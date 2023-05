"El público viene a vernos en directo porque se lo pasa mejor que en la tele"

¿Qué es lo que más destacaría del especial que van a grabar este miércoles en el auditorio?

Que se trata de hacer un repaso la reciente historia de España, pero contada y cantada con canciones de musicales. Va a haber una gran banda de músicos y esta vez contaremos con las voces de Cristina Ramos y Alicia Ramos ya que las dos hermanas cantarán juntas pro primera vez y con la participación de Íñigo Irigoyen. Será el programa en clave musical, y con mucho humor, y se repasará la trayectoria de rey emérito desde su nombramiento, hasta su posterior abdicación y marcha a Abu Dabi. Ha tenido una respuesta fenomenal ya que las entradas se agotaron el mismo día que se pusieron a la venta en cuestión de horas.

¿A qué se debe este interés por parte de la productora de incluir novedades como las de este próximo programa?

Lo que tiene a favor En otra clave es el público que sigue yendo masivamente a ver la grabación en directo. Un programa que sigue siendo el favorito de la Televisión Canaria. Y como cada vez va mejor, queríamos que después de 21 años en antena, pudiéramos sorprender a la audiencia haciéndole cambios, giros de guión, incorporándole personajes, pero manteniendo los que funcionan porque la gente sigue esperando a que salga al escenario sus los habituales del programa, como Chona, Pancha y Servando, Arturito y Ginés, Carmen Rosa y la recientemente llegada al elenco, Susana. Pero metiéndole novedades.

El formato del programa se ha llegado a exportar a la televisión gallega.

Sí, en el año 2018 presentamos el programa a la televisión gallega donde se llamó Malo será y funcionó con personajes típicos gallegos. Estuvo dos años en antena con un 17% o 18 %, de share, pero lo mejor es que el 60 % de los guiones gallegos eran canarios, el decorado exactamente igual, los músicos en el mismo sitio, las canciones en directo, había presentadora, y empezaba igual. Hicimos historia y conseguimos personajes reconocidos allí en Galicia. El programa debutó con un 17,2 de share. Desde entonces, ha renovado durante varias temporadas convirtiéndose en uno de los programas de referencia en la televisión de Galicia.

El programa está muy bien situado en las redes sociales.

Sí, sobre todo en la época de la cuarentena se disparó en Instagram. A nosotros nos vino de maravilla porque el programa siguió funcionando superbién. Nosotros pensábamos que esto iba a ser un batacazo impresionante y al final fue de maravilla. Trabajábamos desde casa y fue algo que no se preveía y funcionó perfectamente. Yo pensé que íbamos a darnos un leñazo impresionante, pero la cosa fue bien. El dato de audiencia de cada domingo va genial. Pero, además, a través nuestro canal de Youtube contamos con más de 160 mil suscriptores.

¿Y por qué cree que existe ese interés tan intenso por para de sus espectadores por ver el programa en directo?

Yo creo que la gente puede decir «vemos el programa en casa, que no tengo que pagar entrada y voy a estar más cómoda», pero al final viene masivamente en directo porque se lo pasa mejor que en la tele. No es lo mismo en directo porque te equivocas y tienes que parar y el público lo ve aún más cercano. Pero al final no deja de ser un show en directo. En el auditorio vamos a realizar un musical. Vamos a contar una historia, pero habrá más músicos, con lo que es más difícil. Queríamos hacer un programa más espectacular y más difícil porque íbamos a actuar en el Auditorio Alfredo Kraus.

¿Cómo resumiría la evolución del programa desde sus inicios hasta ahora?

Empezamos con Desde La Laguna con humor que hacíamos en un local de copas y ensayábamos en otro bar de copas. Luego vino La hora del humor, En clave de ja y En otra clave. Se le cambió el nombre porque hubo otro cambio de dirección del programa y decidimos que lo haríamos de forma diferente. De este modo reformulamos un poco el programa, le dimos otro aire, hicimos algunos cambiamos en el decorado, y lo hicimos más rollo sketch.

¿Y cuál de esos periodos considera que es su favorito?

Este actual es uno de los mejores porque el formato que más me llena es el de En otra clave. Ahora podemos comprobar los problemas verdaderos que tiene la gente. Y ves que hay gente que tiene auténticos problemas. Es más humano y más cercano. Y yo creo que lo de las cámaras ocultas, ves cómo reacciona la gente. Me gusta más por eso, porque las entrevistas son de verdad, las cámaras son de verdad, no hay nada impostado. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Hilda Siverio que me hizo conocer a mucha gente después y tener grandes amigos. Fue emocionante tenerla en el plató.