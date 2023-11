Los ‘hackers’ atacan al PSOE regional

El ataque informático puede estar vinculado al que sufrió también la página web del PSOE nacional la semana pasada ya que el origen es el mismo: un colectivo de hackers denominado TeamHDP que, según las informaciones que han trascendido, está vinculado a piratas informáticos de la oposición venezolana que han realizado varios ciberataques, sobre todo en países latinoamericanos como Cuba y Venezuela. Nira Fierro confirma el ataque sufrido por el PSOE de Canarias y que Ferraz «está al tanto del alcance del ataque, se trata de un trabajo conjunto para valorar la información que se ha filtrado». De hecho la dirigente socialista recuerda el hackeo de Ferraz en medio de las protestas que se están organizado delante de la sede federal del partido en Madrid.

Según el enlace donde se pueden ver algunos de las reuniones hackeadas, los vídeos filtrados son al menos 18 relativos a videoconferencias y chats realizados por los órganos de dirección del PSOE canario en los últimos meses. Algunos de ellos son recientes como la reunión de la Ejecutiva regional realizada el pasado fin de semana, tras el acuerdo alcanzado en Madrid entre el PSOE y Coalición Canaria para garantizar el respaldo de la diputada nacionalista Cristina Valido a la investidura de Pedro Sánchez.

Nira Fierro admite que aún se está valorando por la dirección del partido, informáticos y juristas la «magnitud real» del ciberataque, si bien el hecho de que se hayan hecho públicas «reuniones privadas» tendrá como consecuencia una denuncia judicial. «El contenido que se difunde es ilegal por lo que emprenderemos acciones legales contra aquellos que los divulguen», añade Fierro, que valora también de qué forma se le puede solicitar al Juzgado que se interrumpa la difusión de las reuniones filtradas. Afirma desconocer el enlace y el digital que están filtrando esta información que perjudica a la formación.

El grupo hacker que se responsabilizó del ciberataque de la semana pasada a los servidores con los que trabaja el PSOE se autodenomina FailSistem, que dice estar vinculado a su vez a los piratas informáticos venezolanos #TeamHDP. Este grupo asegura haber ciberatacado también Venezuela y Cuba en otras ocasiones, de hecho hace solo cuatro meses el diario cubano ADNCuba, con casi 55.000 seguidores en X -antes Twitter- denunciaba un ciberataque a cargo de este grupo hacker, que tumbó la web. Asimismo, el grupo #TeamHDP, según publicó el medio venezolano Reportero24, con casi un millón de seguidores en X, habría logrado acceder a 5.000 archivos confidenciales del Gobierno de Nicolás Maduro, habiendo publicado algunos centenares de ellos tras su robo.

En el caso del ciberataque a la web del PSOE canario, podría formar parte del mismo hackeo de los servidores del PSOE federal, incluyendo los que utilizan la formación en Canarias para sus videoconferencias y reuniones on line. Lo que ha trascendido sobre las comunicaciones de los socialistas canarios son cuestiones internas que se debaten en las reuniones de la Comisión Ejecutiva regional y de otros órganos del partido.

Entre las cuestiones que adquieren especial relevancia de lo que se ha filtrado se encuentran las negociaciones para el voto favorable de CC a la investidura de Pedro Sánchez, que finalmente fructificaron para regocijo de la dirección socialista canaria. De hecho, entre los acuerdos a los que se llegó en las negociaciones finales estuvo la exigencia nacionalista de contar con una partida de 100 millones para la recuperación de La Palma y la modificación legal de la Ley del Menor, con el fin de que se imponga por ley que los menores migrantes no acompañados sean repartidos entre las comunidades autónomas cuando la comunidad de acogida se encuentre sin capacidad para tutelarlos.

Junts denunció un ciberataque similar





El perfil del grupo de hackers venezolanos TeamHDP también se arrogó el ciberataque que se lanzó hace unos días contra la web y los servidores informáticos del partido independentista catalán Junts per Catalunya, justo el mismo día que sus militantes estaban votando de forma telemática si respaldaban o no el acuerdo alcanzado con el PSOE para la investidura de Sánchez. Junts denunció haber sido víctima de un ciberataque coordinado desde diferentes países. Durante la jornada del pasado sábado el partido habría recibido, según informó la formación, unas «70.000 agresiones planificadas». Junts aclaró que el proceso de votación no se vio afectado. El partido dio el ataque como neutralizado y el caso se ha denunciado a la Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Un perfil de un grupo de hackers venezolanos, TeamHDP, podría estar detrás del ciberataque pues la organización ha difundido por redes sociales «su acción» contra el partido independentista. Según Team HDP han filtrado datos del partido, pero por el momento no está clara la magnitud de la filtración. | R.A.D.