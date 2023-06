Retorno al hogar es una obra que, entre otras cosas, trata la envidia y el desprecio dentro de la familia. ¿Dirías que los sentimientos oscuros dentro del núcleo familiar son un tema tabú en nuestra sociedad?

En parte sí. Pero, sobre todo, porque ni siquiera nosotros mismos somos capaces de gestionarlos a veces, y por el bien de la estructura familiar, nos negamos a enfrentarlos. Harold Pinter nos pone un espejo delante.

¿Hay alguna parte de esta función con la que te hayas sentido especialmente conectado? ¿Y que te haya costado más interpretar?

Pues, desgraciadamente lo personal, en ocasiones, se impone. Mi padre falleció en enero y esta es la función en la que más veces se pronuncia la palabra 'padre' de todas las que he representado. Para bien y para mal, he tenido una experiencia bastante catártica con este texto.

¿Cómo ha sido la experiencia de estar bajo la dirección de Daniel Veronese?

Ha sido un disfrute absoluto. Daniel es uno de los mejores directores de actores con los que he trabajado. Ha sido un proceso muy enriquecedor y colaborativo. Él nunca había dirigido Pinter y muchos de nosotros tampoco habíamos interpretado sus textos. Lo hemos ido creando juntos y hemos confiado plenamente en su criterio. Cada día al salir a escena, Veronese está presente, aunque se encuentre a miles de kilómetros.

¿Qué crees que es lo que más va a disfrutar el público de este espectáculo teatral?

Del trabajo actoral. Es una de las compañías más cohesionadas que recuerdo. Hay una generosidad, un compromiso y un respeto enormes por lo que hacemos.

En alguna ocasión has dicho que querías ser actor por el teatro, al que tus padres te llevaban de pequeño. ¿Qué te da el teatro que no te da el cine o la televisión?

El teatro para mí es la sangre. Es la razón por la que un día decidí dedicarme a esto. No puedo separarme mucho tiempo de las tablas. El contacto con el público, tan directo, tan único... Es una sensación que no se puede comparar con nada.

Además de en las representaciones teatrales, ahora te encuentras inmerso en la gira 'Uno más uno son veinte'. ¿Cómo está siendo la experiencia de repasar tu carrera musical en concierto? ¿Y cómo se gestiona eso de llevar a la vez proyectos tan diversos y que absorben tanto?

Está siendo maravilloso. Ha sido una gira y un disco que hemos hecho con toda la ilusión. Hay que celebrar la vida, hay que celebrar que veinte años después seguimos aquí, dando guerra. Y, además, hemos intentado hacer un homenaje a la música pop de este país en estos años. Es un disco de colaboraciones con artistas que nos dimos a conocer en los 2000: La Oreja de Van Gogh, Despistaos, Álvaro Benito de Pignoise, David Otero... Y luego, artistas más jóvenes que un día decidieron dedicarse a esto de la música gracias a nuestras canciones: Rayden, Bely Basarte, Ana Guerra, Ginebras o Roi. Me siento muy afortunado por estar tan bien acompañado. Como bien dices, son proyectos que absorben mucho, pero también se disfrutan enormemente. Es cuestión de organizarse, descansar y saber que vas a tener menos tiempo para el ocio en una temporada.

¿Cuál dirías que es el mayor aprendizaje que te llevas a nivel profesional en esos veinte años? ¿Y a nivel personal?

Es que creo que van unidos. Para mí, el mayor aprendizaje es la gente. Las personas que me he ido encontrado en el camino en estos años y de las que he aprendido mucho. Al final, con el tiempo, te das cuenta de que más allá del resultado que consigas con lo que hagas, lo que se queda para ti es eso, la gente, las experiencias vividas junto a esas personas. Eso es lo mejor de esta locura de profesión.

Y por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes españoles -de Andalucía, como tú, de Canarias o, en resumen, a esos que no viven en las grandes ciudades- que se están formando hoy para ser actores y actrices?

Eso, que se formen, que disfruten de esa etapa todo lo que puedan. Que comprueben si es eso lo que les gusta. Y que siempre tengan un plan B. Hay una cosa que siempre comentamos con los estudiantes cuando vamos a dar charlas con la compañía: el árbol profesional es enorme y no todos podemos ser copa del árbol todo el rato; está bien ser rama, hoja o raíz. El caso es poder formar parte del juego.