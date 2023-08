Roko Prkacin: "Llevar el dorsal '8' es una tradición familiar"

El Granca presentó esta tarde al croata Roko Prkacin como nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria, en un acto celebrado en la sala de prensa del Arena bajo el patrocinio de Viajes Insular, empresa vinculada a la entidad claretiana desde hace casi tres décadas y que estuvo representado por Ignacio Poladura, en su calidad de director general de la empresa grancanaria.

Sitapha Savané, presidente de la entidad claretiana, reconocía en su alocución que no hacía falta presentar al jugador, porque en su opinión, "aunque es todavía muy joven, lleva mucho tiempo en el baloncesto, es una joven promesa del baloncesto croata y europeo, que lleva tiempo siendo ya una realidad". "Para nosotros es un gran golpe poder tenerle con nosotros, ya que nos da una serie de características muy especiales ligadas a su calidad técnica, su gran físico y a la energía que trae por su juventud a las canchas de juego", apuntaba el directivo claretiano, especialmente contento por las declaraciones del croata a su llegada a la Isla en las que expresó que "cuando te llama un equipo como el Granca, no tenía mucho más que pensar para venir aquí".

El presidente del Granca se mostró "satisfecho" con la confección de la nueva plantilla, sabiendo que "iba a ser una temporada con cambios, en la que perdimos dos perlas como son Olek y Khalifa, ya que ambos tenían claúsulas de salida". "En nuestra planificación queríamos conseguir otros jugadores que nos permitan mantener ese nivel que teníamos y en ese sentido que hayan venido jugadores como Ethan Happ, Lammers, Pelos o Roko, son jugadores que cualquier equipo quisiera tener y a nivel exterior, tuvimos la salida de Benite y la entrada de Landesberg, así que Willy y yo hemos hecho nuestra parte y ahora le toca a Jaka hacer la suya", afirmaba un sonriente Savané.

El jugador recalcó en sus primeras palabras que "es un honor que un club como el Granca se fije en mí, por el club que es, por el equipo que tiene, porque son los actuales campeones de la Eurocup y por contar con Jaka Lakovic que es un grandísimo entrenador, además considero que es un lugar ideal para seguir creciendo y aprender del entrenador".

Para Roko lo importante más allá del primer partido amistoso que disputará el equipo, es intentar "trasladar lo que hemos estado practicando durante estos días en los entrenamientos en la cancha, lo vamos a hacer bien en estos partidos amistosos". "Me encuentro en buena forma, llevo desde el 5 de julio sin parar de entrenarme", mostrando su disposición total para debutar con la elástica amarilla si lo estima el entrenador.

Más allá de la energía que apuntaba Savané, el interior croata espera poder mostrar sobre el parqué "mi espíritu de lucha, además de las habilidades que tengo para el juego interior que considero que van a beneficiar mucho al equipo, como por ejemplo en el tema del rebote, donde puedo ser fundamental".

El jugador reconocía que "Jaka se centra mucho en la defensa, pero por otra parte siempre nos dice a cada jugador lo que tenemos que hacer y que quiere que encajemos todos en nuestro rol como una sinfonía".

En cuanto a la competencia con el resto de interiores con los que va a contar el equipo esta temporada, con muchas caras nuevas, el jugador balcánico destacó que "aunque la mayor parte de los jugadores interiores somos nuevos, todos nos conocemos, yo por ejemplo he jugado ya contra Ethan (Happ), conozco a Pierre (Pelos) y he visto también jugar a John (Shurna) y además nos estamos compenetrando muy bien, tenemos una química muy buena entre todos nosotros".

Roko reconoció que su debut en la Liga Endesa la temporada pasada con el Girona, fue duro. "Me costó bastante, no lo estuve haciendo muy bien, pero gracias a mi entrenador, Aíto García Reneses y a compañeros como Marc Gasol, pude en la segunda parte de la temporada mejorar bastante y alcanzar mi verdadero nivel", reconoce.

En lo referente a la exigencia añadida de los largos desplazamientos del equipo a lo largo de la temporada, el croata reconoció que uno "cuando ve nuestros planes de viaje para la temporada la verdad es que impresionan un poco, pero al final los jugadores somos un poco egoistas y preferimos más jugar partidos que entrenar, aunque entrenaremos lo máximo posible". "Al final jugar tantos partidos nos va a ayudar a mejorar la confianza para rendir más en la cancha".

Roko desvelaba la razón de su elección del dorsal 8 para jugar con la elástica amarilla. "Desde que era joven mi padre llevaba el 8 cuando era jugador, mi hermana, que es jugadora de voleibol, también lo lleva, mi hermano también; es una tradición familiar que quiero mantener aquí", relató el interior croata.

La situación de Jean Montero

Sitapha Savané destacó que es un jugador que "estaba y que está en el club, no es ningún fichaje, Jean Montero ya era un jugador nuestro, que lo hemos cedido al Betis, ha hecho una grandísima temporada allí, le hemos seguido en cada paso, hemos mantenido contacto durante todo el verano, en mi caso incluso me escribo directamente con él y hemos visto con cierta sonrisa los rumores que han surgido durante este tiempo, que son normales en jugadores jóvenes que están destacando y que pueden tener muchas novias, pero por parte del club no ha habido nunca ningún tipo de negociación ni con el Efes ni con nadie, obviamente no puedo hablar por sus agentes, pero lo ha hecho Jaka, Willy y lo vuelvo a hacer yo, que contamos con él porque es un grandísimo jugador". "Con Jean y Roko tendríamos dos de los cinco mejores jugadores jóvenes de la Liga de la temporada pasada en nuestra plantilla, lo que es un lujo que estamos salibando para disfrutar cada dos fines de semana en el Arena", añadió el presidente claretiano.

Arranque de la campaña de abonados

El próximo martes 5 de septiembre se abre la campaña de abonados para la temporada 23/24 del Dreamland Gran Canaria. Así se comunicó este pasado martes en la presentación de las equipaciones oficiales del equipo, que tuvo lugar en el CC Alisios. Este es el spot de la nueva campaña, que lleva el nombre «Sueña en grande y serás campeón».

El abono se podrá tramitar en el punto de atención situado a la entrada del Gran Canaria Arena por Plaza Norte de 10 horas a 16 horas, de lunes a viernes, o de manera online a través de cbgrancanaria.net. En la web oficial del club se podrán encontrar las numerosas ventajas de las que disfrutará el abonado.

Una de ellas es la del monedero virtual, una medida que beneficiará a aquellos abonados que no puedan asistir al partido y liberen su asiento, si este acaba siendo vendido por el club. De ser así, el abonado recibirá un 10% del importe de la venta de la entrada, y podrá obtener hasta un 40% de descuento en el abono de la temporada 24/25 en función de los porcentajes acumulados. De esta manera, el club quiere promover, además de la cesión de la entrada, la liberación de la misma en caso de no poder asistir a un encuentro ni tener familiar o conocido a quien ceder su sitio.

Además, Disa ofrecerá a los abonados del club un descuento sobre el repostaje que estos realicen en las estaciones de servicio de DISA y Shell en Canarias en los siguientes términos: 3 céntimos por litro para cualquier carburante, o 4,2 céntimos por litro si consume DISAmax o Shell V-Power. Además, los abonados que sean usuarios de la app Mi Energía Disa, sumarán las ventajas de dicha aplicación con los descuentos exclusivos por ser abonado.

Como cada año, el abono será la mejor manera de disfrutar del espectáculo de la Liga Endesa y la BKT EuroCup al mejor precio en el Gran Canaria Arena.

El 93% de los abonados del año pasado renovaron su abono a pesar de la decisión del club de renunciar a la Euroliga. "Me gustaría meter algo de presión a los compañeros de marketing y decir que querríamos llegar a los 6.000 abonados", afirmaba en su comparecencia Savané.