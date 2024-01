Domínguez saca pecho por el ‘no’ del PP a los decretos anticrisis de Sánchez

Euforia en el PP y en su líder en Canarias, Manuel Domínguez, ante la posibilidad real de que este miércoles puedan decaer los decretos anticrisis aprobados por el Gobierno en diciembre y cuya convalidación pueda ser rechaza por el Congreso. Para el jefe de los populares canarios, a su vez vicepresidente del Gobierno de Canarias, es mejor noticia una derrota del Ejecutivo central y de su presidente, Pedro Sánchez, que la prórroga de las medidas de lucha contra la inflación y la crisis energética como las guaguas gratis en las Islas, la revalorización de las pensiones conforme al IPC (3,8%), o el acceso a otros 10.000 millones de fondos europeos, aspectos todos ellos contenidos en algunos de los tres decretos sometidos al escrutinio y votación de la Cámara baja.

Domínguez, que asistió en Madrid al Comité Ejecutivo Nacional del PP, sacó pechó por la decisión adoptada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y respaldada por toda la cúpula popular, de rechazar esos decretos y evitar así su convalidación si finalmente algunos socios del Ejecutivo de Sánchez siguen desmarcándose de las propuestas gubernamentales y hay más votos en contra que a favor. En concreto son Junts per Catalunya y Podemos quienes desde los socios parlamentarios del Gobierno central mantenían este martes su rechazo a las medidas anticrisis, aunque cada uno de ellos por muy diferentes motivos, posición que junto al voto negativo de los populares dejará sin efecto todas las medidas anticrisis.

El Partido Popular ayudará a los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses como ha dejado claro nuestro presidente, ante un Gobierno con ministros pero sin apoyos.@ppopular @ppdecanarias pic.twitter.com/PgPz1x7399 — Manuel Domínguez (@MDominguez_pp) 9 de enero de 2024

Se trata de la primera gran votación de la legislatura y el PP se lo juega todo al subrayar que el Gobierno de Sánchez tiene socios poco fiables y que buena parte de la política del Ejecutivo se encontrará siempre sometida a las posiciones e intereses de JpC y de su líder ideológico, el expresidente de la Generalitat y prófugo de la justicia española Carles Puigdemont. Domínguez puso más el énfasis, a la hora de valorar la situación, en los peajes que Sánchez se ve obligado a pagar a los independentistas catalanes, que en el perjuicio que la decaída de los decretos vaya a provocar entre los colectivos a los que estaban destinadas sus medidas, entre ellas la prórroga de la gratuidad de las guaguas o la de la rebaja del 60 % en el IRPF a los contribuyentes en La Palma como ayuda a superar los efectos de la erupción volcánica de hace dos años.

Domínguez calificó de “muy buena noticia” la decisión del PP rechazar los decretos, aunque considera que el Gobierno tiene aún una salida, y es que se comprometa, a cambio del apoyo de los populares al decreto que incluye medidas contra la inflación, a aprobar otro decreto la semana próxima en el que se encarten tres iniciativas que Feijóo pidió a Sánchez: rebajar el IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA (impuestos indirectos) a la carne, el pescado y las conservas, y no subir el IVA a la luz y el gas (en Canarias tributa al 0%). “El PP ya tiene una batería de propuestas para poder ayudar a lo españoles, a los canarios en particular, en materia de transporte o cualquier otra de asuntos que preocupan y ocupan al PP”, afirmó Domínguez, quien consideró que “este acto de responsabilidad viene a mostrar dos asuntos claves, que este Gobierno no es de fiar, y que el PP empieza a mostrar que tenemos discurso, que tenemos programa y que tenemos gobierno”.

“Si no hay negociación el PP no puede hacer otra cosa que votar en contra de algo que no nos han querido explicar para poder negociar” Manuel Domínguez - Presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno

El dirigente canario cree que “sería un error” por parte del PP acceder a convalidar los decretos a cambio de tramitarlos como proyectos de ley en los que luego incluir sus propuestas porque “hemos encontrado a un Gobierno que es capaz de volar a Bruselas para negociar con alguien que ha huido del país [en referencia a Carles Puigdemont] y no es capaz de cruzar un pasillo para hablar con el PP”. “Si no hay negociación el PP no puede hacer otra cosa que votar en contra de algo que no nos han querido explicar para poder negociar”, recalca. Considera así que tramitarlo como proyecto de ley para poder incluir propuestas “es una trampa porque sucederá lo mismo que en otros casos” en que se va prorrogando los plazos para su tramitación mientras se mantienen vigentes los decretos convalidados tal como se aprobaron en Consejo de Ministros.

A la pregunta sobre cómo justificará el PP canario ante los ciudadanos de las Islas que por su voto en contra vayan a decaer decretos ya en vigor en los que se contempla las guaguas y el tranvía gratis, las ayudas a La Palma o la revalorización de las pensiones, entre otras medidas, Domínguez opuso una argumentación totalmente política en la que prevalece la visión estratégica del partido respecto a la situación de debilidad del Ejecutivo de Sánchez, frente a los efectos prácticos de la no aprobación del decreto anticrisis: “Este es el comienzo del peor gobierno que ha vivido España en toda su historia y el comienzo de muchos malos tragos que vamos a vivir a partir de mañana en donde los independentistas solo aceptarán propuesta en beneficio de los españoles a cambio de algo que solo les beneficie a ellos. Estamos muy preocupados por este comienzo de una andadura muy difícil a partir de ahora”, respondió el vicepresidente regional.

Reproche a CC

Pero el líder de los populares canarios fue más allá en su valoración política sobre el sentido de estos decretos y apuntó directamente a CC, su socio del Gobierno de Canarias, por apoyar esos decretos, reprochando de forma implícita que los nacionalistas canarios se estén comportando como uno de los aliados más fiables de Sánchez en el Congreso. “CC ha dicho desde un primer momento que apoyaba a Pedro Sánchez, así lo está haciendo y pretende hacerlo a lo largo de toda la legislatura, y serán ellos quienes tienen que explicar qué han negociado con el Gobierno, si les han permitido incorporar a estos decretos nuevas propuestas o no”.

Domínguez no ve, sin embargo, ninguna contradicción por parte de su partido en formar gobierno en Canarias con un partido que sostiene en el Estado al “peor gobierno que ha vivido España”. “No creo que haya ninguna contradicción, porque nosotros tenemos un pacto circunscrito a la política canaria, que es a lo que nosotros nos hemos presentado, y estamos llevando a cabo una política conjunta y cohesionada con el claro objetivo de mejorar la vida de los canarios”, sostuvo el líder del PP canario. A partir de ahí, añade, “vemos cómo en el ámbito nacional se están defendiendo propuestas (por parte de CC) que no son coherentes, que no permiten la negociación con el principal partido de España”.