"Confío en Torres, no voy a sacrificar a gente en el patíbulo"

Visita Canarias porque este miércoles participó en una jornada dedicada a Jerónimo Saavedra con miembros del partido. ¿Le hace falta al PSOE actual más gente como Saavedra?

Al PSOE y a España. Gente capaz de dialogar, capaz de poner el argumento por encima del insulto y la descalificación. Gente sabia y, además, siempre con una sonrisa. Es un ejemplo y una referencia. Un espejo en el que deberíamos mirarnos, por lo menos los que nos dedicamos a la política. Nos hace falta referentes de este tipo.

El partido no pasa por su mejor momento salpicado por el caso Koldo. ¿Diría que es de las crisis más grandes de la formación en los últimos años?

Más grande no. Pero un socialista no es compatible con la corrupción y, por lo tanto, cuando dentro de nuestras filas aparece un caso, nuestra gente no puede soportarlo y está dolida. Estamos muy dolidos, pero también estamos viendo cómo el partido ha reaccionado de manera inmediata y tajante. Hemos hecho tres cosas fundamentales. Una es decir que vamos a colaborar con la justicia en todo y que toda la información y toda la documentación que tengamos, tanto nosotros como el Gobierno, va a estar a disposición de la justicia. La otra es que hemos ido a la asunción de responsabilidades y a aquellos que están en el sumario los hemos apartado del Partido Socialista. Incluso hemos pedido su acta de diputados, aunque en vez de entregarla se haya ido al grupo mixto, pero hemos asumido esa responsabilidad. Y lo tercero, hemos dicho que tenemos transparencia absoluta y hemos puesto en marcha la creación de una comisión, en el Congreso de los Diputados, para que se vean todas las contrataciones públicas de la Administración General del Estado para la compra de material sanitario durante la pandemia. Además, queremos ver cómo se ha hecho en otras partes para ver si hay que cambiar la legislación de contratación del Estado. Es decir, hemos reaccionado de manera contundente. Cosa que otros que nos achacan todos los males del infierno nunca hicieron.

El partido ha respondido, pero la realidad es que cada día salen informaciones nuevas con nuevos implicados...

Una cosa es la realidad y otra cosa son las informaciones tendenciosas, que también las hay. Nosotros actuamos sobre la realidad, no sobre el ¿y si pasara? Si hubiera otros cuestiones, actuaremos de la misma manera. Pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, estemos convirtiendo este caso, el caso Koldo García, en el caso Francina Armengol, que es lo que pretende el Partido Popular. Me parece un absoluto despropósito que la persona que aparece con nombres y apellidos en el sumario, que es el señor Miguel Tellado, pida la dimisión de quien no aparece y pida explicaciones al gobierno de Francina Armengol. No todo vale. Este es el caso de Koldo y aparece el nombre de Miguel Tellado y un tal Alberto. No aparece Francina, ni aparece Ángel Víctor, ni aparece nadie más. Y, por lo tanto, hemos actuado sobre lo que hay.

Patxi Lopez, Portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. / José Carlos Guerra

No es el caso de Ángel Víctor, no es el caso de Francina, pero la UCO ya ha confirmado que el nombre del expresidente canario y del exviceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, aparecen en mensajes de los jefes de la trama...

¿Qué significa aparecer en conversaciones de la trama? ¿Está implicado en alguna mediación, en alguna cosa que suponga corrupción, que suponga enriquecimiento? No vale todo, lo decía antes. Él lo explicó muy bien en su momento. Todos los gobiernos de este país y todos los gobiernos del mundo buscaron donde hiciera falta útiles sanitarios para preservar a la población. En este caso, mascarillas. Y claro, si te llega alguien que dice, oye tenemos mascarillas, hablas hasta con el diablo para conseguirlas. Y además, fueron unas mascarillas que eran a precio de mercado, no se desorbitaron los precios como hemos conocido en otras partes, llegaron, no fueron fake. No se perdieron aviones como se perdieron en otras partes. Otra cosa es que su calidad no era la contratada y por eso las reclamaciones. Pero a partir de ahí, colegir que está implicado en el caso de corrupción, me parece una temeridad absoluta. Y en algún sitio tenemos que poner el límite de las temeridades en este país.

No aparece implicado, pero Torres defendió que no había tenido contacto con ningún miembro de la trama y la UCO ya ha descubierto una captura de pantalla en la que podría haber conversaciones...

Yo no voy a entrar en el puede que, ni en el por ahora. Cuando sea hablamos, me haces otra entrevista.

¿Pondría la mano en el fuego por Ángel Víctor?

Ángel Víctor ha sido un gran presidente de Canarias y es un gran ministro. Y según lo que nos ha contado actuó como actuaron todos los que buscaban lo mejor para sus ciudadanos. Yo confío en él hasta que se demuestre lo contrario. No estoy dispuesto a caer en sacrificar a gente en el patíbulo.

¿Se esperaba la decisión de José Luis Ábalos de no entregar su acta de diputado y pasarse al grupo mixto? ¿Usted hubiera hecho lo mismo?

No. Esperaba que hubiera entregado el acta, que es mucho más coherente con lo que ha sido él, secretario de organización del Partido Socialista. Yo creo que se equivoca, seguramente lo hace para defender su honorabilidad, pero creo que se equivoca. Yo hubiera sido más tajante porque uno que ha sido secretario de la organización sabe el dolor que provoca esto y sabe que lo mejor en este momento es apartarse del Partido Socialista. Incluso para poder defenderse mejor y dejar que las cosas se determinen hasta el final.

¿Ha hablado con él desde que saltó toda la trama?

No, quien tuvo las conversaciones previas fueron los que más intimidad y cercanía tenían con él. Las relaciones personales intervienen mucho en esto y es evidente que tenía unas relaciones más estrechas con otros compañeros con los que, por ejemplo, vivieron primarias. Cosas que yo no tuve.

Hay medios de comunicación que apuntan a un posible vínculo de su cuñado con la trama. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Es lo mismo, jugamos permanentemente al ensuciar por ensuciar. A jugar con la honorabilidad de las personas sin ningún dato, sin ninguna prueba. Atacar por atacar, en este caso al Partido Socialista que parece que somos el referente de todos los males del infierno en este país. No todo vale. No se puede estar permanentemente cruzando líneas rojas de la decencia política acusando a los socialistas y atacando la honorabilidad de las personas porque sí.

¿Está satisfecho con el acuerdo alcanzado con Junts y ERC sobre el proyecto de ley de amnistía?

Sí, porque estamos convencidos de que la ley de amnistía es el elemento definitivo para conseguir el reencuentro total en Cataluña y de Cataluña con el resto de España para consolidar definitivamente la concordia. Creemos que es una buena noticia el tener ese elemento, que se suma a los pasos que ya hemos ido dando. El gobierno socialista heredó una situación de fractura social, de enfrentamiento por todo y para todo en Cataluña. Veníamos de una época en la que había habido dos referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, una bronca tremenda y un artículo 155 que se tuvo que aplicar. Nosotros utilizamos la política para resolver ese conflicto político y no el Código Penal como hizo el PP. El Código Penal, la justicia, es el último recurso cuando fracasa la política. Pero no había habido política y ahora la hemos utilizado. Hoy la situación en Cataluña es muchísimo mejor de la que heredamos en términos de convivencia, de relaciones institucionales, de relaciones políticas, de tranquilidad para la economía. Creemos que esta es la pieza definitiva para conseguir ya ese reencuentro que debería ser el objetivo de todo político y de todas las políticas que hacemos.

¿El PSOE ha cedido más de lo planteado en un primer momento?

En este caso no ha habido cesión, ha habido clarificación. Lo que hemos hecho ha sido buena parte de lo que decía la famosa Comisión de Venecia, que la trajo el Partido Popular, y plasmarlo en esas enmiendas transnacionales. Como hemos terminado un debate sobre qué era terrorismo y que no lo era, hemos cogido la definición que hace de la lucha antiterrorista el Consejo de Europa y el propio Parlamento Europeo que hizo en el 2017 y la hemos incluido en la ley. Como luego se habló de traición, pues hemos cogido lo que la Declaración de las Naciones Unidas dice sobre ese asunto y lo hemos incorporado como enmienda. Hemos clarificado el período temporal desde el que se aplica esta ley. No han sido cesiones, han sido aclaraciones de todas las cuestiones que estaban encima de la mesa. Estamos satisfechos de que una ley que entró constitucional en el Congreso, va a salir constitucional y acorde al derecho europeo y al derecho comparado internacional. Y va a servir para el objetivo del reencuentro y dar cobertura a aquellos que participaron en el proceso.

El PP amenaza con romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Le ve salida a esta cuestión?

Me preocupa esta cuestión porque no estamos hablando solo del gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, sino que de él depende parte del funcionamiento propio y habitual del sistema de justicia. Y esto, el Partido Popular lo lleva entorpeciendo e incumpliendo en la Constitución durante cinco años. Cada vez ponen una excusa distinta porque en el fondo no quieren renovar el consejo. Claro, cuando ellos gobiernan se renueva el consejo porque los socialistas asumimos la responsabilidad siempre. Ahora, cuando nosotros gobernamos, nunca hay un acuerdo porque el PP se niega. Y claro, esta enésima excusa no es más que eso. Querían la intermediación de la Unión Europea, y aceptamos. Pero es que ahora eso no les vale porque la Unión Europea dice lo que decimos nosotros, que renovemos el Consejo General y luego hablemos de si hay que modificar o no la ley. Buscarán el momento en el que ellos gobiernen, tengan mayoría, para volver a decidir ellos, como siempre, las estructuras del Estado.

El Gobierno canario tutela a más de 5.000 menores migrantes y reclama desde hace tiempo una reforma normativa para que se imponga una distribución "obligatoria" entre comunidades. ¿Saldrá para adelante esta modificación?

El Gobierno de España ha incrementado mucho los recursos para este asunto en las islas porque somos plenamente conscientes de que la ruta canaria es la que mayor impacto está teniendo. Hay que buscar efectivamente un acuerdo, pero también hay comunidades que en este mismo momento están exigiendo la competencia en materia de inmigración. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre lo que son competencias de las comunidades y el fenómeno que tenemos encima de la mesa y cómo articulamos una respuesta a este asunto que sea eficaz y eficiente. Yo estoy convencido de que esto necesita un acuerdo y tendrá acuerdo, tiene que tenerlo.