“La batalla del Norte” llega a Gáldar con 16 combates y el debut del local Kevin Perdomo

Las Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Gáldar acogieron la presentación del primer evento de MMA que se celebra en el municipio con la promesa de espectáculo, acción y emociones fuertes el próximo sábado, 11 de mayo, en el polideportivo Juan Vega Mateos a partir de las 17:00 horas.

The Battle Championship V, “La Batalla del Norte” reunirá a algunos de los mejores peleadores de MMA de Canarias en una jornada que dejará un total de 16 combates: 7 de grappling y 9 de MMA. El combate estelar enfrentará al peleador nacido en Gáldar, Kevin Perdomo, quien se estrenará en su casa en su segundo combate profesional, y al argentinoo Lautaro Sanguimene. Otro de los grandes momentos de la velada lo protagonizará el peleador Dorian Jiménez en su defensa de la corona del peso welter ante el valenciano Josiah Honeybunn Harrison.

El resto de combates de MMA de una noche histórica queda conformado de la siguiente manera: Iván Gil vs Jadhiel Marrero en categoría juvenil, Roberto Monagas vs David Figueroa (juvenil); Cristian Blanco vs Ayoub Kovali (75kg); Félix Díaz vs Heron Stewart (61 kg), Amhih vs Adonay Mederos (70 kg); Santana vs Michael Slawinski (84 kg) y Néstor Santana vs Moshe Aladi (61 kg).

La Batalla del Norte alzará el telón con 7 luchas de grappling para abrir boca: Jose Luis Ortega vs Rafael Betancor (60 kg); el galdense Ángel González vs Junior Rorasio (72 kg); Álvaro Báez vs Dailo Santana (66 kg); Daniel Portela vs Beneharo Almeida (55 kg); Erik Díaz vs Francisco Casais (66 kg); Aimar Tejero vs Alejandro Reyes (62 kg) y el tercer peleador local, Abimael González vs Sebas Santana (84 kg).

El alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, aseguró que "es un lujo para Gáldar contar con esta espectacular velada, la primera del municipio y de toda la comarca norte y en la que contaremos con la presencia de varios peleadores galdenses, Ángel González, Abimael González y Kevin Perdomo, que además protagonizará el combate principal". "Gáldar tiene una gran tradición en los deportes de lucha y tanto las artes marciales mixtas como el grappling están en auge, cuentan cada vez con más seguidores y hacemos una apuesta fuerte para que los galdenses puedan disfrutar de este gran evento", añadió el primer edil.

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gáldar, Ancor Bolaños, manifestó su satisfacción “por el hecho de que, por primera vez, la MMA llegue a Gáldar con tres peleadores de la tierra que van a brindar un gran espectáculo. Seguro que el Juan Vega Mateos presentará un gran lleno para acoger un evento que ha venido a Gáldar para quedarse”, dijo.

Gáldar acoge the Battle Championship V, “La Batalla del Norte” / La Provincia.

El promotor del evento, Julio Santana, se mostró encantado con la ilusionante realidad que supone traer este evento a un municipio como Gáldar, que nos ha recibido con los brazos abiertos. Es un lujo que Gáldar hable en clave de MMA, ya que es un municipio de cultura de deportes de contacto y que está creciendo exponencialmente. Confiamos que el evento sea un éxito para poder repetir en años venideros”, señaló.

Una de las notas exóticas de la velada la pondrá el peleador polaco, Michal Slawinski: “Estoy muy feliz de poder competir en Canarias y en Gran Canaria en concreto y es un sueño poder pelear en un evento internacional en el que lo voy a dar todo para ganar y dar espectáculo”, explicó.

Por último, el peleador galdense, Kevin Perdomo, expresó su felicidad por “poder representar a mi comarca en un evento de alto nivel donde las promesas de este deporte se pueden dar a conocer. Es un honor formar parte de “La Batalla del Norte” y voy con todo para ofrecer un gran espectáculo arropado por mi familia y amigos y que la victoria se quede en Gáldar”.

Las entradas para disfrutar del primer evento de Artes Marciales Mixtas en el municipio de Gáldar se pueden adquirir en www.mastaquilla.com.

The Battle Championship V, “La Batalla del Norte” está organizado por el CD Taurus, promovido por el Ayuntamiento de Gáldar, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y el Gobierno de Canarias y cuenta con la colaboración de Island Fighters Shop.