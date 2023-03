El entrenador del Granca lamentaba en su comparecencia en la previa del choque de mañana de Eurocup en el Arena ante el Turk Telekom Ankara (20.00 horas, DAZN), la lesión del ala-pívot francés Damien Inglis durante el partido ante el Granada. "Es un contratiempo porque es una pieza muy importante en nuestro juego y por el momento en el que se ha producido la lesión porque ya se ha cerrado el plazo de fichajes de la Eurocup y no se pueden incorporar nuevos jugadores", afirmaba Lakovic, que cuenta con la esperanza de que la "lesión no sea grave y esperamos que pueda volver lo antes posible para ayudar al equipo".

En cuanto a sus opciones a la hora de adaptar su rotación para cubrir la ausencia del galo, el esloveno afirmó que tienen "algunas ideas", recordando que fue algo que ya tuvieron que hacer en pretemporada con la baja de John Shurna, donde "hemos utilizado a Salvó más en el cuatro, contamos también con Rubén López De la Torre y en caso de necesitarlo, podría ayudarnos también Oliver Stevic si necesitamos algo más de defensa en el interior, aunque él está en un punto en el que le falta entrar en dinámica de juego tras la lesión".

No obstante, Lakovic se mostró partidario si las condiciones de mercado lo permiten a incorporar un refuerzo que les pueda ayudar en la ACB. "Willy y el club están siempre sondeando el mercado aún en las ocasiones en las que no se necesitan jugadores y no es un secreto que el club no sólo está buscando un sustituto, sino que estamos ya valorando algunas opciones".

El esloveno cree fundamental poder incorporar a un jugador que les pueda ayudar en "el rebote, en defensa y que nos pueda aportar energía y ganas". Para el entrenador del Granca el equipo "necesita un complemento, no una estrella, que va a ayudar al equipo y no que el equipo tenga que adaptarse a él".

Ante los rumores que colocan al interior venezolano del Lleida Michael Carrera en la órbita claretiana, Lakovic reconoció que "es uno de los jugadores que estamos valorando, es un jugador que conozco de la Liga alemana, ha sido el MVP de LEB Oro y tiene unas características parecidas a lo que buscamos, aunque no puedo confirmar nada hasta que el acuerdo sea oficial". En palabras del entrenador claretiano les interesa como "cuatro" y aunque considera que "con su físico, su energía y sus características podría defender en varias posiciones".

Arrepentimiento

En cuanto al episodio que le llevó a su expulsión en el partido de Granada, el esloveno reconoce que ni el mismo conoce los motivos que le llevaron a perder los nervios de esa manera. "Pudo ser motivo de mi frustración, por la lesión de Damien, por nuestro juego y por mi sentimiento que podía tener del criterio arbitral que podía tener en ese momento". Lo que sí tiene claro es que en todo caso "mi reacción no está justificada y estoy arrepentido, no es algo que quiero transmitir ni como entrenador ni como persona, ni es un ejemplo para mis jugadores, para mi club y lo que es más importante, para mis niños, que han visto el partido".

El liderato en juego

"Una victoria ante el Turk Telekom nos daría muchas opciones para poder pelear por ser primeros y mínimo asegurarnos la segunda plaza de nuestro grupo", reconoció Lakovic, quien considera "un equipazo" a su rival de mañana, "es líder de la Liga turca, está jugando muy buen, con mucha calidad, sobre todo en la línea exterior", añadía el esloveno, que considera que tienen que estar muy bien "en defensa y en el rebote para poder competir y ganar".

"Tenemos que cambiar nuestra imagen del partido del sábado", afirmaba Lakovic, que cree que "la lesión de Inglis pudo afectar un poco a nuestros jugadores", aunque considera que "trabajamos para recuperar la confianza de los jugadores, pero eso es algo que puede tardar varias semanas y perderla cuesta mucho menos". "Tenemos que ir con confianza, mirar lo que hicimos las semanas anteriores que fueron muy positivas e ir con fuerza de voluntad, que es lo que al final te hace jugar y pelear para estar en posición de ganar".