Un cayuco con 52 personas ha llegado este mediodía al muelle de La Restinga, en El Hierro, por sus propios medios, y otra embarcación con 11 migrantes ha sido localizada a pocas millas de Agaete, en Gran Canaria, según informa Cruz Roja.

Las mismas fuentes han indicado que no se han llevado a cabo traslados al hospital de El Hierro después de que los 52 ocupantes, todos hombres y de origen subsahariano, del cayuco arribado a La Restinga tomaran tierra en esta isla.

Cruz Roja fue alertada a las 13.45 horas por la Guardia Civil para prestar atención humanitaria y la Salvamar Adhara escoltó al cayuco hasta el muelle.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de siete días, tras salir del puerto de Nuakchot, la capital de Mauritania.

A bordo de la embarcación viajaban personas de Malí, Senegal y Mauritania.

Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

Además, la organización humanitaria ha alertado de que una embarcación de un particular ha acompañado hasta el muelle de Agaete a otra barca ocupada por once migrantes y localizada a pocas millas de la costa noroeste de Gran Canaria, a la que no suelen llegar barcazas con personas procedentes de África.

Migrantes llegados este sábado

Según los datos aportados por distintos servicios de emergencia, en lo que va de sábado han arribado a San Agustín (Gran Canaria), Puerto Santiago (La Gomera), Caleta de Fuste (Fuerteventura), La Restinga (El Hierro) y Agaete (Gran Canaria), 225 personas, entre ellas dos mujeres y cuatro menores, y tres de ellas han sido trasladadas a centros sanitarios de las dos primeras islas, una de ellas con hipotermia moderada.

Falta por conocer cuántas personas han desembarcado esta tarde en Fuerteventura de una neumática.