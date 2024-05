One, two, three, four, Marky Ramone

Es el cuarto miembro original de Ramones y el único que queda vivo. Marky Ramone y su proyecto Blitzkrieg despiden este viernes en el Centro Comercial Las Arenas una macrogira por España.

Marky Ramones, el que fuera el principal batería de la banda precursora del punk más importante de la historia, termina una multitudinaria gira por España este viernes, a las 20.30 horas, en la carpa del Centro Comercial Las Arenas, con su último proyecto musical con el cual lleva involucrado desde 2010: Marky Ramone’s Blitzkrieg. El recinto previsto era la Sala Fábrica La Isleta, que es quien organiza el concierto, pero debido a las obras que actualmente se realizan en ella, se ha traslado la ubicación al citado centro comercial.

Lo cierto es que el músico nacido en Brooklyn llega con su banda tras visitar 25 ciudades de nuestro país de forma maratoniana desde que empezara el 6 de abril, en la Sala Cabally, Málaga, y cuya última parada tuvo lugar ayer en el Aguere Cultural, La Laguna, Tenerife. Entremedias, la banda del músico neoyorquino ha actuado en Jerez, Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Lleida, Pamplona, Donosti, Gasteiz, Santander, León, A Coruña, Vigo, Ponferrada, Salamanca, Burgos, Guadalajara y Madrid.

Por eso mismo, la nueva visita de Marky Ramone a Gran Canaria es su última parada antes de regresar a América, lo que le confiere un carácter especial.

Despedida

No solo porque sea la despedida de la que muchos medios se han apresurado a calificar como «la gira punk más importante de la década», sino porque se supone que el grupo llega con el repertorio muy experimentado tras tantos directos con un margen mínimo para el descanso. Esta gira revela el cariño que los cuatro miembros de la banda neoyorquina siempre tuvieron hacia nuestro país y que se materializó en álbumes titulados en castellano como el directo Loco live o su despedida ¡Adiós, amigos!

Por otro lado, hay que destacar que Marky es el único miembro original del grupo que sigue vivo. Es cierto que se incorporó a Ramones tras la salida del primer batería Tommy, pero este sólo duró cuatro años. Por tanto, nadie duda de que Marky, que estuvo en los períodos que comprenden los discos publicados entre los años 1978-1983, y entre 1987-1996, fue el batería más importante del grupo. Y es el único de sus integrantes históricos que sigue vivo, ya que el vocalista Joey Ramone falleció en 2001; el guitarrista Johnny Ramone lo hizo en 2004; el bajista Dee Dee Ramone pasó a mejor vida en 2002 y el efímero batería original Tommy Ramone moriría en 2014.

Por otro lado, Marky ya ha estado en tres ocasiones en Canarias. La primera vez lo hizo en la única visita de Ramones al Archipiélago, con un concierto el 5 de marzo de 1993 en Los Tarahales en Las Palmas de Gran Canaria. En esa ocasión la banda estaba formada por, además del propio Marky, Joey Ramone, Johnny Ramone y C.J. Ramone como único miembro no histórico que estuvo siete años en el grupo entre 1989 y 1996. La segunda sería ya en solitario el 29 de febrero de 2008 en Telde donde repasó los temas de su exformación. Y en esa ocasión sin embargo, vino acompañado por una Blitzkrieg que en realidad eran integrantes de una banda de Argentina, donde el grupo es especialmente venerado, de la cual algunos miembros repiten en el concierto de hoy. En aquella visita Marky actuó acompañado de los integrantes del grupo Expulsados con Sebastian Widmer a la voz, Martin Savan al bajo y Marcelo Gallo como guitarra. Y la tercera visita sería la que ofrecería en el año 2015 en Tenerife con un a banda y repertorio similar a la anterior.

Esta Blitzkrieg, de 2024, incluye al vocalista Iñaki Pela Urbizu, encargado de las voces en el grupo español La Excavadora, a los que se unen los ya conocidos Marcos Gallo y a Martín Sauan a la guitarra y bajo, respectivamente. El pasado 5 de abril estrenaban su nuevo videoclip New York New York, que forma parte de un Ep bajo la denominación Keep On Dancing. Y por los conciertos que ha realizado por la geografía nacional, el repertorio de Marky va a ser una mitad temas de Ramones y otra mitad versiones de sus bandas favoritas.

Éxitos

Así, en el primer grupo está previsto que no deje ningún hit pendiente los 14 discos grabados en los 22 años que duraron Ramones, con lo que interpretarán Blitzkrieg Bop, Beat on the Brat, I Wanna Be Sedated, Baby, I Love You, Now I Wanna Sniff some Glue, Commando, Glad to See You Again, Listen to my Heart , I Believe in Miracles, o The KKK Took My Baby Away. Estos clásicos se irán alternando con la segunda parte, con las versiones, con temas de la entidad de Let’s Dance (Chris Montez), Surfin’ Bird (The Trashmen), Needles & Pins (Jackie De Shannon), California Sun (The Rivieres), I Don’t Grow Up (Tom Waits), Have You Ever Seen The Rain (Creedance Clearwater Revival) y Wonderful Word (Louis Amstrong).

Marky Ramone (Mark Bell) forma parte de Ramones como batería desde la primavera de 1978, grabando su primer álbum Road to Ruin, donde permaneció en la banda durante 15 años, con más de 1700 conciertos celebrados, hasta la disolución de la banda en 1996. Pero la historia del músico neoyorquino es mucho más que eso porque se puede asegurar que ha formado parte, en algún momento de su vida, de las principales formaciones surgidas en su ciudad en los últimos 40 años. De este modo, formó parte del proyecto de blues rock Dust, del artyrock de Richard Hell & The Voidvoids, del horror punk de The Misfits, del punk-rock de Teenage head o de la superbanda de mitos del rock Osaka Popstar. Eso sin contar sus colaboraciones habituales con los discos en solitarios de todos los miembros de Ramones. El grito acelerado de One, two, three, four, es casi un himno den la familia Ramone antes de comenzar una canción en directo. Es lo que le oiremos gritar a este batería de ya 71 años en nuestra ciudad, un grito que, en esta ocasión, puede tener un mayor simbolism, puestoo que Marky es el cuarto Ramone histórico, si nos fijamos en el día de la incorporación de cada miembro a la banda, y el único miembro actualmente vivo del grupo original.

Un aspecto que habría que aclarar es que el punk nació en Londres con el disco de los Sex Pistols Never mind de bollocks en 1977. Por tanto todo lo que sucedió antes de esa fecha no se le debe denominar punk. En todo caso, sería prepunk. Y ese es el caso de Ramones cuya carrera comenzaría en el año 1974, y su primer álbum saldría en 1976. Lo mismo sucede con otras glorias de la época asociadas erróneamente a este estilo como Bishops, Eddie and The Hot Rods o los mismos Dr Feelgood.

