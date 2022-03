1 premio de disfrá deste año y der que viene. Solo le faltó trae a Yurena la Negra pa terminá de pareserse a lo ke no son. Vorverán er sabado pobablemente.

Misra Rodríguez MURGUERO Y JEFE DE DISEÑO DE LA PROVINCIA MURGUERO Y JEFE DE DISEÑO DE LA PROVINCIA

Primer y segundo premio de vestuario. Alegría para los ojos y a ratos, también para los oído. Cantaron al feminismo demostrando no ser las malas del cuento aunque la chispa del humor no terminara de prender. Pueden no andar muy despistadas.

7,0