La 'Beyoncémania' arrasó el pasado jueves en su concierto en Barcelona. Miles de personas de toda España y el resto del mundo acudieron al Estadio Lluiys Companys de la Ciudad Condal, también conocido como el Olímpico de Montjuic, para vibrar con la diva del pop.

Entre ellos mucha gente de Canarias acudió para darlo todo con los 'Crazy in Love', 'Single Ladies' o 'Run the World', entre otros. Aunque en total unas 30 personas no pudieron ver a su heroína.

El jueves por la mañana alrededor de unas 30 personas se tuvieron que quedar en tierra por 'overbooking' en un vuelo que cubría la ruta entre Gran Canaria y Barcelona.

Aunque alguno de los afectados acabaron disfrutando del concierto que fue esa misma noche, ya que cogieron un vuelo vía Sevilla. Otras tantas personas se quedaron en Gran Canaria sin disfrutar de un concierto cuyas entradas habían adquirido hace meses y sus precios oscilaban entre los 90 euros -en pista general- hasta los 3.000 euros -en zona VIP-, según han informado a este periódico.

¿Qué derechos tengo cuando sufro 'overbooking' en mi vuelo?

Cuando un pasajero pierde un vuelo debido a overbooking, existen una serie de derechos que están diseñados para protegerlos y asegurar que reciban una compensación adecuada. A continuación, te detallo algunos de los principales derechos de los pasajeros en caso de overbooking: