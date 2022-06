«OTAN y UE piden apoyo, pero nuestros recursos no aumentan»

¿Qué ha motivado su visita a Canarias?

A los marinos nos trae a Canarias cualquier cosa. En este caso, he venido a visitar al personal para de conocer de primera mano sus inquietudes y valorar el estado de las infraestructuras. Mañana me reuniré con oficiales, suboficiales y personal de marinería y tropa para escucharles y explicarles la política de recursos humanos que vamos a seguir.

¿En qué consiste esa nueva política de personal?

En áreas como Recursos Humanos no pueden hacerse cambios de dirección bruscos. Hay que dar estabilidad. No se pueden aplicar cambios de criterio repentinos porque hay personas que llevan una trayectoria profesional y pueden quedarse fuera de las pautas. Nuestra política se basa en la estabilidad, previsibilidad y transparencia. La Armada española tiene siglos de historia, lo que no está reñido con el procesos de transformación digital que estamos llevando a cabo, en el que se tiene que implicar el personal.

¿La digitalización es uno de sus grandes retos para los próximos años?

Sí, uno de los más importantes. Dentro de la transformación digital del Ministerio de Defensa, la Armada está trabajando para abandonar viejas maneras de trabajar, adaptarnos a las nuevas tecnologías del momento, cambiar mentalidades, ser más planos en las organizaciones y basarnos en procesos de trabajo. En el caso de mi departamento, dentro de la transformación digital también está la mejora de la gestión del talento.

¿Qué temas abordará su encuentro con el personal?

Hablaremos de trayectorias profesionales, tanto para oficiales como para suboficiales; del nuevo plan de formación para la marinería y de nuestras espectativas. Además, abordaremos los nuevos retos en los destinos a los que la Armada se va a enfrentar en los próximos años. El plan de transformación digital incluye la fragata F-110, el submarino S-80 y el buque de investigación subacuática. Tenemos que ponernos las pilas para estar a la altura. Nos estamos modernizando con unidades de marcado sello tecnológico.

¿La Armada cuenta con suficiente personal en Canarias?

En las Islas tenemos 900 plazas y están cubiertas unas 800. Como en todas las instituciones, tengo la sensación de que por mucho personal que se tenga siempre hace falta más. Por esto, tenemos que ser muy eficientes con la gestión de los recursos humanos. Se hacen grandes esfuerzos para incrementar el personal en las Fuerzas Armadas, pero los retos a los que nos enfrentamos crecen. Las organizaciones de seguridad y defensa en las que participamos, como la OTAN o la Unión Europea, pide apoyo para sus operaciones, pero nuestros recursos no han aumentado lo suficiente como para estar en todo.

¿Las instalaciones y el material de la Armada en el Archipiélago requieren una modernización?

Para la Armada la prioridad siempre ha sido la inversión en buques. Ahí, me toca hacer algo de autocrítica, porque las infraestructuras en tierra siempre han quedado en un segundo plano. Tenemos que invertir en ellas y contar con un plan de mantenimiento para frenar su deterioro y evitar grandes desembolsos para recuperarlas. Estamos reformando la residencia de Arsenal, para que quienes están fuera de casa tengan un lugar digno en el que vivir, ya que tenemos un alto nivel de movilidad.

¿En qué punto se encuentra el proyecto para retranquear la muralla del Arsenal?

Tenemos sobre la mesa el anteproyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene un plazo dos años para su ejecución desde que se firme el proyecto. Creemos que es una medida que nos beneficia tanto a la Armada como a la ciudad. Para nosotros es una obra importante porque afectará a la sección de reclutación de personal y, además, nos permitirá acercar a la ciudadanía el Museo de Naval. Canarias y la Armada llevamos muchos siglos juntos. La gente debe conocer nuestra historia, que se remonta a la primera visita de Colón, quien ya era consciente de la importancia de este enclave para su misión. Eso no ha cambiado mucho desde entonces. Las Islas son estratégicamente muy importantes para la seguridad de España.

¿Qué funciones realiza habitualmente la Armada en el Archipiélago?

Nuestra tarea fundamental aquí es la vigilancia marítima para garantizar la seguridad de Canarias. La seguridad es un intangible que la gente cree que le viene dada, pero es algo que hay que luchar y no es gratis. Cuesta un esfuerzo diario y requiere de unos medios tecnológicamente avanzado y de un personal cualificado.

¿Se plantean la posibilidad de que la ciudad recupere el espacio que ocupa el Arsenal para uso civil?

Si nos fuésemos de Gran Canaria, tendríamos que irnos a otra isla. La presencia de la Armada en el Archipiélago es fundamental para garantizar la seguridad de las Islas.

¿Cómo están los ánimos de la tripulación del Buque de Acción Marítima (BAM) Meteoro y la Fragata Blas de Lezo, desplegados en el mar Negro?

Los ánimos tienen que estar muy altos porque están a punto de ser relevados. Han cumplido perfectamente con la misión bajo la bandera de la OTAN, que ha sido algo más larga de lo habitual. El Meteoro regresará a su base en Las Palmas de Gran Canaria a principios de julio. El rol que desempeña esta embarcación es el de buque de mando de la agrupación de cazaminas de la OTAN en el Mediterráneo y, a partir de ahora, este papel lo asumirá otro país de la OTAN, aunque seguiremos colaborando con unidades cazaminas.

¿Cuántos miembros de la Armada española están desplegados con la OTAN en el mar Negro?

En total hay unas 360 personas y, entre estas dos embarcaciones, hay una veintena de canarios.

¿Se reforzó la vigilancia de las aguas isleñas ante la crisis diplomática con Marruecos?

A mí, como almirante de Personal, no me pidieron un esfuerzo especial. No sé si el Estado Mayor, sin contar con un aumento de personal diseñó un plan de refuerzo.

Se inicia una nueva etapa de la relaciones bilaterales y se retomarán las negociaciones para fijar la mediana en la cara atlántica de Marruecos. ¿Influirá de algún modo en las operaciones en aguas isleñas?

En principio no tiene que afectarnos en nada. Las decisiones políticas, salvo que deriven en una acción que requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, no nos afectan. La vigilancia de nuestros espacios de soberanía, sean cuales sean, es permanente.

En la 32ª Cumbre de la OTAN, España planteará a la Alianza la necesidad de prepararse para hacer frente a las amenazas que llegan desde el flanco sur. ¿La Armada está preparada para responder ante esos desafíos desde Canarias?

Sin duda. Es para lo que nos preparamos cada día. La Armada estará a la altura de las circunstancias, se acuerde lo que se acuerde en cumbre de la OTAN. Somos un socio muy fiable de la Alianza, participamos con muchas unidades y tenemos un compromiso muy alto.

Quedan cinco años para celebrar el centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. ¿Ya están programando los actos? ¿Se prevé alguna visita a Canarias?

Todavía no hemos pensado nada para esa celebración, pero será un evento importante. Hemos pasado un mala época por la pandemia y quizá se ha notado alguna ausencia en las Islas, porque Elcano es un visitante habitual del Archipiélago. Todos los miembros de la Armada nos hemos formado en él y le tenemos mucho cariño. Es nuestro mejor embajador. A pesar de sus casi 100 años, es un barco que está en muy buena forma. Lleva una vida muy cómoda, con seis meses de navegación y otros seis meses de cuidados. De Elcano original al de ahora pocas cosas quedan. Pasamos de llevar animales vivos para sacrificarlos durante la travesía, a dotarlo con las mayores comodidades y avances tecnológicos.