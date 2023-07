Reza un dicho que segundas partes no fueron buenas. Aunque muchas veces este refranero popular no está en lo cierto. Si no que se lo digan a Edelweiss Estévez, la niña que subió al escenario del Estadio de Gran Canaria con Sebastián Yatra en una de las principales anécdotas que ha dejado el Gran Canaria Live Fest 2023 que ha tenido lugar este fin de semana en el recinto de Siete Palmas.