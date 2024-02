22:10

Pisa el escenario la primera murga de la noche, que con sus 70 miembros viene de muy lejos, nada más y nada menos que de La Isleta. Son Los Chancletas, que juegan en casa. Actúan bajo la dirección de Antonio Brito Santana. Visten la fantasía: Las cosas de Julio. Los dos temas que van a ofrecer son TOC Trastorno Obsesivo Carnavalero, que ya cantaron en la fase, y República Independiente de La Isleta, el tema inédito, con el que tratan de sorprender al jurado y marcar la diferencia que los aúpe al primer puesto del cajón para revalidar el título conseguido en el Carnaval 2023.

Ya interpretan el pasacalles de presentación.

"Tengo Trastorno Obsesivo Carnavalero y vivo todo el año en febrero", cantan. El tema va lanzando pullas a otras murgas. No se libran ni Los Serenquenquenes ni Los Nietos de Sarymanchez, los que ellos sienten como sus rivales más directos, pero tampoco Despistadas, Trapasones o Los Twitty's. La prohibición del uso de la purpurina tiene un hueco en la canción y los murgueros se convierten en traficantes. No olvidan su mensaje al jurado: "no se vuelvan locos, que gane la que ganó el año pasado".

🎭 #FinalMurgasLPGC |



Chancletas abre la competición con 'TOC, Trastorno Obsesivo Carnavalero', vistiendo la fantasía 'Las cosas de Julio'



Síguelo en directo ▶️ https://t.co/9xIwPV5l6j pic.twitter.com/dUbhECXVnH — RTVC (@RTVCes) 3 de febrero de 2024

Quedan 14 minutos y 35 segundos para el segundo tema: República Independiente de La Isleta. Arranca la canción con críticas a la MetroGuagua, pero sobre todo aprovechan para abordar el asunto del traslado del Carnaval más allá del istmo, a las profundidades de La Isleta, y el cambio del director artístico de la organización del Carnaval, Josué Quevedo por Israel Reyes. Manolo Vieira y hasta la Virgen del Carmen desfilan por la canción. Ponen a todo el mundo en pie con la interpretación del himno de La Isleta. "De La Isleta al Refugio...", cantan con la mano en el corazón. Introducen la cuestión de la amnistía de Cataluña de soslayo y no se olvidan de Belén María. "La Isleta en febrero es tu casa... y el Carnaval no se va de La Isleta". Toda una declaración de intenciones, pero no acaba ahí el tema. La canción termina con un sentido homenaje al isletero Manolo Vieira, haciéndole un paseillo y arrepintiéndose de no haberle rendido tributo en vida. Regalan un minuto a la audiencia, el que sobra tras la despedida.