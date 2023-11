El 'revival' europeo del Guaguas

Desde su refundación en el curso 2020-21, Europa se había convertido en la asignatura pendiente de un Guaguas que no conseguía romper la barreras de las eliminatorias previas de la Champions, hasta el domingo. Los amarillos conseguían meterse en la fase de grupos en Belgrado, y por la puerta grande. Cierto es que el cambio de formato de la competición ha complicado enormemente la clasificación para poder disputar la actual Champions League, lo que otorga todavía más valor a la hazaña de los isleños.

No resultaba tan complicado el disputar la máxima competición continental en la época dorada del antiguo Calvo Sotelo, germen del Guaguas. Por aquel entonces, los equipos españoles gozaban de un ranking que les permitía acceder directamente a la por entonces Copa de Europa ganando el título liguero, cosa que hacía el club hasta en cinco ocasiones en su anterior y gloriosa etapa, en la década de los años 90.

La clasificación de los grancanarios para vivir su revival particular con la élite del Viejo Continente debe de ser tomada como lo que es, un éxito. Y no sólo del club presidido por Juan Ruiz, sino para todo el voleibol nacional, que así puede ver mejorado el ranking de la Superliga de cara a las próximas ediciones de la Champions, siempre que los hombres de Sergio Miguel Camarero consigan hacer un buen papel en su retorno. Cabe recordar que el último representante español en disputar la Champions fue el Teruel en el curso 2012-13, con la anterior fórmula de competición.

El Guaguas, con el nuevo formato, es el primero que logra meterse en la fase de grupos. Y eso Juan Ruiz lo califica como un logro excepcional: «Para una isla pequeñita como Gran Canaria, el poder vencer a los campeones de Serbia, Austria, Rumanía, Croacia y Montenegro, a cuatro de ellos por 3-0 y el quinto cediendo un solo set en una de las cunas del voleibol europeo como es el feudo del Partizán de Belgrado, supone un sueño que se ha hecho realidad».

El presidente del Guaguas, sobre el papel que pueden hacer los suyos en esta Champions, considera que «este equipo es capaz de ganar a cualquier adversario, pero nos enfrentaremos a clubes con el cuádruple de presupuesto que nosotros, pero consideramos que ninguno de ellos resulta imbatible y les podemos ganar».

«Dedicamos este éxito a Felipe Nuez, uno de los fundadores, que está delicado de salud» Juan Ruiz - Presidente del CV Guaguas

El dirigente se alegra especialmente de este logro por «la afición y por la Isla», pero en estos momentos de inmensa felicidad desea dedicar la clasificación a Felipe Nuez: «Fue uno de los fundadores del club en su primera etapa y se encuentra hospitalizado desde hace unas semanas por unos problemas de salud».

La eliminación ante el PSG

Juan Ruiz recuerda con pesar la fecha del 20 de enero de 1994. Ese día, el equipo conseguía remontar la eliminatoria de octavos de final de la Copa de Europa ante el PSG con un pabellón hasta la bandera. Después de caer en la ida en París por 3-0, los isleños forzaron un tercer duelo al devolverle la moneda en la vuelta a los franceses. En el tercer choque, los grancanarios derrotaban a los galos por 3-1. La alegría desbordada se convirtió luego en zozobra.

La alineación del por entonces juvenil Alexis Valido, quien contaba con tan solo 16 años de edad, dejaba a los isleños fuera de la siguiente ronda al reclamar el cuadro galo la alineación indebida del canterano, al no encontrarse en el listado de jugadores aptos para disputar la máxima competición continental. Aquella decisión controvertida dejaba a los amarillos con la miel en los labios.

«Era juvenil y no estaba inscrito en la Copa de Europa, el PSG reclamó y quedamos fuera» Alexis Valido - Líbero del Arona Tenerife Sur

Aquel joven, con el tiempo, se convertiría en una de las grandes leyendas del Guaguas y todavía hoy recuerda la llamada de Antonio Benítez, el delegado en aquel momento, para darle la mala noticia: «Recuerdo que en el tercer partido con el PSG tuvo que venir la policía para que no entrara más gente al CID porque aquello era un disparate y logramos ganarles para pasar de ronda». «Nos iba a tocar jugar contra el Maxicono Parma, que era uno de los mejores equipos del momento. Nuestra sorpresa fue que llamó Antonio Benítez a mi vecina, porque mis padres en aquel momento no habían puesto todavía el teléfono, para darle los datos del pasaporte, porque al ser juvenil no me habían inscrito en la lista de la Copa de Europa, ya que en la Liga no hacía falta, así que el otro equipo reclamó y nos eliminaron por alineación indebida», rememora el hoy en día líbero en activo del Arona Tenerife Sur.

Valido reconoce que para él la clasificación del Guaguas ha sido una muy grata sorpresa: «Aunque se ha reforzado y tiene una gran plantilla, uno siempre piensa que en Europa los clubes tienen más presupuesto y están más preparados para este tipo de competiciones. A este club siempre lo llevaré muy dentro, fue el que me dio a conocer, donde debuté en la Superliga y me ayudó a salir de Canarias para hacer mi carrera deportiva -Francia, Alemania o el Unicaja, fueron algunos de sus destinos-».

Sobre su excompañero Sergio Miguel Camarero, actual entrenador del conjunto isleño, afirma que «mantiene muchas de las facetas que tenía como jugador, porque siempre ha sido muy intenso, aunque no he tenido la suerte de tenerle como técnico».

«Un paso muy grande»

El propio Camarero recuerda que en aquella época, además de la eliminación frente a los parisinos, en otra edición de la Copa de Europa cayeron ante el Modena italiano en el cruce de octavos. «Estar entre los 20 mejores equipos de Europa es un paso muy grande para nosotros», afirma el preparador de los grancanarios. Él ya sabe lo que es dirigir a un equipo en la fase de grupos de la máxima competición, pero a nivel femenino. Fue como entrenador del Hotel Cantur -el ahora Hidramar Gran Canaria-, con quien disputó la Champions cinco veces.

«Nuestra afición podrá como mínimo disfrutar de tres choque del más alto nivel europeo» Sergio Miguel Camarero - Entrenador del CV Guaguas

«Vamos a darle como mínimo a nuestra afición tres partidos del máximo nivel europeo ante el subcampeón de la Champions, los subcampeones de la República Checa y el tercer clasificado de Alemania», destaca.

Cabe recordar que el club grancanario vivió la experiencia de una Final a Cuatro europea. La de la Recopa de Europa en la campaña 1997-98, en la que terminaron como cuartos clasificados.