La conservadora de Pintura Antigua del Museo Nacional Tyssen-Bornemiza, Dolores Delgado Peña (1969), estará mañana a las 19.00 horas en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria para ofrecer una conferencia que lleva por título Los primitivos flamencos y su huella en la pintura europea posterior. La ponencia forma parte del tradicional acto institucional de cierre de actividades del año 2022 en el que también colabora la recientemente creada Fundación Canaria de Arte Flamenco.

Delgado Peña es conservadora del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza desde el año 2000. Durante su trayectoria profesional ha sido comisaria en exposiciones como Autorretratos. El artista y su imagen en 2015, y comisaria técnica de exposiciones como Jan van Eyck. Grisallas de 2009 a 2010, Caravaggio y los pintores del Norte en 2016 o Rembrandt y el retrato en Ámsterdam en 2020. Su conferencia de mañana será transversal, centrándose no solo en los pintores más destacados del mencionado movimiento artístico, sino en la huella que dejan en Europa. "Voy a hacer una conferencia un poco transversal, porque cuando me la encargaron me dijeron que querían no solo a los primitivos flamencos, que son de sobra conocidos por todos, sino ver la influencia de ellos en la pintura posterior", ha puntualizado la conservadora.

"Generalmente, al estudiar la Historia del Arte, he comprobado como conservadora que es difícil que la gente tenga una visión global de la Historia del Arte. Normalmente se tiene como si los movimientos artísticos fueran movimientos estancos. Entonces, pensé que sería más interesante hacer una ponencia transversal". Entre los artistas más destacados entre los primitivos flamencos, Delgado Peña hablará sobre todo de Jan van Eyck y de "la influencia que tiene en Durero en el Renacimiento alemán", ya que principalmente se va a centrar en la influencia de los primitivos flamencos en el centro de Europa. "Ahí enlazo con los flamencos contemporáneos. Durero realizó un viaje a los Países Bajos que fue fundamental en el desarrollo de su obra".

Además de Jan van Eyck y Alberto Durero, la ponencia de Delgado enlazará con la figura del expresionismo y de la Nueva Objetividad, Otto Dix. La influencia de los primitivos flamencos en la pintura europea se puede ver, tal y como explica la conservadora del Tyssen, en un género como el del retrato. "Voy a poner una sucesión de obras que voy a ir comentando y analizando. A través del retrato se ven claramente algunos recursos que introduce Van Eyck, y también otros como Robert Campin, como las nuevas formas, un nuevo lenguaje pictórico que luego se difunde por Centroeuropa. En concreto, el que tiene más importancia en la expansión del prototipo de retrato, en el que inciden las manos, como otro recurso, es especialmente Jan van Eyck. Me voy centrando en este recurso, en la importancia que le da a las manos además de al rostro, en la luz que es tan importante para los flamencos y en los retratos de medio busto, en cómo eso se va reflejando en los retratos de Durero y en los de Otto Dix, en pintores del expresionismo del siglo XX".

Las manos, la luz y también la perfección técnica de las obras flamencas con la pintura al óleo, serán algunos de los ejes principales de la ponencia de Dolores Delgado. "Van Eyck fue uno de los primeros que lo trabajó. Toda esta perfección fue la fuente de inspiración de todos los maestros locales europeos. Los retratistas se fueron fijando en esta técnica y fueron adoptándola". Una perfección que viene, tal y como explica la conservadora, del realismo y el detallismo tan característicos de la escuela flamenca. "Van Eyck además incorpora en sus pinturas lo que se ha llamado realismo simbólico, dentro de la obra siempre hay algunas interpretaciones más profundas de lo que se ve".

Lo flamenco en España y Canarias

En relación a España, la conservadora no se centra tanto en este territorio porque, tal y como ha indicado, aquí "el arte flamenco está más que estudiado. Siempre hay nuevas cosas que se pueden decir, pero ya desde el Museo del Prado, Pilar Silva y otros muchos lo han estudiado mucho. Esta aproximación a la influencia del arte flamenco a través del Renacimiento en el norte de Europa es algo más novedoso, así como su repercusión en un pintor de principios del siglo XX", indica Dolores Peña haciendo de nuevo referencia a Durero, a quien define como "una figura universal que tiene una gran importancia en el desarrollo de toda la historia del arte europeo después".

Con respecto a la influencia flamenca en las Islas Canarias, Delgado Peña destaca como "en Canarias es muy importante también, con obras como el Retablo de Agaete de la Virgen de las Nieves. En Canarias el arte flamenco es importante. La Fundación [Canaria de Arte Flamenco] está promoviendo su estudio".