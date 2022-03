Manolo Martín LOCUTOR DE ‘CARNAVALIANDO’, DE RADIO CARNAVAL LOCUTOR DE ‘CARNAVALIANDO’, DE RADIO CARNAVAL

Reivindican nuestra identidad e idiosincrasia. Crítica a la carencia de especialidades médicas en islas menores, al sistema educativo y que los políticos no defiendan nuestros intereses ante España. No echaron de menos a su ex director Jonny Alonso.

7,5