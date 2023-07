La Palma se convirtió en la sede de la tercera edición del Foro de Cine Publicitario de Canarias, organizado por el Clúster Audiovisual de Canarias y Proexca, que tiene como objetivo acercar a las productoras de cine publicitario nacionales y agencias de publicidad, a conocer las posibilidades que ofrece el territorio de Canarias y a las productoras de la industria audiovisual de las islas.

Esta año participaron empresas de alto nivel nacional e internacional como: Only925, DDB, GarlicTV, GrayskullTV, Lobo Kane, Mirinda Films, Seven Senses, Vagabond Films o de la talla de Antiéstatico, creadores de Donde quiero estar, el videoclip del artista Quevedo.

Este encuentro contó con el apoyo de La Palma Film Commission y la Apcp Asociación de Productoras de Cine Publicitario. Durante 3 días, las productoras participantes pudieron conectar con empresas de service y productoras de contenidos regionales, además de disfrutar de un scouting para conocer espacios naturales y localizaciones de La Palma, que pueden servir como escenarios para el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales.

Participantes

Las empresas participantes visitaron, de la mano de La Palma Film Commission, lugares tan especiales como el Mirador del Volcán de Tajogaite, la Cascada de los Tilos, el Roque de los Muchachos, el Mirador de La Cumbrecita, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, de una perspectiva desde el mar del Porís de Candelaria, la Cueva Bonita o el nuevo delta lávico de las coladas del Tajogaite.

En 2022, según datos de Canary Islands Films, en Canarias se registraron más de 250 rodajes publicitarios. Entre las firmas que rodaron sus proyectos de publicidad en La Palma están Jaguar, Audi, Volkswagen, Adidas, Chloé, Vogue, Zara, revista Woman, Meliá y Omio. La isla ha sido también escenario de largometrajes, series y programas de TV como The Witcher (Netflix), Midnight Sky (Netflix), Mi Otro Jon (Mi Abuela y Jon, S.L.), HIT (RTVE), Las Consecuencias (Sin Rodeos Films/TVE), La Palma (Drei Films/Enróllate Films), Exploration Volcano BBC Earth (Back2back Productions Ltd), Earthstorm (Warner Bros), Planeta Calleja en La Palma (Zanskar) y el programa Late Motiv (El Terrat). Fruto de este encuentro han sido la petición de presupuestos y localizaciones específicas para la participación en concursos internacionales de marcas de coches que buscan carreteras insólitas en parajes naturales de la Isla Bonita.

Además, se cerró el acuerdo entre el Clúster Audiovisual de Canarias y la Asociación Nacional de Cine Publicitario. En este sentido, tanto Adriana Piquet, directora gerente de la APCP, como Genoveva Ayala, gerente del Clúster, coincidieron en resaltar la importancia que han tenido las ediciones del Foro de Cine Publicitario de Canarias, para la conexión entre las empresas nacionales y las productoras de Canarias, «para seguir descubriendo la riqueza paisajística de nuestro entorno». La alianza, que se firmará en los próximos días, reforzará el trabajo para la consecución de objetivos comunes relacionados, entre otros, con las relaciones del sector con la administración pública.