El fin de semana llega cargado de una amplia oferta de actos carnavaleros que se desarrollan hasta en ocho municipios de Gran Canaria. Las mascaritas saldrán a la calle, correrán en tacones, asistirán a los mogollones populares y disfrutarán de las galas de los concursos de Carnaval. Se puede decir que este fin de semana reinará el Carnaval, aunque también habrá otro tipo de actividades deportivas y culturales que ayudarán a desconectar y a pasar unos días de lo más entretenidos.

El municipio disfrutará de su carnaval de Bollywood. Hoy vienes será a las 21 horas la gala drag en el auditorio del parque de San Juan, con el concierto de Aseres a las 23 horas. A las 11 horas de mañana sábado arranca el pasacalles en la avenida de la Constitución, de la zona comercial de San Gregorio. Y a las 17.30 horas, en la plaza Pedro Lezcano Montalvo, será la salida de la cabalgata. A continuación, el mogollón con Leyenda Joven y Dj Promaster en el auditorio del parque urbano de San Juan. En el mismo escenario, pero el domingo a las 11 horas, será la carrera de tacones. A las 12 horas tiene lugar el encuentro de murgas. A las 15 horas se pone en marcha el carnaval de día. Y, a las 20 horas, llega con el entierro de la sardina.

A las 20 horas de hoy viernes tendrá lugar la gala del carnaval en la plaza Proyecto de Desarrollo Comunitario. Subirán al escenario la murga Los Trapasones y la comparsa Lianceiros. La fiesta sale a la calle mañana en la cabalgata del ‘El Olimpo’. Partirá a las 18 horas del Almacén de Los Picos y llegará sobre las 22 horas a la plaza Proyecto Desarrollo Comunitario. Allí se vivirá el primer mogollón carnavalero, con Armonía Show y DJ Estro. De forma paralela, La Aldea ha convocado un concurso de disfraces. Las fotos se harán durante la cabalgata.

La Vega vivirá el domingo el carnaval en familia. A las 10.30 horas habrá un espectáculo drag. A las 11 horas sale al escenario Los 600 y, a las 12.30 horas, Los Salvapantallas. Los asistentes podrán degustar gratis tortillas de carnaval y chocolate, y para los más pequeños hay trenecitos, castillos hinchables, pintacaras, algodón de azúcar, payasos y roscas.

El carnaval se va a los barrios. La Atalaya se viste a las 20 horas de hoy de mascarita para acompañar a la parranda Isla Perdida, Amigos Isleños y Raíces Nuevas de Trapiche (Arucas). Mañana sábado le toca el turno a Pino Santo Alto: a las 10 horas, recogida del tradicional ‘huevito’ por las calles del barrio; a las 21.30 horas, baile de mascaritas amenizado por Guajara Show y la de murga Los Melindrosos. Habrá premios para los mejores disfraces. y se degustarán tortillas de carnaval, chocolate y bocadillos de huevo frito.

El carnaval internacional de Maspalomas celebra a las 19.30 horas de hoy viernes la gala del reinado infantil, en el centro comercial Yumbo. Actuará Carlos Higes, representante de Eurojunior 2022. Y a las 23 horas arranca el mogollón. El sábado, conoceremos desde las 21 horas a las candidatas que optan a Reina del Carnaval, con las actuaciones de la artista Melody y el puertorriqueño Manny Manuel. Para mañana sábado está prevista la gala de la reina a las 21 horas en el mismo escenario. A las 23 horas será el concierto/mogollón. El domingo tiene lugar a las 21 horas el encuentro de comparsas, en el Yumbo.

El programa del carnaval se enciende este sábado en la playa de Mogán con un pasacalles desde las 19 horas, con salida en el gimnasio municipal. A las 21.30 horas será la verbena, con Paco Guedes y DJ Cholo, en la plaza Dr. Pedro Betancor León. El domingo está programado por el Ayuntamiento el carnaval infantil desde las 17 horas, con talleres, mini-disco con personajes animados y merienda de chocolates y tortilla.

La plaza Pérez Gáldós de Arguineguín, en Mogán, acoge hoy viernes un concierto benéfico en favor de los enfermos por Huntintong a partir de las 21 horas, con la actuación de la asociación musical Serafín Zubiri, Mogán Big Band; Pedro Manuel Afonso, Arantza Navarro y Maestro Florido.

El municipio vivirá mañana sábado su carnaval de día. Partirá a las 12 horas de la avenida Lomo Guillén, a la altura del instituto y discurrirá por las calles de la zona, hasta subir a la Plaza Grande. La fiesta y la diversión continuarán en la Plaza Grande con el grupo Los Aseres y Los 600, para seguir con Ulises Acosta. Ya por la tarde, a las 18 horas está prevista la actuación de cantante de Puerto Rico Tonny Tun Tun. Y tras él subirá al escenario el Dj Óscar Martínez, para cerrar la noche con La Mekánica by Tamarindos y Toni Bob.

La Villa enciende los motores hoy de su Carnaval de ‘Tambores de África’ con la gala de apertura, donde las murgas locales subirán presentarán sus disfraces y repertorios. La gala tendrá lugar en la Plaza de Sintes a las 20:30 horas. El espectáculo se iniciará con la puesta en escena del grupo del Centro Ocupacional de Teror, que recreará la alegoría Una noche de artisteo en Brodway. A continuación subirán al escenario las murgas Los Desiguales y Las Taradas dan por saco. Mañana sábado tendrá lugar el carnaval en familia y la carrera de tacones. Se iniciará a las 13 horas con un pasacalles por el casco. A las 14 horas será la actuación de la Chirimurga del timple. A partir de las 15:30 horas dará comienzo la verbena carnavalera, con Armonía Show. A las 17 horas, la Calle Real de la Plaza acoge la 6ª Carrera de Tacones, donde los participantes deberán sortear obstáculos sobre taconazos de más de siete centímetros de altura. Estará animado por la Batucada Caribe, Drag Electra, Drag Hefesto, Drag Kiowa y Drag Vanderbilt. El carnaval en familia cerrará por la noche con la actuación de la Chorimurga de Teror, a las 20:30 horas, seguido del concierto de Edwin Rivera, a las 22 horas. Cierra Promaster.

Continúan los actos del carnaval. Hoy será la Noche Drag Paradise en el teatro Víctor Jara a partir de las 21 horas, el sábado la cabalgata y el domingo el entierro de la Sardina. Esta noche el público podrá disfrutar del dúo de acróbatas Leví y Estrella, dos canarios que fueron finalistas del concurso Go Talent, y de Gerardo Martín y Aurora Jara. La Noche Drag Paradise no es un concurso ni de una gala de Drag Queen, se trata de un espectáculo en el que ocho reinonas lucirán sus mejores galas y mostrarán su talento artístico junto al resto de participantes. En la obertura de la Noche Drag Paradise actuarán 40 personas, y habrá regalos y sorpresas para el público. El sábado a partir de las 19 horas será la cabalgata, que saldrá del Cruce de Sardina y terminará en Doctoral. A las 22 horas será el Mogollón del Carnaval en la plaza de San Rafael con Linea Dj, Banda larga y la Mekánica by Tamarindos. El domingo a partir de las 12 del mediodía será el entierro de la sardina en el barranquillo de Pozo Izquierdo. Después serán las actuaciones de La Trova y Aseres.