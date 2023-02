Manuel Domínguez: «La sanidad y las listas de espera son el gran fracaso del Gobierno»

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento y candidato a presidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, llegó ayer a la tribuna cargado con recortes de periódicos canarios dispuesto a enumerar, con pruebas, «los errores» cometidos por el Gobierno en los últimos cuatro años. Y aunque su lista personal se desbordó de los 40 minutos de intervención que le correspondieron en su primer turno, el líder popular no dudó en invertir buena parte de su tiempo en criticar la gestión del Ejecutivo en material sanitaria. Es más, Domínguez aseguró que «se podría estar días» hablando de la sanidad y las listas de espera, tanto quirúrgicas como para consultas, porque son el «gran fracaso» del Gobierno canario.

Gráfica en mano, el popular afirmó que en el Archipiélago hay «144 días de espera para lista de espera quirúrgica y 101 días para consultas de especialistas». Lo que convierte a las Islas, según sus palabras, en la «peor comunidad autónoma de toda España en este asunto». El presidente regional del partido utilizó un juego de palabras con la letra «h» para criticar que el Ejecutivo autonómico «confunde» los hospitales con los hoteles ya que «hay casi 500 personas viviendo en hospitales con alta médica».

Domínguez vinculó esta situación al «fracaso» en la gestión de la política sociosanitaria «sin camas suficientes». Algo que, según sus palabras, conduce a un incremento en las listas de espera y a la saturación de las urgencias. «Este Gobierno amontona a la gente en los pasillos y ha convertido esta situación en algo ordinario», apuntó el popular.

«Debemos mejorar»

Ante la crítica de Domínguez, el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, no se encogió. En su turno de respuesta sacó datos de gestión sanitaria de otras comunidades y tras un tímido «debemos mejorar», leyó los porcentajes de listas de espera de otras regiones que presentan tiempos más largos que en las Islas. «No ha habido comunidad que no haya aumentado sus esperas porque una vez se superó la pandemia se abrieron los centros para las pruebas, son picos de urgencia», apuntó el socialista, quien aseguró que durante su mandato se «ha invertido mucho en esta área».

Para defenderse de los «hoteles-hospitales», Torres no negó la problemática, pero se excusó en que son «las situaciones familiares» las causantes de la ocupación de esas camas. «Este Gobierno no deja a nadie tirado en el camino» aclaró el presidente que aprovechó para lanzar un ataque al popular al mencionar que otros gobiernos deben pedir perdón por como actuaron en el pasado con las residencias de mayores. «La gran diferencia entre ambos partidos es que nosotros defendemos lo público y ustedes, lo privado», añadió.

Domínguez también utilizó su intervención para criticar los datos de las Islas en materia de dependencia. El popular recordó que el tiempo medio de espera es tres veces superior al resto de España, con 983 días frente a los 342 del resto de España. «Mientras se siguen produciendo muertes de personas que esperan una prestación, también se maquillan las cifras», lamentó el portavoz del PP. Torres utilizó las cifras de «mejoría» de los últimos años para recalcar que se partía de «una situación muy complicada». El socialista aseguró que «sería la gente» a la que le ha mejorado la vida la que valoraría el trabajo hecho en la Consejería que dirige Noemí Santana.

Víctima

Domínguez acusó a Torres de presentarse ante los canarios como «una víctima y un mártir de todas las desgracias». «Quienes lo han pasado mal han sido los canarios, con un Gobierno inepto e incapaz de cumplir con sus promesas», apuntó Domínguez, que aprovechó el momento para criticar que haya «180 palmeros viviendo en los hoteles» y que todavía haya propietarios que no hayan cobrado los 30.000 euros prometidos por vivienda.

El caso Mediador, como en el resto de las intervenciones de la oposición, también tuvo su protagonismo en el turno del grupo popular. Domínguez acusó al presidente de presentarte, también en esta ocasión, como una víctima de los sucedido. «Pensé que su Gobierno se recordaría por ser el que más había recaudado y peor gestionado, pero se va a recordar por la cantidad de escándalos que ha protagonizado», reflexionó. «Si no se entera de lo que sucede en su entorno, ¿cómo se va enterar de lo que pasa en las Islas?», preguntó al aire el popular.

Y los ataques no acabaron ahí, el líder regional del PP llenó su discurso de referencias cómicas sobre la trama. Domínguez aprovechó para mezclar sus críticas por la supuesta sumisión de Torres a Pedro Sánchez con la implicación del PSOE en el caso. «Iba a buscar la definición de medianero en la RAE, pero estaba muy cerca de la palabra mediador y no lo hice para no equivocarme», apuntó con una sonrisa. El presidente del Gobierno no se paró a contestar a las menciones de la trama, pero sí negó la sumisión hacia al Gobierno central y atacó a Domínguez por no «defender a Canarias» ante las críticas del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, por los fondos del plan integral de empleo. «Parece que el que recibe órdenes de arriba es usted», apuntó Torres.