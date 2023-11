Con gran expectación, comenzó la última jornada de la 44Cup Calero Marinas, sabiendo todas las tripulaciones que estaba en juego el podio de este evento y la clasificación final de la temporada de la clase RC44. El Aleph se llevó la victoria en la última jornada de este evento disputado en aguas de Lanzarote, pero ha sido el Charisma el gran triunfador de este año.

El campo de regatas de la última jornada de la 44Cup Calero Marinas se volvió a situar frente al litoral sureste de Lanzarote, a pocos metros de Puerto Calero. Decenas de aficionados no dudaron en disfrutar del espectáculo náutico desde el dique del puerto o desde sus coches, ubicados en diferentes puntos de la costa.

A las 12:05 horas de este domingo, comenzó la décima jornada de la 44Cup Calero Marinas. Las nueve embarcaciones izaban las espectaculares velas negras con el objetivo de sacar el máximo rendimiento a los 9 nudos de viento que había al inicio de la jornada. El Aleph Racing, Team Aqua, Team Nika y el Peninsula Racing tomaron la delantera en los primeros metros de la competición, con muy pocas diferencias entre ellos y con intercambio de líder en varias ocasiones. Tras el último giro en la baliza de barlovento, el Aleph, Península Racing y el Team Nika pusieron rumbo a meta con una excelente navegación que les hizo mantenerse en el podio en ese orden en esta manga. En la cuarta plaza llegó el Black Star, seguido por el Charisma, Team Aqua, Artemis, Team Sixty Nine y cerró la clasificación el Ceeref Powered by Harstnik 1860.

La undécima regata comenzó con el Aleph como líder de la clasificación, con seis puntos de ventaja sobre el Team Nika, y el Charisma se situaba en tercera plaza, a 16 puntos del líder. Tras el primer giro en la baliza de barlovento, el Team Nika, Charima y Aqua tomaban la delantera. A una distancia de 100 metros, un segundo grupo liderado por el Black Star seguía a los demás equipos. Fue el Charisma el que se llevó esta manga; 25 segundos después cruzó la línea de meta el Team Nika, seguido muy de cerca por el Aleph Racing.

Máxima expectación en la decimosegunda regata de la competición. Todas las tripulaciones querían llevarse el mejor recuerdo de la isla con un buen puesto en la última regata de este evento. La igualdad volvió a ser máxima durante los primeros metros y con muy poca diferencia hicieron el primer giro en la baliza de barlovento el Península Racing, dirigido por el experimentado Vasco Vascotto, el Team Aqua comandado por Cameron Appleton y el Ceeref Powered by Harstnik 1860 de Adrian Stead. Tras las dos vueltas establecidas por el comité de competición y con muchos cambios entre la tercera, cuarta y quinta plaza, se llegó a los emocionantes últimos metros de esta competición. Fue el Península Racing el que logró la última victoria de la competición, seguido por el Ceeref Powered by Harstnik 1860 y en tercer lugar llegó el Team Aqua. Aleph Racing cruzó la meta en cuarta posición, seguido en este orden por el Team Nika, Artemis Racing, Black Star, Team Sixty Nine y Chasrisma.

Tras la disputa de la última regata de la 44Cup Calero y sumando los puntos obtenidos en los cinco eventos disputados este año, se alzó con la victoria de la temporada de la clase RC44 el Charisma de Nico Poons (7 puntos). La segunda posición fue para el Aleph Racing (10 puntos) y cerró el podio final el Ceeref powered by Hrastnik 1860 (13 puntos). El Team Nika acaba la temporada en la cuarta plaza, seguido por Península Racing, Team Aqua, Black Star Sailing Team y el Artemis Racing.

La entrega de trofeos puso el broche de oro a la 44Cup Calero Marinas, un acto celebrado en el hospitality aera del evento y que contó con la presencia de Juan Monzón, consejero de deportes del Cabildo de Lanzarote. En pocos meses se volverán a ver las impresionantes velas negras en aguas de Lanzarote con la disputa de una nueva edición de la 44 Cup Calero Marinas, marcando el inicio de una nueva temporada de la clase RC44.

La 44 Cup Calero Marinas cuenta con el inestimable patrocinio de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, Turismo Lanzarote, Lanzarote European Sport Destination, Ayuntamiento de Yaiza y su área de Deportes y la colaboración del grupo Cicar y el Real Club Náutico de Arrecife.