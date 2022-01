La regatista canaria Tara Pacheco (1988, Gran Canaria) formará equipo con el gallego Iago López Marra (1990, La Coruña) en la clase Nacra 17 para la campaña que ahora se inicia para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tanto Pacheco como López obtuvieron diplomas olímpicos en los Juegos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia). La primera, con un sexto puesto en la clase Nacra 17 junto a Florian Trittel - con el que acabó el año como la cuarta mejor tripulación del mundo-; mientras el segundo fue cuarto en 49er formando equipo con el madrileño Diego Botín.

Para esta nueva campaña olímpica, -la cuarta de su carrera tras Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020-, la patrona canaria espera que la Real Federación Española de Vela (RFEV) confirme la continuidad del entrenador Álvaro del Arco en el nuevo proyecto.

"Nosotros estamos peleando para tener el mismo entrenador que en la campaña anterior, queremos continuar el progreso que hicimos de cara a Tokio y así no tener que empezar de cero", argumenta la deportista.

En el plano económico, la regatista confía en que el Cabildo de Gran Canaria confirme su patrocinio tras la entrevista que mantuvo en diciembre con el consejero de Deportes, Francisco Castellano, y a la que acudió acompañada por el director técnico de la Federación Canaria de Vela.

"Gran Canaria es la isla donde he nacido, la llevo conmigo por todo el mundo. Y es verdad que cada año que pasa te sientes con más experiencia, pero necesitamos recursos para poner los conocimientos en el barco".

Tara Pacheco compatibiliza su dedicación a la clase Nacra con el equipo español que compite en el circuito mundial SailGP, integrado por barcos de la clase F50.

Una lesión de tobillo que se produjo durante un entrenamiento de F50 en octubre en Cádiz y que la mantendrá en dique seco hasta al menos el mes marzo, condiciona este inicio de año.

"Las regatas de entrenamiento van a depender de mi readaptación al barco y a la navegación, probablemente aparezcamos muy poco este año en las competiciones debido a que la recuperación me está llevando un poquito más de tiempo de lo esperado", señala.

En el horizonte, las dos grandes citas anuales: el mundial, que será en Canadá, y el Europeo, en Dinamarca. En septiembre, tras la temporada, el plan es volver a Canarias para hacer la pretemporada en invierno en Lanzarote.

La deportista valora el respaldo de la Federación Canaria. "Está para apoyar a la vela infantil y juvenil, pero obviamente no nos podemos olvidar de deportistas como nosotros, que somos referentes para que los niños sepan que también pueden llegar.. Si no apoyas a los deportistas grandes, los pequeños no ven la salida, tiene que haber un equilibrio. Estoy muy contenta con todo el apoyo que estoy recibiendo".

Los multicasco Nacra 17 son auténticos pura sangre de la vela olímpica. Alcanzan velocidades de hasta 28 nudos (50 km/ hora) y literalmente vuelan sobre el mar, lo que exige grandes dosis de coordinación y precisión a sus tripulantes.

Tras una brillante carrera en 470 que se saldó con dos medallas en el mundial (oro en 2011 y plata en 2009) y la participación en los JJOO de Londres, Tara Pacheco comenzó a navegar en la clase Nacra 17, donde ha obtenido hasta la fecha un oro (2014) y dos platas (2017 y 2018) en el Europeo, también el subcampeonato en el Mundial de 2017 y dos participaciones olímpicas, con distintos compañeros de tripulación.

En 2017, además, la grancanaria fue una de las cuatro deportistas nominadas por la World Sailing (la Federación Internacional de Vela) al título de mejor regatista del mundo de ese año.