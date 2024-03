El discurso de Fernando Clavijo en diez frases

Subida de sueldo en el turismo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido a las empresas del sector turístico una subida de sueldos como «primer paso» para hacer «partícipes» de sus sucesivos récords de facturación «a toda la sociedad».

Conferencia de Presidentes de Cabildos

Clavijo ha anunciado durante el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria la activación del artículo 74 del Estatuto de Autonomía para convocar, por primera vez en la historia, la Conferencia de Presidentes para impulsar, junto a los Cabildos Insulares, un pacto para promover un desarrollo territorial y poblacional equilibrado, justo y sostenible.

En su discurso, Fernando Clavijo consideró que la Conferencia de Presidentes "es el marco más adecuado para fijar una posición común sobre las directrices de los planes territoriales de cada una de las islas para garantizar un desarrollo poblacional sostenible y una planificación ajustada que permita ofertar unos servicios públicos de calidad y una red de infraestructuras adecuada a la demanda de cada una de ellas".

"El cambio climático ya está aquí"

"No estamos al final del camino, pero sí hemos emprendido la senda correcta"

Clavijo ha anunciado este martes la puesta en marcha, por primera vez en Canarias, de la tarjeta digital de grado de discapacidad, que estará disponible en breve y beneficiará a 137.000 personas, mientras la historia clínica única digital comenzará a implantarse a lo largo del año.

En la apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha indicado que a través de una 'app' para dispositivos móviles y web, los ciudadanos podrán acreditar su discapacidad frente a cualquier institución, organismo o entidad. "No estamos al final del camino, pero sí hemos emprendido la senda correcta", ha señalado.

Clavijo ha avanzado también que a lo largo del año comenzará a implantarse la historia clínica única digital, un único fichero con pruebas diagnósticas, consultas realizadas y recetas emitidas de cada paciente tanto de Atención Primaria como de hospitalaria, que cada médico podrá consultar para tener una "visión de conjunto" de su paciente. "Algo que nos dijeron que era imposible y que, sin embargo, ya empieza a vislumbrarse como una realidad", ha indicado.

Aviso al Gobierno central: "Vamos a cobrarnos la deuda del plan de infraestructuras educativas"

En su discurso, Fernando Clavijo incidió en que la Formación Profesional "es el gran reto de los próximos años en Canarias" y se trata de "un pilar importante" que puede ayudar en la consecución de muchas de las metas que se ha marcado el Ejecutivo para esta legislatura.

Así pues, citó la mejora de la cualificación profesional de la ciudadanía, la reducción del desempleo, la recualificación de las personas durante su vida laboral y la generación de perfiles profesionales que se ajusten a las necesidades de las empresas en los diferentes sectores económicos.

Clavijo apuntó que existen sectores emergentes en la economía canaria, como los vinculados a la actividad portuaria (economía azul), o estratégicos, como el aeroespacial, la digitalización o la industria audiovisual, que requieren nuevos perfiles profesionales.

En este sentido, afirmó que la vía que existe para facilitar el acceso de los futuros profesionales al mercado laboral es la Formación Profesional, "una vía que también queremos desarrollar para aquellas personas que buscan una segunda oportunidad", dijo.

"El Atlántico se ha convertido en un cementerio silencioso que debe ser la vergüenza de Europa"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido hoy martes al Gobierno del Estado, durante el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, una acción "decidida y urgente" para hacer frente al problema mitratorio que está padeciendo el archipiélago, que solo en 2023 registró la llegada de 39.910 personas migrantes, superando la cifra registrada en 2006, cuando llegaron en patera 31.180 extranjeros.

En su discurso, Fernando Clavijo indicó que no quiere hacer causa de enfrentamiento en esta materia que padeció el anterior Gobierno del Pacto de las Flores y que soporta el actual, formado por CC y PP, pero dejó claro que Canarias "no ha contado ni con la solidaridad del resto de las Comunidades Estado ni con la acción decidida y urgente del Gobierno central, que hace ya mucho tiempo que debía haber tomado cartas en el asunto".

En este sentido, Clavijo incidió en el "enorme esfuerzo" que está realizando la Comunidad Autónoma para atender a los más de 5.500 niños que están a su cargo. "Hay que ser responsables, hay que atender a estos chicos de la mejor manera posible, de la manera que se merecen. Y no se puede mirar para otro lado como han hecho muchos durante mucho tiempo", apostilló.

"Es una pesadilla que ahoga proyectos vitales y frustra y limita oportunidades laborales"

"No será de un día para otro, pero estoy seguro de que veremos un cambio de tendencia en el mercado. Estoy seguro de que lograremos poner nuevas viviendas a disposición de una sociedad que las necesita y que no puede seguir esperando indefinidamente por soluciones que no llegan o que, de plantearse de manera ordinaria, tardarían muchos años en llegar", ha señalado en la apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad'.

Un 'modo canario' de hacer las cosas

Ha dicho que "no vale la pena recrearse en lo que pudo haber sido" y sí "en lo que puede llegar a ser", ha negado sumarse al "vergonzoso espectáculo" de las últimas semanas vinculado al 'caso Koldo' y se ha ofrecido a "rendir cuentas" a la Cámara.

En esa línea, ha defendido la búsqueda de grandes acuerdos y consensos, "y no es hablar por hablar, es todo un cambio de paradigma, es una forma diferente de entender la realidad de este Parlamento y de las relaciones políticas, es asumir que no hay varios bandos en la política canaria, hay uno solo que busca lo mejor para su tierra".

En su opinión, "con el enfrentamiento pierde Canarias", de ahí que haya dado por "enterrado" el pleito insular para luchar por una "Canarias justa y solidaria con islas de primera y de segunda".

La baja productividad, el gran problema socioeconómico de Canarias

"Los gobiernos no cambian la realidad; la realidad la cambian los ciudadanos"