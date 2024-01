El merengue y el reguetón llegan al Carnaval de la mano de Manuel Turizo

Los Carnavales del Mundo traen a Las Palmas de Gran Canaria al joven colombiano Manuel Turizo, cuya canción ‘El Merengue’, producida por Marshmello y Edgar Barrera, estuvo nominada a los últimos premios Grammy Latinos celebrados en Sevilla como mejor canción tropical. Con apenas 23 años, el artista es ya toda una relevación dentro de la música urbana latinoamericana y, especialmente, en el merengue y reguetón, donde comenzó a dar sus primeros pasos junto a su hermano, también músico.

El artista ofrecerá un concierto el próximo 17 de febrero al que se podrá asistir gratis, justo el mismo día en que se celebra la Gran Cabalgata. Así lo indicó este sábado Sociedad de Promoción como regalo de Reyes para los miles de seguidores del joven músico.

El cantante y compositor Manuel Turizo no logró alzarse con el Grammy latino de esta edición -se lo llevó ‘Si tú me quieres’, de Fonseca y Juan Luis Guerra-, pero 2023 no ha sido un año malo para el artista, ya que fue premiado con uno de los Billboards latinos con ‘La Bachata’ como mejor canción. Otro de los géneros latinos exportados al mundo por la República Dominicana y que Manuel Turizo ha sabido acoplar a su personal estilo romántico sin perder la esencia de artista urbano.

Manuel Turizo saltó a la fama con apenas 17 años y tres sencillos en el mercado. Uno de ellos, ‘Una lady como tú’ fue nominado a Kids’ Choice Award Colombia a la Canción Favorita y, a partir de ahí, a colaborar con artistas internacionales ya consagrados como Shakira, Nicky Jam, Maluma y Sebastián Yatra; entre otros.

El artista colombiano tiene tres álbumes de estudio en el mercado -ADN (2019), Dopamina (2021), y 2000 (2023)- y 24 sencillos.

El cantante es el primero de los artistas que participirán en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y que ha dado a conocer la organización del mismo. Las fiestas, que tienen carácter de Interés Turístico Internacional desde el pasado año, arrancarán el próximo 25 de enero con el pregón en el escenario principal del Carnaval que se habilita en un solar del Puerto de Las Palmas debido a las obras de la Metroguagua en el parque Santa Catalina.

Por delante, cuatro semanas de fiesta hasta el día 18 de febrero, en el que finalizarán las carnestolendas con la quema de la sardina en la playa de Las Canteras.

El cantante Manuel Turizo actuará durante el último fin de semana de los Carnavales, en el que se celebrarán algunos de los eventos con más proyección internacional de las fiestas más populares de la ciudad como son la Gala de elección Drag (16 de febrero) y la Gran Cabalgata (17 de febrero), que concentran a miles de personas tanto en la calle como a través de le televisión y las redes sociales siguiendo en directo el espectáculo más transgresor de los festejos.

El próximo día 19 de enero se conocerán los candidatos y candidatas a los principales concursos de Los Carnavales del Mundo, en una fiesta prevista en la Fuente Luminosa, según consta en el programa de festejos. Y es que los protagonistas de la fiesta ya calientan motores. En este sentido, algunas de las murgas participantes se presentarán al público los próximos fines de semana en el Edificio Miller. Para cada evento habrá que sacar una entrada.

Las primeras en actuar son Las Crazy Trotas, este mismo domingo, a las 18.00 horas, en un espectáculo presentado por Baby Solano. El 13 de enero lo harán Los Melindrosos y Los Chancletas, a las 12.00 y 20.00 horas, respectivamente. Y, el 14 de enero, Las Traviesas (12.00 horas) y Las Despistadas (19.30 horas).

El 19 de enero será el turno de Los Trapa Stars (20.30 horas) y el 20 de enero de Los Trapasitos (12.00 horas) y Ladys’s Chancletas (20.30 horas). Las presentaciones se cierran el 21 de enero con Los Aloborotados (12.00 horas) y Los Chacho Tú (19.00 horas).