15 años de la tragedia del JK5022

Este año las piezas musicales, las ofrendas florales y los poemas pasan a un segundo plano. Mañana se cumplen 15 años del accidente del vuelo de Spanair JK5022 que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria, donde murieron 154 personas y 18 resultaron heridas, y con motivo de la señala fecha la plataforma Movistar Plus+ ha estrenado la serie documental Vuelo JK5022. La tragedia de Spanair, una serie de tres capítulos en los que se desgranan las causas del trágico accidente ocurrido en 2008 en el aeropuerto de la capital española. La propuesta, que nace con el impulso de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, no busca convertirse en el punto final de la lucha de los familiares de las víctimas, pero sí pretende recordar y dar visibilidad a la tragedia quince años después y acentuar la idea de que los afectados han tenido que buscar caminos alternativos a la vía judicial para demostrar su verdad. Además, se vuelve a criticar la falta de responsables sobre el suceso. «Hemos obligado a la sociedad a que recuerde lo ocurrido porque España es una devoradora de tragedias, se consumen a ritmo de vértigo y después con facilidad se olvidan y se entierran», apunta la presidenta de la Asociación, Pilar Vera.

El proyecto se originó precisamente en la cabeza de la canaria hace tres años cuando se planteó hacer un documental especial para que viera la luz en el quince aniversario de la tragedia. Hace cinco, cuando se cumplieron diez, la Asociación organizó un concierto conmemorativo en el Auditorio Alfredo Kraus con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. «Yo no tenía energía para meterme de nuevo en semejante empeño y entonces empecé a buscar financiación», recuerda Vera sobre los inicios del proyecto audiovisual. Una de las puertas que tocó fue la de Secuoya Studios, la productora que finalmente se encargó de dar forma a la iniciativa. La Asociación ha colaborado activamente en el proyecto, no solo en lo que se refiere a aportar los testimonios de afectados, supervivientes y familiares, también facilitando los contactos de los profesionales y técnicos que aparecen en los episodios.

Tres asuntos

La docuserie aborda tres asuntos principales. El primer episodio (El destino), en el que se describen los hechos, se centra en la gestión de la emergencia, no solo durante ese fatídico 20 de agosto de 2008, también los días siguientes a la tragedia. El segundo episodio (¿Nadie va a pagar por los míos?) pivota sobre la lucha de la Asociación por la seguridad aérea. Los testimonios reales de los familiares de las víctimas narran al espectador la gestión institucional del caso. Y el tercer episodio (Poderoso caballero) se centra en intentar desgranar las responsabilidades de Boeing, la empresa fabricante del avión siniestrado, por haber lanzado al mercado aviones supuestamente defectuosos. «Boeing nunca quiso explicarse ni en vía judicial, ni en vía legislativa, ahora por lo menos la gente conocerá su estructura interna», explica Vera sobre el tercer y último episodio.

Desde la Asociación tienen muy claro que la visión de Movistar Plus+ está marcada por su carácter comercial, típico de este tipo de propuestas en plataformas de pago. «La docuserie aborda algunos aspectos desde el punto de vista comercial, buscan vender y lo han tenido que hacer entretenido», afirma la presidenta, quien asegura que la pieza no contiene «todos los logros de la Asociación durante los últimos quince años». Aún así, la portavoz de las víctimas está satisfecha con el resultado global del proyecto por conseguir dar visibilidad a una tragedia ocurrida hace hoy cinco lustros.

La docuserie incluye recreaciones de las conversaciones de los dirigentes y supervisores, rescatadas de la caja negra, así como de los equipos de rescate que actuaron en ese momento. Estos encontraron grandes dificultades para poder acceder a la zona de los daños.

Cadena de errores

Esta producción audiovisual nada tiene que ver con el documental JK5022, Una cadena de errores que la propia Asociación publicó en 2012 y en el que se resume el trabajo realizado por los afectados para detectar y corregir las deficiencias que provocaron el accidente de Spanair con la finalidad de evitar que siniestros así puedan volver a producirse. En la pieza, disponible en Youtube, se muestra los eslabones de la cadena que propiciaron el desastre y que, según defienden los afectados, la Administración ha ocultado.

Este documental evidencia los fallos del Informe Oficial elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) publicado en 2011. Un informe que se centra en responsabilizar a los pilotos –fallecidos en el accidente– por la indebida configuración del sistema de despegue.

La alarma TOWS (Take off warning system) –sistema de advertencia de despegue– que debería haber avisado a los pilotos de la configuración incorrecta de la aeronave no funcionó, pero el informe de la Ciaiac no determina la causa del incorrecto funcionamiento del aviso. «Son 308 paginas dedicadas a ocultar la verdad», narran las víctimas en el documental.

Años después, en 2021, el Congreso de los Diputados y la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair dio la razón a la Asociación al aceptar que la tragedia se debió a un «fallo sistémico de la aviación civil española», algo que choca frontalmente con las conclusiones que en un primer momento hizo públicas la Ciaiac.

La comisión reconoce que fallaron todas las barreras de seguridad que dan como consecuencia el fatal desenlace, no solo antes de la tragedia sino durante ella, por la tardía asistencia sanitaria necesaria en el lugar de difícil acceso donde finalmente se estrella el avión. Lo que coincide con las investigaciones que la Asociación hizo públicas en el documental de 2012 en el que se habla de una cadena de errores que pasa por pilotos, técnicos de mantenimiento, la empresa Boeing (MYD), la Administración, la inspección y la compañía Spanair, que cesó sus operaciones el 28 de enero de 2012. «Quince años después hemos visto como nuestro trabajo no ha sido en balde porque la Comisión de Investigación del Congreso lo ha ratificado», apunta Vera.

La nueva docuserie, dirigida por Alberto Puerta, continúa por esta línea y trata de demostrar, con las declaraciones de otros pilotos, la presión empresarial que reciben los profesionales para que los vuelos comerciales sigan adelante y, sobre todo, sean puntuales. El piloto Miguel Ángel Gordillo, que trabajaba con Iberia, cuenta en la docuserie que «hay una lista que te compara los tiempos con otros compañeros». Precisamente él fue despedido de la compañía por negarse a pilotar bajo unas circunstancias que no eran óptimas. «El avión que no vuela, no produce», apunta el profesional en uno de los capítulos.

Conclusiones del informe

En las conclusiones de su informe la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair, elaboró una lista de las personas que en la fecha del accidente ocuparon algún puesto de responsabilidad, y por tanto asumían decisiones que dentro del sistema se tomaron en el momento del siniestro. En total 18 personas, entre los que se encuentran la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista, o el director general de Aviación Civil, Enrique Sanmartín, entre otros.

También se realiza una serie de recomendaciones como la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples o el apoyo a la creación de una Fundación de Seguridad en Vuelo, proyecto instado por la asociación de afectados.

La presidenta de la Asociación se queja de que la tragedia ha ido perdiendo peso mediático y los aniversarios, en muchas ocasiones, pasan desapercibidos. Ahora la docuserie vuelve a poner el accidente en «órbita», despertando el interés de los medios de comunicación.

En esta nueva producción se incluyen los avances en la investigación que desde 2012, año del primer documental, se han realizado con un único objetivo: «luchar por la memoria de los 154 fallecidos para la seguridad en el transporte de los vivos». Así lo explica Vera, que desde que comenzó lo que ella ya denomina como una «guerra» busca que los que «siguen volando, lo hagan lo más seguro posible».

A la canaria le ha ido mejor en el terreno internacional, en lo que a su lucha se refiere. En 2015 Vera creó la Federación Internacional de Víctimas, reconocida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que en 2021 declaró que el 20 de febrero, se conmemore el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. Un logro que durante años intentó conseguir en España y no pudo. «A nivel internacional resulta que lo que hago se respeta y se entiende, pero aquí en España he llegado a convertirme en el peligro número uno para el Ministerio de Transportes», afirma.

La docuserie homenajea y da visibilidad a la tragedia, pero no acaba con la lucha de la Asociación. La presidenta confiesa que tiene una lista de cosas pendientes por hacer. Hace unos meses la Asociación presentó una demanda en la jurisdicción ordinaria con base en el informe final del la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair contra los responsables que están vivos. También están pendientes de que se apruebe, una vez arranque el trabajo en las Cortes, el proyecto de Ley para crear la Autoridad Independiente de investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. En la lista de Vera también está encontrar la manera de darle continuidad a la Asociación una vez ella se retire. En el documental cuenta que teme que el día que ella se marche, la lucha por la justicia se haya extinguido.