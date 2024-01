El Concurso de Murgas está a la vuelta de la esquina, y las agrupaciones cuentan los días con los dedos de la mano para llegar a la gran fecha. También harán valer el esfuerzo de intensos meses que se materializará en las noches del 29, 30 y 31 de este mes durante, las fechas que el programa del Carnaval reserva para las tres fases, así como el 3 de febrero en la final. Las murgas comienzan a ensayar en verano y cuando septiembre despunta tiene lugar una vorágine de ensayos y quedadas para perfeccionar los temas. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024 presenta algunas novedades como el cambio de ubicación a La Isleta y la recuperación de los 30 minutos de actuación, como era habitual antes de la pandemia, aunque con una reducción de tres canciones. Estos cambios los afrontan con energía y ganas de unas carnestolendas llenas de magia.

«La relación con los grupos a la hora de crear es mejor y en el caso de las murgas hay más libertad a la hora de darle vida a una idea, y de muchas cosas que antes creíamos que hacían falta. Todavía falta mucho por mejorar, pero el cambio se nota», considera Rubén Santana, alias Pitu, director de Los Nietos de Sary Mánchez, ante la vuelta a la media hora de actuación. La murga tiene preparado para este año una actuación llena de humor e ironía, aunque no faltará la crítica.

A pesar de que la conformidad por la vuelta a los 30 minutos es mayoritariamente generalizada, no lo es la vuelta a las cuatro canciones de cara al próximo año. «Después del Covid nos gustaba tener menos temas porque valoramos que también podemos hacer otras cosas que no sea la murga, aunque nos encanta», apunta Sarah Cervera, directora de Las Lady’s Chancletas. La murga cumple 25 años, una fecha muy especial, por lo que buscarán jugar con ese tema en la actuación . «Tenemos algo de risa, un poco de crítica, pero más bien es un balance del aniversario», destaca desde la agrupación que presentó sus canciones este sábado.

Presentaciones

El edificio Miller acogió este sábado las presentaciones de Trapas Star, Los Nietos de Kika, Los Legañosos, Serenquenquenes, Trabalonas, Golisnionas, Chismosos, Chacho Tú, Payasos Alborotados y Las Lady’s Chancletas. Así como las de Biznietos de Kika y Trapasitos, ambas murgas infantiles.

El humor es una forma de ganarse al público con letras socarronas que generan más de una carcajada. Los Legañosos buscan ese filón y destacan que este año van «simpáticos», ya que sus letras buscarán el doble sentido y la ironía. Con el repertorio ya terminado lo presentaron ayer en el Centro Cultural Federico García Lorca frente a nada más y nada menos que 1.200 espectadores.

Innovaciones

También presentaron su trabajo Los Melindrosos en el Miller el pasado sábado 13. «Sacamos un buen sabor de boca de la presentación, que siempre identifica si realmente lo que has estado trabajando durante el año puede llegar a gustar o no», comenta el presidente José Asensio. Sobre todo cuando deciden explorar el camino de la innovación como es el caso de la agrupación: «Vamos a centrar nuestras letras en que no sean solo de humor o crítica, este año hemos intentado hacer que tengan de todo para que sean más dinámicas, entretenidas, fáciles de seguir y que enganchen más fácil al público, este año esa es una de las novedades que nosotros como murga vamos a plasmar, además de ritmos nuevos y no tan repetitivos como muchas veces ocurre en las murgas. Al final vas escuchando los mismos ritmos, por lo que intentaremos ser más frescos con sonidos que no han sido tocados nunca por una murga».

Nostalgia

Por su parte, Los Trapasones se presentaron el 16 de diciembre con dos canciones de las tres que tienen preparadas. La primera se llama Buscando culpables y pretende criticar algunas injusticias sociales en las que concuerdan como grupo como el trato desfavorable a las personas transexuales, los obstáculos de los autónomos en España y la ley del sí es sí.

La segunda tocará la fibra nostálgica de muchos, porque se centrará en los juguetes de los 80 y 90, que ahora se han convertido en móviles, tabletas, consolas u ordenadores. «Lo que queremos decir es que antes se vivía de forma más cercana a la familia, a los amigos, y ahora mismo los chiquillos no salen ni por el día de Reyes ni nada», explica el director de la murga Yeray Hernández.

De esta forma, las murgas ya comienzan sus últimos ensayos para subirse al escenario de Los Carnavales del Mundo, donde más que el trono importará el recorrido de meses que acompaña cada disfraz, actuación y canción.