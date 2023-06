Arranca la legislatura en el Parlamento canario, el más rezagado de España

Canarias es la comunidad más rezagada de España. Al menos en lo que a la constitución de los parlamentos autonómicos se refiere. La Cámara regional del Archipiélago será la última en arrancar la legislatura, después de que el resto de instituciones de los otros 16 territorios del país lo hayan hecho con anterioridad. El salón de plenos acoge hoy la sesión constitutiva, en la que los diputados elegidos en función de los resultados de las elecciones del pasado 28 de mayo, jurarán o prometerán el cargo y se procederá a elegir la composición de la Mesa del Parlamento, el órgano gestor de la Cámara.

Y se hará en un marco en el que el acuerdo suscrito entre Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) para gobernar el Archipiélago en los próximos cuatro años hará previsiblemente presidenta del Parlamento a la popular Astrid Pérez. En el acuerdo entre nacionalistas y populares –que también apoyan la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI), por lo que suma un total de 38 de 70 escaños– se incluye que mientras la presidencia del Gobierno será para la fuerza más votada, la del Parlamento recaerá en la otra formación. De manera que, si las previsiones se cumplen, Pérez –alcaldesa de Arrecife y con presencia en el Parlamento regional desde el año 2011– se convertirá en la segunda mujer que accede a este cargo, después de que la socialista Carolina Darias lo ocupara entre 2015 y 2019.

Pérez dará a su vez la tercera presidencia para los populares en el Parlamento regional, ya que anteriormente también ostentaron el cargo José Miguel Bravo de Laguna, que estuvo al frente de la Cámara entre los años 1995 y 2003 y Gabriel Mato, que fue presidente en la legislatura que tuvo lugar entre 2003 y 2007.

Astrid Pérez será la única representante del PP en la Mesa del Parlamento, mientras que miembros de Coalición Canaria y el Partido Socialista ocuparían los otros cuatro. En el órgano rector de la Cámara se sentará también la nacionalista Ana Oramas, a quien su formación quiere situar como vicepresidenta primera en su nueva etapa en la política canaria, después de 15 años en los que ha sido portavoz de CC en el Congreso de los Diputados. Mientras que el otro puesto reservado para los nacionalistas será previsiblemente ocupado por Mario Cabrera, líder de CC en Fuerteventura. Para él su integración en la Mesa no será algo novedoso ya que formó parte de ella en la IX Legislatura.

Asimismo, el Partido Socialista informó ayer de que Gustavo Matos, que ostentó la presidencia del Parlamento en la pasada legislatura, y Patricia Hernández, diputada desde 2015, serán los dos nombres que proponga la formación para ocupar la Mesa. El primero se postula como vicepresidente segundo mientras que Hernández se convertiría en secretaria junto con Cabrera.

Sebastián Franquis flanqueará a Torres como portavoz del PSOE en la Cámara regional

Si finalmente estos son los nombres propuestos por los diferentes grupos, la Mesa cumpliría así con la paridad que necesita este órgano con la presencia de tres mujeres, Astrid Pérez, Ana Oramas y Patricia Hernández, y dos hombres Gustavo Matos y Mario Cabrera. Con lo que no habría razón para que se repitiese la amenaza de bloqueo que se vivió en la apertura de la pasada legislatura, cuando el PSOE se vio obligado a cambiar a sus primeras candidatas, después de la negativa del PP y CC a modificar los nombres de Luz Reverón y Rosa Dávila, lo que habría dado al traste con el equilibrio entre sexos en la representatividad de este órgano.

En la XI Legislatura que arranca hoy habrá seis grupos parlamentarios en la Cámara regional, uno menos que en el anterior mandato. El del Partido Socialista estará integrado por 23 diputados, 19 tendrá el de Coalición Canaria, en el que también se integrará el de AHI, el grupo del Partido Popular estará conformado por 15 representantes, mientras que Nueva Canarias tendrá cinco. La gran novedad en el salón de pleno será la presencia de Vox, que irrumpe por primera vez en el Parlamento regional con cuatro escaños. El grupo de la Agrupación Socialista Gomera repite con tres diputados, por lo que en esta legislatura no habrá grupo Mixto, como sí lo hubo en la pasada, ya que el mínimo para conformar grupo propio son precisamente los tres que mantiene la formación gomera.

Seis grupos forman el salón de plenos en la XI Legislatura, uno menos que en la anterior

Los cambios en el salón de plenos y los acuerdos de gobernabilidad traerán también soplos de aire fresco al salón de plenos y nuevas caras en las direcciones de los grupos. Sin duda la gran novedad será la presencia de quien ha sido presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la presidencia del grupo socialista y como líder de la oposición. Hasta ahora era habitual que quien hubiera ostentado este cargo no se quedara en la Cámara regional si no conseguía revalidarlo, pero a pesar de que Torres tuvo la oportunidad de concurrir como candidato del PSOE al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones del 23 de junio, decidió quedarse en el Parlamento canario.

Tras reunirse ayer la Ejecutiva del PSOE canario, Torres prometió una oposición «rigurosa, estricta, seria y coherente» que defienda el interés general. «Vamos a estar muy encima de ellos y esa es la razón por la que he decidido junto a mis compañeros quedarme en el Parlamento de Canarias de manera exclusiva», insistió.

A Torres le acompañará como portavoz parlamentario Sebastián Franquis, al que flanquearán como portavoces adjuntas la secretaria de Organización regional y diputada por Tenerife, Nira Fierro, y la diputada por Fuerteventura Rosa Bella Cabrera.

Habrá cambios también en el resto de grupos políticos. Mientras José Miguel Barragán seguirá siendo portavoz de CC, se espera que Pablo Rodríguez y Nieves Lady Barreto se integren en el Gobierno, por lo que su voz será sustituida en el grupo parlamentario. En el Partido Popular también caras nuevas en las portavocías tras la marcha de Manuel Domínguez, que será vicepresidente del Gobierno y María Australia Navarro, que no continúa como diputada. Está pendiente también quien llevará las riendas del grupo de NC, a la espera de saber si Luis Campos logra un escaño en el Congreso tras el 23J. Mientras que en Vox será previsiblemente su cabeza de lista, Nicasio Galván, el que lidere el grupo, aunque la formación no ha dado aún información.

Muchas de las incógnitas se desvelan hoy en la sesión constitutiva de la Cámara que está prevista a partir de las 11:00 de la mañana. A esa hora, el que ha sido presidente del Parlamento en la X Legislatura, Gustavo Matos, conformará la Mesa de Edad, que integrarán el diputado más mayor que se encargará de presidir la sesión y los dos miembros más jóvenes del plenos, que actuarán como secretarios.

Después, por orden alfabético los diputados electos prestarán juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Canarias y luego procederán a votar a los miembros de la Mesa del Parlamento, mediante papeleta. Para ello, primero se votará al presidente de la Cámara y resultará elegida la persona que obtenga la mayoría de los votos en una primera votación o bien mayoría simple en la segunda. Tras esto, se votarán de forma simultánea las dos vicepresidencias, para las que resultarán elegidas las dos personas que obtenga un mayor número de apoyos. Por último, se elegirán las dos secretarías. Una vez conformada, los miembros de la Mesa ocuparán sus puestos, se declarará constituido el Parlamento y se levantará la sesión, dando por inaugurada la XI Legislatura.