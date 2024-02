El Hidramar Gran Canaria aterriza en tierras manchegas como campeón de la Copa de la Reina y como líder de la Liga Iberdrola para medirse este sábado (17.00 horas) en el Pabellón Gran Gaby de Socuéllamos al CV Kiele.

La cita no le llega a las grancanarias en su mejor momento tras una semana plagada de reconocimientos institucionales y atención a los medios de comunicación que se han hecho eco de la gesta de las nuevas reinas. Un peaje que les ha impedido trabajar con normalidad esta semana y descansar tras el desgaste sufrido en Dos Hermanas.

Fran Carballo y el resto de su cuerpo técnico se ha centrado en la recuperación física y psicológica de las jugadoras de cara a la intensa batalla que las espera ante uno de los equipos más peleones y aguerridos de la máxima categoría. No obstante, las socuellaminas ya fueron capaces de derrotar a las grancanarias en su fortín del CID en la quinta jornada (1-3), en un choque en el que con 22 puntos cada una, Saray Manzano y Ane Cengotitabengoa, fueron las máximas anotadoras.

Chema Rodríguez, con pasado en la familia del Olímpico, siempre se ha caracterizado por dotar a sus equipos de un gen competitivo y aguerrido que le convierte en uno de los rivales más difíciles de doblegar de la categoría y más jugando en su casa.

Las castellano manchegas marchan octavas con un balance de siete victorias y ocho derrotas, por lo que necesitan sumar la victoria ante las campeonas de la Copa de la Reina para reengancharse a la lucha por las posiciones de playoff y recuperar sensaciones tras caer derrotadas en la última jornada liguera antes del parón por la Copa.

En el CV Kiele están destacando en lo que va de curso su central Angie Vente, su opuesta Ane Centitabengoa, su receptora Amelia Portero y su líbero Eliana González.

Fran Carballo: "Tenemos que cambiar de chip para ser competitivas ante el Kiele"

El entrenador del Hidramar Gran Canaria considera que es necesario de cara a poder afrontar el duelo ante el Kiele que "las jugadoras consigan cambiar el chip totalmente para volver a meterse de lleno en lo que es la competición de liga y en recordar lo importante que es ganar los tres puntos en juego para mantener la primera plaza".

La mentalidad de las jugadoras es la principal preocupación para el técnico grancanario, "después de un esfuerzo físico y mental tan grande, cambiar el chip en un par de días es complicado para ser competitivas allí".

La motivación de su rival también juega este sábado, porque como bien recuerda Fran Carballo "todos los rivales juegan ante nosotras muy motivados para ganarnos, no tienen presión y juegan con ganas de ganar al campeón de Copa".

En el plano personal reconoce que "todavía no soy consciente de lo que hemos logrado, voy día a día, en estos momentos no me creo que haya ganado la Copa o la Supercopa, me centro en entrenar cada día para intentar sacar lo mejor del equipo y de mi mismo y si vienen resultados, que vengan, intento no darle demasiada importancia".

Heloiza Pereira: "Hemos crecido mucho desde que nos enfrentamos al Kiele en la primera vuelta"

La opuesta del CV Hidramar Gran Canaria reconoce que "tenemos que cambiar la mentalidad para centrarnos en el objetivo de la liga que creo que es el principal que tenemos esta temporada, porque aunque todos los títulos tienen su peso, es la competición más larga y tenemos que conseguir aparcar el sentimiento que nos ha dejado la Copa".

Del rival, el CV Kiele, Helo recuerda que "sólo he tenido la oportunidad de enfrentarme a ellas una vez y fue un partido muy duro para nosotras, pero creo que entonces nos encontrábamos en un momento muy diferente al de ahora, pero debemos de prepararnos para afrontar este partido siendo conscientes de la gran calidad que tiene el otro equipo". "Hemos crecido mucho desde que nos enfrentamos en la primera vuelta, somos un grupo mucho más unido, más fuerte, pero no va a ser fácil", reconoce.