"Israel asesina, Europa patrocina". Uno de los muchos lemas que han retumbado esta mañana en la capital grancanaria durante el desarrollo de la marcha contra los bombardeos sistemáticos y sostenidos de Israel contra Palestina que han provocado ya cerca de 25.000 muertes. Cerca de 2.000 ciudadanos han acudido a la convocatoria.

La manifestación ha partido veinte minutos después de la hora fijada desde la explanada situada sobre el parking de La Puntilla. "Que paren ya este genocidio", gritaban las primeras unidades que han puesto rumbo a la calle Luis Morote. Allí se instaló un escenario en el que poetas y músicos han dado el toque final a la convocatoria.

Con la cabeza de la marcha junto al Hotel Cristina, aún cientos de personas permanecían en el punto de inicio

Para cuando la cabeza de la protesta ha alcanzado el Hotel Cristina, aún cientos de personas aguardaban el momento en que poder poner pie en el paseo de Las Canteras. "Los criminales no respetan hospitales" era por entonces el lema que amplificaba el megáfono sostenido por uno de los participantes.

Imposible no participar

"Es un genocidio", ha relatado sin perder el paso Fefi Valerón. Ha llegado expresamente desde "el barranco de Arguineguín" porque su "conciencia" no le permite quedarse "en casa". Ha coincidido al explicar su presencia con Reyes Nieto: "No se puede no participar", ha explicado esta ciudadana que caminaba de la mano de su pareja.

Él era Antonio Manzanares, quien ante el tamaño de la "masacre" ha puesto el acento en la falta a "algún representante del Gobierno de Canarias o del Gobierno de España". La presencia política ha estado prácticamente copada por Nueva Canarias. El presidente de la formación, Román Rodríguez, se ha mostrado "muy preocupado" ante la "pérdida de relevancia de Naciones Unidas", incapaz de detener lo que los manifestantes han definido una y otra vez como genocidio.

Relevante presencia de alusiones a la inacción de la comunidad internacional

"Es que no puede contemplarse como una respuesta" a los atentados de Hamás "una masacre" como esta -"los criminales no respetan hospitales", se coreaba en ese momento-, ha añadido Fefi Valerón. "La comunidad internacional tiene que despertar", ha asegurado. Entre los lemas entonados, esas alusiones a la inacción del mundo occidental han tenido una presencia más que relevante.

Reconocimiento a Sudáfrica

Por contra, Sudáfrica y su posicionamiento contra los bombardeos sistemáticos de Israel sobre los territorios ocupados ha merecido el reconocimiento de los manifestantes. "Gaza, aguanta, el mundo se levanta", ha sido el mensaje de esperanza para los ciudadanos atrapados en la espiral de destrucción puesta en marcha por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Para el mandatario de la estrella de David -"la estrella de la muerte", ha ironizado una joven-, la protesta de la capital grancanaria exigió "prisión, por genocida y ladrón". Habían pasado solo unas horas desde que Netanyahu mostrara su oposición a la creación de un estado palestino en contra de lo que proponen Estados Unidos y la Unión Europea.

"Parece que Israel es intocable", ha lamentado Óscar Méndez. "Consciente de que no va a servir para nada", este ciudadano ha considerado que "movilizarse es necesario. Cuando son otros países los que están en algún tipo de conflicto en seguida se rompen relaciones o se establecen bloqueos, en este hay razones más que sobradas y no sucede nada; si los países no hacen nada, nos queda la calle", ha señalado.