‘Madres’: el sentir de 12 escritores canarios por las mujeres que les dieron la vida

-Oye, ¿qué sienten ustedes por nosotras, por las madres?

-¿Quiénes?

-Los hombres. ¿Tú te encargarías de hacer un libro donde solo salieran escritores hablando de sus madres?

Así fue, en palabras del escritor Juan Carlos de Sancho, la conversación que mantuvo con la también escritora Elsa López tras la muerte de otro gran narrador, al que sentían, respectivamente, como a un hermano y un hijo. El nombre de Alexis Ravelo ha sido y es inspiración para que el bolígrafo o las teclas se pongan a funcionar con unas manos que lo guían en su impulso creativo, para que se construyan relatos e historias nuevos desde la intimidad y el corazón.

La antología Madres (que hoy se ha presentado en la Biblioteca Insular a las 18.30 horas) es una prueba de ello, un libro que reúne la voz de 12 escritores canarios que hablan sobre las mujeres que les dieron la vida. La escritora Premio Canarias de la Literatura 2022 y fundadora de Ediciones La Palma (editorial que publica la obra), explica que “la pretensión de este libro es solo demostrar literariamente a través de un cuento el cariño que tienen los hombres hacia las madres”.

De Sancho, que a sus 67 años lleva más de cuarenta sumergido en el mundo de la literatura, decidió como antólogo de este libro que los escritores participantes no pudieran leer el resto de textos de sus compañeros hasta que hubieran escrito los suyos. Así, sin que ninguno tuviera constancia de cómo los otros estaban contando las vidas de sus madres, surgió la magia que ha permitido a los autores darle a sus relatos el nivel de intimidad que deseaban o necesitaban.

En el caso de De Sancho, el escritor relata la vida de su madre que se quedó viuda a los 39 años y que, a los 42, tuvo tres derrames cerebrales que llevaron a sus hijos a tener que cuidarla durante casi cuarenta años. "En mi relato hablo de su bondad y de su sonrisa", recalca el escritor.

Madres, varios autores. / La Provincia.

Madres de todo tipo

En Madres tienen cabida todo tipo de figuras maternas: "La madre ausente, la madre súperprotectora, la madre cariñosa". También la madre trabajadora o la madre maltratada. "Siempre se deja claro que cada hijo tiene una relación diferente con la madre y lo difícil que es ser madre. No hay un arquetipo madre, esto es lo que hemos visto todos al final", reflexiona De Sancho.

Para el antólogo de este libro, el rasgo común que tienen los 12 escritores que en él participan es la ternura y la compasión con la que cada relato está escrito, rasgos que están presentes al escribir "incluso de las madres que no pudieron dar, como es el caso de tres de ellas, el amor a sus hijos que ellos querrían. Como decía Oscar Wilde, a veces heredamos, en algunas familias, almas heridas. En este caso, yo creo que gracias a nuestra literatura, hemos sido compasivos con estas almas heridas, hemos comprendido que a lo mejor a ellas tampoco las quisieron y que pudieron hacerlo de otra manera", añade.

Además del propio De Sancho, también están presentes en esta antología los nombres de Antonio Arroyo Silva, Jorge Fonte, Emilio González Déniz, Félix Hormiga, Francisco Lezcano Lezcano, Bruno Mesa, Noel Olivares, Anelio Rodríguez Concepción, Ángel Sánchez, Juan Carlos de Sancho, Miguel Ángel Sosa Machín y Bachir Ahmed Aomar.

Este último, escritor nacido en Fuerteventura y de padres saharauis, cuenta en su relato como su madre se levantaba cada día a las cuatro de la mañana para ir a la fábrica de tomate y luego a las ocho le estaba poniendo el desayuno a sus hijos. Ante este recuerdo, las preguntas le surgen a Ahmed Aomar: "¿Yo quise a mi madre como ella me quiso a mí? ¿Le pregunté lo que tenía que preguntarle y no me atreví? ¿Qué no le pregunté?"

Relatos de compasión, de ternura, de cuestionamiento, de reflexión y también de justicia. Las 12 mujeres, las 12 madres que aparecen en esta antología, a pesar de tener historias de vida muy diferentes, tienen en común su contexto y su lugar geográfico: todas vivieron la dictadura franquista en las Islas Canarias.

"Las cosas no son solo libros, detrás hay toda una historia. Son madres a las que les pegaban palizas y no podían quejarse, a las que no les dábamos nunca las gracias, que lavaban la ropa, fregaban en vacaciones, se quedaban en los apartamentos...", recuerda De Sancho haciendo alusión a la falta de libertades que sufrían las mujeres de la época. "Las protagonistas son ellas, no nosotros", concluye el escritor.

Los 12 nombres que juntan sus voces en este libro han acordado que todos los beneficios que obtengan gracias a Madres irán destinados a una futura traducción de la obra al árabe, propuesta que ya ha sido aceptada por la editorial y que llevará a cabo el hispanista Abdul Hadi Sadoun.