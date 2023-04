«No he hecho ningún disparate, son otros los que generan inestabilidad»

El Cabildo de Fuerteventura ha vivido cuatro años especialmente convulsos desde el punto de vista político y usted ha sido protagonista esencial ¿Cómo definiría esta etapa?

Las circunstancias cambiantes en el Cabildo por los acuerdos de gobierno que han habido en absoluto han afectado al buen rendimiento y a la resolución de los problemas de la isla. Hemos afrontado retos que parecían casi imposibles de resolver como la situación de las carreteras, lo resumo en que nos ha tocado resolver en dos años lo que otros no hicieron en más de 20, así que cada uno tendrá que dar sus explicaciones. Lo digo porque heredamos unas carreteras de Coalición Canaria que parecían empedrados y hemos logrado sacar el contrato de conservación integral de las vías, que es el mayor de la historia del Cabildo con 45 millones en cinco años. También hemos hecho un esfuerzo para garantizar el suministro de agua potable.

Hasta 2021 estuvo en un grupo de gobierno con PSOE y NC, después con CC y PP, es decir, ha estado con todos los grupos del Cabildo ¿Con ningún grupo ha podido llegar a un acuerdo estable para todo el mandato?

La única decisión que he tomado yo es la de cesar a los consejeros de CC porque algunos estaban más preocupados en abrir agujeros en el barco que en navegar y resolver los problemas de la isla. En el gobierno con el PSOE hubo problemas que se hicieron públicos en su momento en las áreas que detentaba, ni Marcelino (Cerdeña) ni yo tomamos ninguna decisión, fue el presidente anterior el que decidió cesarnos, lo asumimos y después cada uno llegó a sus acuerdos políticos y se formó otros grupo de gobierno en el que fui nombrado presidente. Mi voluntad siempre fue culminar el pacto de gobierno con CC y PP pero es que algunos consejeros de CC estaban más dedicados a bloquear la acción de gobierno que en gestionar sus áreas. A los consejeros del PP no los cesé, o bien CC les impuso irse o bien pactaron intentar la paralización del Cabildo, lo que me parece una irresponsabilidad. La inestabilidad la han generado otros no yo.

¿Estos problemas en el Cabildo de Fuerteventura podrían haber generado inestabilidad en el pacto de las flores como se comentó en su momento?

Por nuestra parte no. La fórmula de gobierno que se buscó tras nuestro cese se limitaba al Cabildo, sí es verdad que el pacto que se suscribió con CC y PP se hizo extensivo a Pájara y Tuineje y también a Puerto del Rosario si había alguna posibilidad porque no había suma. Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) cumplió su palabra en Pájara porque el alcalde Pedro Armas acató el acuerdo firmado por la presidenta de AMF, que era Sandra Domínguez. Sin embargo, el PP no cumplió ni con CC ni con AMF en Tuineje. En ningún momento en el pacto apareció en escena el Gobierno regional, se suscribió a Fuerteventura.

¿El debate sobre la legalidad o no de los acuerdos desde que solo gobierna usted y otro consejero es más político que jurídico? ¿Se mantendrá así hasta las elecciones?

Es un debate jurídico lo que pasa es que se le ha querido dar una connotación política. La decisión de quedarnos dos en el consejo de gobierno no la tomé yo, la tomó el PP bien por las imposiciones de CC o por el pacto que tiene con ellos. Lo que hice desde el primer momento fue solicitar los correspondientes informes jurídicos, no a quien yo quise sino al órgano que dice la Ley de Grandes Ciudades que son los servicios jurídicos de la institución insular. En todo momento he seguido bajo unas circunstancias que no he propiciado y me pregunto cómo es posible que el PP haya abandonado el barco para intentar hundirlo y después presente un recurso de reposición cuestionando las decisiones del consejo de gobierno por una situación que han provocado ellos. He consultado a los servicios jurídicos por tres veces, la última en respuesta al requerimiento de la Delegación del Gobierno, cuyo escrito es extemporáneo porque está fuera de plazo y tenía que estar fundamentado en algún informe jurídico, no basarse solo en la denuncia del PP. La resolución entiende que el consejo de gobierno se ajusta a derecho, no hay dudas jurídicas y puede seguir funcionando con total garantía. También hay tres sentencias del Supremo que avalan esta posición con casos equivalentes a lo que sucede en el Cabildo. No creo que hayamos hecho ningún disparate, lo único que estamos haciendo es tomar acuerdos en beneficio de la isla y para resolver problemas ante las circunstancias que se han dado porque el PP se retiró para hundir el barco, cosa que ha demostrado.

¿Cómo se ha ido recuperando Fuerteventura del Covid dado que su principal actividad económica es el turismo?

Afortunadamente estamos liderando la ocupación turística de Canarias, junto al incremento de la inversión pública que hemos desarrollado. Las empresas están buscando personal porque estamos en un momento de bonanza económica, a lo que hay que unir la infraestructura que se está construyendo en el parque Tecnológico para pseudosatélites y drones. Creo que estamos resolviendo a lo que me comprometí, es decir, salir de la situación crítica en la que nos encontrábamos y garantizar la recuperación económica y mirar hacia el futuro, sin olvidarnos del pasado con el rescate del patrimonio histórico de la isla. Nos tocó heredar de CC una isla sin agua, sin regulación de renovables, con malas carreteras y con la peor ratio de camas sociosanitarias.

¿Que futuro le ve al proyecto Dreamland? ¿Seguirá adelante o no tras lo que ha pasado?

Mi posición es que había que iniciar la tramitación del expediente, me parece una irresponsabilidad la postura de CC de decir no al Dreamland en Fuerteventura. Si el no hubiese ganado habría acabado la posibilidad de iniciar la tramitación del expediente y es ahora cuando hay que buscar otra localización. No pierdo la esperanza de que el proyecto se mantenga en Fuerteventura, aunque haya otras islas que quieran tener una actuación similar, porque sería una irresponsabilidad que perdiéramos esta oportunidad de diversificación económica. La posición de CC y PP me ha parecido una irresponsabilidad porque es cerrar la isla a cal y canto y oponerse a iniciativas que son buenas para la isla. No hay dudas de que hay que buscar otra localización pero para buscar alternativas había que iniciar el procedimiento.

¿Cree que los majoreros van a entender lo que ha pasado en el Cabildo? ¿Le pasará factura en las elecciones?

Estoy convencido de que los majoreros van a percibir que heredamos una Fuerteventura con unas carreteras empedradas, sin agua, sin perspectivas de futuro, a la cola de las ratios sociales y hemos hecho un gran esfuerzo para devolver a la isla en otras condiciones. Evidentemente no ha sido fácil pero estamos consiguiendo resolver los asuntos y eso lo va a valorar la población.

Le he visto bastante crítico con CC pero no tanto con el PSOE ¿Eso barrunta algo para la próxima legislatura?

No. Yo goberné bien con el PP, lo que me pareció inexplicable es como dejaron el gobierno cuando podrían haber cogido más áreas. Con el PSOE como partido tampoco he tenido mayores problemas. Sí que tuve mis diferencias con algunos consejeros de CC que buscaban hundir el barco.