El PSOE pide una ley para que aflore el fraude fiscal y se destine a crear empleo

Un "esfuerzo adicional para aflorar la economía sumergida" de la Comunidad Autónoma de Canarias con un objetivo claro: "que la mitad de ese dinero recaudado por fraude fiscal lo dediquemos, obligatoriamente, por una ley aprobada en esta Cámara, a crear empleo". Una iniciativa nada baladí si se tiene en cuenta que un estudio elaborado por el Gobierno regional estima que en las Islas la economía sumergida es del 28% del PIB de la Comunidad Autónoma (13.725 millones), superando incluso a los 11.301 millones que suponen los Presupuestos autonómicos para 2024. Por tanto, la idea de expuesta por el portavoz socialista, Sebastián Franquis, en el debate de la nacionalidad, de materializarse, destinaría más de 6.500 millones a paliar las altas tasas de desempleo de Canarias.

Esa fue la única propuesta novedosa de Franquis, en el debate de política general en el que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pasó examen a sus primeros 244 días como presidente en la presente XI Legislatura. El resto del discurso del portavoz socialista fue a degüello sobre el balance de estos ocho meses de Clavijo timoneando el Ejecutivo: "solo recortes, retroceso y desigualdad".

Pero lo más sorprendente de la intervención de Franquis no fueron ni sus propuestas de región (volvió a enarbolar los pactos por la productividad, la cohesión social y contra la pobreza que ya colean desde el debate a la totalidad de los Presupuestos de 2024) ni sus críticas al Gobierno de Clavijo. Saltándose el guión y sin que el presidente se hubiera referido a la presunta trama corrupta del caso Koldo y sus ramificaciones en Canarias, el portavoz socialista tiró de la máxima que dice que la mejor defensa es un buen ataque: "en Canarias no se ha detenido, ni se investiga a nadie del Partido Socialista. No se acusa a nadie del Gobierno anterior de haber cobrado comisiones".

Defensa preventiva

Esta defensa preventiva sorprendió al propio Clavijo, que en su intervención matutina ya habló del modo canario de hacer política tan distinto y distante del debate político instalado en las Cortes Generales y que tras la intervención de Franquis espetó al portavoz socialista haber ido a la Cámara "a hablar de algo por lo que ni le pregunté. Su comienzo ha sido muy desafortunado en un debate sobre el estado de la nacionalidad, en el que he intentado salir del foco del debate bronco del Estado. No he venido a hacer oposición a la oposición".

Franquis defendió los "esfuerzos" que hizo el Ejecutivo del pacto de las flores que presidió el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y del que él mismo fue consejero de Obras Públicas, durante la legislatura "más compleja y dramática" de la historia autonómica, donde hubo que adaptar la Ley de Contratos del Sector Público debido a la pandemia y la situación de emergencia de escala mundial: "las cosas se hicieron razonablemente bien".

Con todo, insistió en que si en esa tesitura de emergencia "alguien en la esfera pública o privada quiso aprovecharse de esa fragilidad para lucrarse, que lo pague con todas sus consecuencias".

"El PSOE tiene el código ético más exigente de entre todos los partidos existentes en nuestro país, y nuestra posición es rotunda ante la corrupción, que es tolerancia cero, colaboración con la justicia, transparencia y asunción de responsabilidades", motivo por el que "iremos con total transparencia a las comisiones de investigación que apoyamos aquí en Canarias y en el Congreso, porque no tenemos nada que esconder".

Tras esta encendida defensa del Gobierno de la pasada legislatura, Franquis entró en materia: "¿qué aspecto de la vida de los ciudadanos ha mejorado? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Están los canarios más seguros?¿Tienen más claras sus expectativas de futuro? De ninguna manera. La realidad es que nada está mejor que hace ocho meses. Éste, señor Clavijo, es el estado real de la nacionalidad canaria".

Para el portavoz socialista, desde el primer Consejo de Gobierno presidido por Clavijo "los pacientes esperan más tiempo para ser atendidos, más tiempo en ser diagnosticados y más tiempo en ser operados", sin olvidar que "el sistema de la dependencia en Canarias ha sufrido un gravísimo retroceso, pues los datos oficiales de febrero son los peores de la historia ya que han fallecido más personas que las que han sido atendidas".

"Somos la Canarias de la mayor subida en los alimentos, más de un 10%; la que tiene el 33,8% de la población en riesgo de pobreza y la del gobierno más caro de la historia, la que elimina los impuestos a las clases más altas y la que privatiza gota a gota nuestros servicios", desglosó Franquis.

Extraradio constitucional

Tampoco quedó libre de las críticas socialistas la "errática e inconsistente" política fiscal y económica dirigida a «hacer más ricos a los más ricos» y que es fruto del "engaño" electoral de rebajar el IGIC.

"Ni siquiera ha pedido disculpas a la ciudadanía por este brutal engaño ni por la confirmación de la trampa", insistió Franquis antes de arremeter contra el Decreto Ley de Vivienda presentado recientemente por el Gobierno: "está en el extrarradio de la Constitución. Una vez más ustedes se ponen en manos de la iniciativa privada, atacan la planificación y legislan para los promotores y constructores".

Durante sus réplicas de defensa a las críticas socialistas, el presidente Clavijo lamentó que Franquis no se refiriese ni al drama de la inmigración ni al conflicto derivado por las competencias en Costas que el Gobierno ha elevado al Tribunal Constitucional ni a la necesidad de "quedar exonerados" de las medidas coercitivas de la regla de gasto, por lo que pidió al PSOE canario que se "implique" en todos los casos, sobre todo en lo referido a las modificaciones legales necesarias para que el reparto de menores migrantes no acompañados pase a ser una obligación legal.

"Las relaciones aquí en esta legislatura tienen que cambiar para no repetir lo que está pasando en Madrid", concluyó el presidente apelando de nuevo al modo canario de hacer política.