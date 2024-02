Los Carnavales del Mundo se cuelan en la Gran Cabalgata

Los Carnavales del Mundo se colaron este sábado en la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Miles de mascaritas recorrieron este sábado las calles de la ciudad desde el mercado del Puerto hasta San Telmo tras los Nietos de Kika, que abrían el cortejo, seguidos de la reina Katia Gutiérrez Thime; drag Elecktra y la Gran Dama Eva Costa Santiago con sus respectivas cortes. La cabecera llegaba a las siete de la tarde a la plaza de La Feria cuando aún no habían salido las últimas carrozas de la plaza de Manuel Becerra. Un total de 120 vehículos estaban inscritos en el desfile, que concentró también a numeroso público a pie de calle; algunos disfrazados y otros de paisano viendo divertirse al personal. Finalmente, tras el chequeo reglamentario, solo salieron 117 carrozas, pero superaron las 115 de 2020.

Mascaritas tras una de las carrozas de la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / JUAN CASTRO

La organización cifró en 120.000 personas el número de asistentes, pero pese a que el número de mascaritas fue importante hubo menos afluencia de público que otros años, tanto dentro de las carrozas como en la calle. Tampoco se vieron pelotones tras los vehículos. El concierto anunciado del colombiano Manuel Turizo para la noche y del puertorriqueño Manny Manuel, que llegó por sorpresa a la gala drag del viernes para pedir perdón a la ciudad, sin duda pesó a la hora de asistir al desfile a algunas mascaritas dado donde acababa el desfile. En sentido contrario al recinto principal de Belén María, en el Puerto, donde se celebraban los espectáculos musicales.

Dos entradas para Turizo

Solo para ver a Manuel Turizo esperaban 9.000 asistentes. Ese era el número de entradas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puso a la 'venta' gratis y que se agotaron a los pocos minutos vía online; algunas incluso se pusieron en la reventa. Por seguridad, la organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se vio obligado a sacar entrada dado que el recinto principal de Belén María está cerrado. Poca gente se perdería también el concierto de Manny Manuel para verle actuar tras el revés del 2019 en el que hubo que sacarle del escenario con síntomas de embriagadez.

La familia de Ana Rosa Quintana -peluca rubia- esperan en la plaza de La Feria el paso del cortejo. / JUAN CASTRO

Natalia Espino esperaba el cortejo en la plaza de La Feria acompañada de su familia, vestida de bolsas de roscas. Ella era una de las personas privilegiadas que asistiría al concierto del joven Manuel Turizo. "Tengo dos entradas y no las estamos sorteando", decía la joven riéndose y mirando a los miembros de su familia, la mayoría mujeres- "Estábamos todas a las 9.00 conectadas, pero, no sé cómo, las conseguí solo yo. Me tuvieron en espera 20 minutos", dijo.

Las bolsas de roscas venían del barrio de San Juan de Las Palmas de Gran Canaria. El viernes eran 18, pero este sábado solo quedaban cuatro; el resto había cambiado de disfraz. Ana Rosa Quintana, portavoz de la familia por edad y por estatus familiar -era la madre- comentó que la idea partió de Lucía, una de las benjaminas del grupo, y que una amiga del gimnasio se lo había copiado aunque ellas "llevan un balde de roscas en la cabeza en vez de un paquete como nosotras; si te las encuentras diles que has visto a las rosqueras". La familia había disfrutado de lo lindo durante el fin de semana y esperaba este domingo asistir al Carnaval de Día. "Todo muy bien. Yo era muy detractora y criticaba sin saber, pero me ha sorprendido para bien. Aunque para mí el Carnaval es el parque Santa Catalina, no lo cambio por nada. Pero sí, he de decir que ha estado muy bien, salvo que no se puede aparcar por allí. Ha habido mucha seguridad y muy buen ambiente", comentaba Natalia.

Tramos rápidos

Algunos asistentes a la Cabalgata se quejaron de que había habido algunos tramos que habían ido muy deprisa y, en otros, muy despacio. Con esperas de hasta veinte minutos. Otros, de que les faltó más música. Y es que el desfile, al pasar por los hospitales, corta la música para no molestar a las personas que están enfermas.

Una pareja de venecianos en la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / JUAN CASTRO

La afilarmónica de Los Nietos de Kika fue la única murga que participó en el desfile. Tampoco hubo comparsas. No faltaron, sin embargo, los personajes del Carnaval como las queseras de la Aldea de San Nicolás. "Lo estamos pasando muy bien, salimos a vender los quesos, las papas, las zanahorias y las cebollas de Gáldar. Hay un ambiente increíble; como siempre, todo maravilloso. Llevamos 14 años viniendo a este Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y el año que viene estaremos de aniversario. La más mayor tiene 84 años y el más joven 34", explicaba la más joven -José-.

Daniela Medina, reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2022, vendiendo helados. / JUAN CASTRO

Tampoco se quiso perder el desfile Daniela Medina, reina de las carnestolendas de 2022, vestida de vendedora de helados. La ex reina, que trabaja en Barcelona en una clínica de estética capilar, señaló que había venido hace unos días de los Carnavales de Brasil. Pese a la espectacularidad de las carnestolendas del otro lado del océano, deseaba disfrutar de los suyos. «Parece surrealista ¿verdad?. He empalmado unos con otros. Mi madre me mandó una foto de la reina de Brasil cuando yo estaba allí», comentó entre risas.

Daniela siguió la elección de la Reina desde Brasil. «Estuve viendo la gala de las reinas desde Brasil, y aunque yo apoyaba a la de mi diseñador, que fue la primera dama, las trece se merecían premio», dijo.

En cuanto a los carnavales brasileños, subrayó que, en el caso del Carnaval de Río, donde desfilan las escuelas de samba, es "muy tradicional". "Se vive igual que aquí, con la misma emoción. A mí que me gustan las comparsas ves a los niños pequeños desfilar. En Salvador de Bahía es como nuestra Cabalgata, aunque cuatro veces nuestras carrozas porque son muy grandes, con cantantes actuando encima. Espectacular y mucha, mucha gente. Merece la pena ir a verlo, aunque yo diría que mejor empezar por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro espectáculo de galas es fantástico", declaró la exreina reconvertida en vendedora de helados.