de la obligatoriedad de la solidaridad entre territorios y con conciencia, responsabilidad y sentido de país y de unión, lo conseguiremos también», en referencia al reparto de los menores migrantes que reclama el Ejecutivo.

Alemán destacó también los 1.144 millones que transfirió el Gobierno de España a Canarias para inyectar en las empresas y para los autónomos. Y aquí criticó a la oposición: «Dijeron que no llegarían, que el Gobierno abandonaba a Canarias. Ese discurso tan manido como años de gobierno nacionalista. Luego nos dijeron que no se ejecutaría, que no llegarían a los bolsillos de los canarios y canarias. Y ni todos somos iguales ni todos somos tan irresponsables. El dinero ha llegado».

La dirigente socialista cuestionó la gestión que hizo CC en materia de carreteras ya que «como bien saben mucho chau chau y poco jace jace, mucho hablar de convenio de carreteras y poco proyecto redactado, y así pasaron los años con el gobierno de CC. Incumplimiento tras incumplimiento y mientras las infraestructuras de Canarias a la cola. Y los canarios haciendo colas en esas infraestructuras y cuando nos quejábamos oíamos aquello de la culpa es de Madrid, Madrid nos castiga, Madrid no nos recibe».

Ante cada crisis surgida en este periodo legislativo «el Gobierno ha sabido recuperarse y reinventarse» con el fin de «acertar en la respuesta ofrecida a estas circunstancias», añadió.